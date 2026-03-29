BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mélyrepülésben a világbajnok, Max Verstappen csődöt mondott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 09:03
Forma-1 Japán NagydíjRed Bull
Teljes csődöt mondott a Red Bull holland pilótája az idei Japán Nagydíjon. Max Verstappen csak a nyolcadik helyen ért a célba.

Szenzációs futamot hozott a Japán Nagydíj: Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője megszerezte pályafutása második Forma-1-es futamgyőzelmét vasárnap Szuzukában. Mögötte a McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a dobogó harmadik fokáért komoly csata zajlott – végül a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc húzta be a harmadik helyet. A hétvége egyik nagy vesztese a négyszeres világbajnok Max Verstappen volt: a Red Bull hollandja végig szenvedett a tempóval, és egy felejthető hétvégét követően csupán a nyolcadik helyen intették le.

Fotó: Mark Sutton - Formula 1

Max Verstappen teljes csődöt mondott 

A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára finoman szólva sem indult ideálisan az idei Japán Nagydíj hétvégéje. Már a futamokat megelőzően felkorbácsolta a kedélyeket, amikor a Red Bull sajtóeseményén nemes egyszerűséggel elküldte a brit The Guardian újságíróját, Giles Richards, – aki nem sokkal később részletesen beszámolt az incidensről és saját benyomásairól.

A pályán sem alakult jobban a holland versenyző számára a hétvége: sem a szabadedzéseken, sem az időmérőn nem találta a megfelelő tempót, így csupán a 11. rajtkockából vághatott neki a versenynek. A futam során végig küszködött az autóval, folyamatosan a túlzott gumikopásra és az alulkormányzottságra panaszkodott, így végül csak a nyolcadik helyenért célba a szuzukai versenyen.

A versenyzők most kényszerpihenőre vonulnak: öthetes szünet következik, miután a közel-keleti konfliktus miatt két futamhétvégét is töröltek a versenynaptárból. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva lefújták a Bahreini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj megrendezését, így a mezőny csak később tér vissza a pályára.

Antonelli a legfiatalabb versenyző, aki vezeti a Forma-1-et

Kiváló érzés, hogy ismét a dobogóra álltam. Még túl korai a bajnoki címről beszélni, de nagyon jó irányba haladunk. Borzalmasan rajtoltam, viszont sikerült felzárkóznunk, és ma egy kicsit a szerencse is mellénk állt. A kemény keverékű gumikon kifejezetten erős volt a tempónk. A biztonsági autó pedig egyértelműen megkönnyítette a dolgomat

- nyilatkozta a 20 éves versenyző, aki a Forma-1 történetének legfiatalabb pilótájaként vezeti a jelenlegi világbajnoki összetettet.

 

Japán Nagydíj végeredménye: 

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. George Russel (brit, Mercedes)

5. Lando Norris (brit, McLaren)

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 

7. Pierre Gasly (francia, Alpine)

8. Max Verstappen (holland, RedBull)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
