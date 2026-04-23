Összetörtek a Schumacher-rajongók, folytatódik a rémálom

Továbbra is szenved az amerikai IndyCar gyorsasági versenysorozatban Mick Schumacher. A Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a 2026-os szezon ötödik futamán, a Long Beach-i utcai pályán csak a 17. helyet tudta megszerezni.

Mick Schumacher IndyCar-karrierje eddig gyászos eredményeket hozott

A 27 éves német autóversenyzőt hiába óvta a tengerentúli kaladtól nagybátyja, a szintén hajdani (1997-2007) F1-pilótából lett szakommentátor, Ralf Schumacher. A "kis Schumi" megelégelte, hogy a rövid és eredménytelen Haas-időszaka (2021-22) után hiába várt újabb lehetőségre a királykategóriában. Átigazolt az Rahal Letterman Lanigan Racing IndyCar-csapatába, de egyelőre sehogy sem sikerül felvennie a ritmust. Most egymás után két szabadedzésen is ugyanott hibázott és kötött ki a gumifalban, majd a versenyen elért helyezésével sem sikerült nagyot alakítania, még ha ez is volt az eddigi legjobbja.

Nem ilyen versenyhétvégében reménykedtünk, de örömteli, hogy ma volt néhány erős kör és sikerült pár helyet előrejutni. Sok pozitívumot viszünk magunkkal Long Beach-ből. Viszlát Indyben

– üzente töreltenül optimista hozzáállással Mick Schumacher.

Mick Schumachert az ág is húzza

Michael Schumacher fia az első, St. Petersburg-i futamon már az első körben karambolozott (igaz, önhibáján kívül); majd a második versenyén, a phoenixi oválpályán a negyedik rajtkockából indult ugyan, de a 18. helyen végzett (ekkor a cserénél használt "kerékpisztoly" romlott el és okozott nagy időveszteséget); az arlingtoni harmadik próbálkozásra aztán a 22. helyezéssel kellett beérnie; míg negyedikre, Alabamában az utolsó, 24. hely jutott neki.

A következő futamot május 9-én, Indianapolisban rendezik.