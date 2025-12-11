Óriási pénzt kaszál a Ferrarival lebőgő Lewis Hamilton

A bónuszjuttatásokkal együtt a második legtöbb pénzt kapja idén a Forma-1-es pilóták között Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok brit versenyző év elején igazolt át a Mercedestől a Ferrarihoz, az ikonikus istállóval mégis sikertelen volt. Mindössze egy sprintfutamot nyert meg, a nagydíjakon dobogóra sem állhatott, mégis szép summát kap.
A pilóták keresetéről a Forbes közölt listát. A négyszeres világelső holland Max Verstappen (114 millió dollár) és a hét vb-címre büszke brit Lewis Hamilton (106 millió dollár) állnak az éves bevételi lista két első helyén.
A busás összeg ellenére Hamilton most legszívesebben elbujdokolna.
Most kizárólag a szünetet várom, szeretnék kiszakadni a rendszerből, eltűnni a világ elől. Nem akarok senkivel sem beszélni. Senki sem fog elérni ezen a télen, mert nem viszem magammal a telefonomat. Alig várom ezt az időszakot
– vallotta be a Ferrari sztárja, aki nem elemezte a 2025-ös évét.
Forbes-lista, idei pilótabevételek:
Max Verstappen (Red Bull): 114 millió dollár/37,5 milliárd Ft
Lewis Hamilton (Ferrari): 106 millió dollár/34,8 milliárd Ft
Lando Norris (McLaren): 86.5 millió dollár/28,5 milliárd Ft
Oscar Piastri (McLaren): 56.4 millió dollár/18,6 milliárd Ft
Charles Leclerc (Ferrari): 45 millió dollár/14,8 milliárd Ft ebből
