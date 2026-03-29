Mélyrepülésben a világbajnok, Max Verstappen csődöt mondott

Szenzációs futamot hozott a Japán Nagydíj: Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője megszerezte pályafutása második Forma-1-es futamgyőzelmét vasárnap Szuzukában. Mögötte a McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a dobogó harmadik fokáért komoly csata zajlott – végül a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc húzta be a harmadik helyet. A hétvége egyik nagy vesztese a négyszeres világbajnok Max Verstappen volt: a Red Bull hollandja végig szenvedett a tempóval, és egy felejthető hétvégét követően csupán a nyolcadik helyen intették le.

Max Verstappen teljes csődöt mondott a Japán Nagydíjon

A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára finoman szólva sem indult ideálisan az idei Japán Nagydíj hétvégéje. Már a futamokat megelőzően felkorbácsolta a kedélyeket, amikor a Red Bull sajtóeseményén nemes egyszerűséggel elküldte a brit The Guardian újságíróját, Giles Richards, – aki nem sokkal később részletesen beszámolt az incidensről és saját benyomásairól.

A pályán sem alakult jobban a holland versenyző számára a hétvége: sem a szabadedzéseken, sem az időmérőn nem találta a megfelelő tempót, így csupán a 11. rajtkockából vághatott neki a versenynek. A futam során végig küszködött az autóval, folyamatosan a túlzott gumikopásra és az alulkormányzottságra panaszkodott, így végül csak a nyolcadik helyenért célba a szuzukai versenyen.

A versenyzők most kényszerpihenőre vonulnak: öthetes szünet következik, miután a közel-keleti konfliktus miatt két futamhétvégét is töröltek a versenynaptárból. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva lefújták a Bahreini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj megrendezését, így a mezőny csak később tér vissza a pályára.

Antonelli a legfiatalabb versenyző, aki vezeti a Forma-1-et

Kiváló érzés, hogy ismét a dobogóra álltam. Még túl korai a bajnoki címről beszélni, de nagyon jó irányba haladunk. Borzalmasan rajtoltam, viszont sikerült felzárkóznunk, és ma egy kicsit a szerencse is mellénk állt. A kemény keverékű gumikon kifejezetten erős volt a tempónk. A biztonsági autó pedig egyértelműen megkönnyítette a dolgomat

- nyilatkozta a 20 éves versenyző, aki a Forma-1 történetének legfiatalabb pilótájaként vezeti a jelenlegi világbajnoki összetettet.