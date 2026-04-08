Lewis Hamilton durván kiakadt: "Egyikük sem tett le annyit az asztalra, mint én"

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:30
forma-1kritika
A hétszeres F1-es világbajnok nem fogta vissza magát.

Mint ismert, Lewis Hamilton első Ferraris éve botrányosra sikerült. A britek hétszeres F1-es világbajnoka rendkívül küzdött az olaszokkal. Az autó nem feküdt vezetési stílusának és magával az SF-25-el is akadt jó pár probléma. Épp ezért Hamilton már saját magában is elkezdett kételkedni. Közölte, talán ideje lenne visszavonulnia. Ezért jött kifejezetten kapóra számára az a 2026-os szabályváltozás, amely esélyt adott csapatának arra, hogy megújult erővel, egy valóban versenyképes autót adjanak versenyzőiknek. És ez így is történt: a Ferrari erősen kezdte az idei szezont. Olyannyira, hogy Hamilton ismét dobogóra állhatott, és az egyéni világbajnokságban is a negyedik helyen áll. Ezzel pedig keményen visszavágott kritikusainak. Mi több, közölte velük: akkor kritizálják őt, ha bármelyikük is letett legalább annyit az asztalra, mint ő.

Lewis Hamilton keményen visszavágott kritikusainak. Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Egyikük sem érte el azt, amit én. Persze, ha nehéz éveid vannak, megnő a kérdések száma. Tapasztaltam azonban, hogy néha olyanok szólalnak meg, akiknek közel sincs annyira sikere, mint nekem. Mégis negatívak velem kapcsolatban. A mai napig azok. Épp ezért jó érzés visszatérni az élmezőnybe, erősen kezdtük a szezont. Megmutattam, hogy a mai napig megvan bennem az, ami kell. És ezt a szintet próbálom fenntartani. Hozni akarom az eredményeket

 - nyilatkozta a F1 TV-nek.

Lewis Hamilton és a Ferrari: mégiscsak álompáros?

Interjúja során a 44-es számú versenyző arra is kitért, hogy az első három futamon mutatott teljesítmény csapatára is hatással van: mindenki elképesztően lelkes a tavalyi, drasztikus szezon után. Kiemelte azonban, hogy hiába szenvedtek annyira első közös évükben, akkor is hihetetlen támogatást kapott a garázson belül:

2025-ben minden hétvége csalódottsággal volt teli. Az ember rosszul érzi magát, mert nem tudja hozni az eredményeket a csapatának. De ők mindig biztattak, hogy majd legközelebb sikerül. Mindig pozitívak és támogatóak voltak, így most, hogy dobogóra tudtam állni velük, nagyon jó érzés látni azt, mennyire mosolygósak és hálásak. Számunkra a shanghai-i pódium tényleg szívet melengető élmény volt. Csak tovább bátorít minket abban, hogy még keményebben dolgozzunk

- idézte Hamiltont a GPBlog.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
