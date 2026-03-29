Mélyrepülésben a világbajnok, Max Verstappen csődöt mondott

Szenzációs futamot hozott a Japán Nagydíj: Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője megszerezte pályafutása második Forma-1-es futamgyőzelmét vasárnap Szuzukában. Mögötte a McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a dobogó harmadik fokáért komoly csata zajlott – végül a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc húzta be a harmadik helyet. A hétvége egyik nagy vesztese a négyszeres világbajnok Max Verstappen volt: a Red Bull hollandja végig szenvedett a tempóval, és egy felejthető hétvégét követően csupán a nyolcadik helyen intették le.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára finoman szólva sem indult ideálisan az idei Japán Nagydíj hétvégéje. Már a futamokat megelőzően felkorbácsolta a kedélyeket, amikor a Red Bull sajtóeseményén nemes egyszerűséggel elküldte a brit The Guardian újságíróját, Giles Richards, – aki nem sokkal később részletesen beszámolt az incidensről és saját benyomásairól.
A pályán sem alakult jobban a holland versenyző számára a hétvége: sem a szabadedzéseken, sem az időmérőn nem találta a megfelelő tempót, így csupán a 11. rajtkockából vághatott neki a versenynek. A futam során végig küszködött az autóval, folyamatosan a túlzott gumikopásra és az alulkormányzottságra panaszkodott, így végül csak a nyolcadik helyenért célba a szuzukai versenyen.
A versenyzők most kényszerpihenőre vonulnak: öthetes szünet következik, miután a közel-keleti konfliktus miatt két futamhétvégét is töröltek a versenynaptárból. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva lefújták a Bahreini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj megrendezését, így a mezőny csak később tér vissza a pályára.
Kiváló érzés, hogy ismét a dobogóra álltam. Még túl korai a bajnoki címről beszélni, de nagyon jó irányba haladunk. Borzalmasan rajtoltam, viszont sikerült felzárkóznunk, és ma egy kicsit a szerencse is mellénk állt. A kemény keverékű gumikon kifejezetten erős volt a tempónk. A biztonsági autó pedig egyértelműen megkönnyítette a dolgomat
- nyilatkozta a 20 éves versenyző, aki a Forma-1 történetének legfiatalabb pilótájaként vezeti a jelenlegi világbajnoki összetettet.
1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
4. George Russel (brit, Mercedes)
5. Lando Norris (brit, McLaren)
6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
7. Pierre Gasly (francia, Alpine)
8. Max Verstappen (holland, RedBull)
