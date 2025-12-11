Óriási pénzt kaszál a Ferrarival lebőgő Lewis Hamilton

A bónuszjuttatásokkal együtt a második legtöbb pénzt kapja idén a Forma-1-es pilóták között Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok brit versenyző év elején igazolt át a Mercedestől a Ferrarihoz, az ikonikus istállóval mégis sikertelen volt. Mindössze egy sprintfutamot nyert meg, a nagydíjakon dobogóra sem állhatott, mégis szép summát kap.

Lewis Hamilton összetettben csak a hatodik lett a Forma-1-ben Fotó: Joe Portlock

Lewis Hamilton legalább itt dobogós

A pilóták keresetéről a Forbes közölt listát. A négyszeres világelső holland Max Verstappen (114 millió dollár) és a hét vb-címre büszke brit Lewis Hamilton (106 millió dollár) állnak az éves bevételi lista két első helyén.

A busás összeg ellenére Hamilton most legszívesebben elbujdokolna.

Most kizárólag a szünetet várom, szeretnék kiszakadni a rendszerből, eltűnni a világ elől. Nem akarok senkivel sem beszélni. Senki sem fog elérni ezen a télen, mert nem viszem magammal a telefonomat. Alig várom ezt az időszakot

– vallotta be a Ferrari sztárja, aki nem elemezte a 2025-ös évét.