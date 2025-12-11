Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Óriási pénzt kaszál a Ferrarival lebőgő Lewis Hamilton

Ferrari
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 09:00
Lewis HamiltonForbes
Legalább anyagilag sikeres volt a pilóta számára az idei szezon. Lewis Hamilton dobogó nélkül is nagy pénzt kaszál.
A bónuszjuttatásokkal együtt a második legtöbb pénzt kapja idén a Forma-1-es pilóták között Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok brit versenyző év elején igazolt át a Mercedestől a Ferrarihoz, az ikonikus istállóval mégis sikertelen volt. Mindössze egy sprintfutamot nyert meg, a nagydíjakon dobogóra sem állhatott, mégis szép summát kap.

Lewis Hamilton összetettben csak a hatodik lett a Forma-1-ben
Lewis Hamilton összetettben csak a hatodik lett a Forma-1-ben Fotó: Joe Portlock

Lewis Hamilton legalább itt dobogós

A pilóták keresetéről a Forbes közölt listát. A négyszeres világelső holland Max Verstappen (114 millió dollár) és a hét vb-címre büszke brit Lewis Hamilton (106 millió dollár) állnak az éves bevételi lista két első helyén. 

A busás összeg ellenére Hamilton most legszívesebben elbujdokolna.

Most kizárólag a szünetet várom, szeretnék kiszakadni a rendszerből, eltűnni a világ elől. Nem akarok senkivel sem beszélni. Senki sem fog elérni ezen a télen, mert nem viszem magammal a telefonomat. Alig várom ezt az időszakot

 – vallotta be a Ferrari sztárja, aki nem elemezte a 2025-ös évét.

Forbes-lista, idei pilótabevételek:
Max Verstappen (Red Bull): 114 millió dollár/37,5 milliárd Ft

Lewis Hamilton (Ferrari): 106 millió dollár/34,8 milliárd Ft

Lando Norris (McLaren): 86.5 millió dollár/28,5 milliárd Ft

Oscar Piastri (McLaren): 56.4 millió dollár/18,6 milliárd Ft

Charles Leclerc (Ferrari): 45 millió dollár/14,8 milliárd Ft ebből 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
