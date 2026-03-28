Kirobbant a botrány a Japán Nagydíj előtt, Verstappen miatt kezdődött a zaklatás

Feszült jelenettel indult a holland pilóta számára a Forma-1-es japán versenyhétvége. Max Verstappen nemes egyszerűséggel elzavarta a Red Bull sajtótájékoztatójáról a brit The Guardian újságíróját, Giles Richardsot, aki néhány órával az esetet követően leírta az érzéseit.

Max Verstappen miatt zaklatni kezdték a brit újságírót a 2026-os Japán Nagydíj előtt / Fotó: NurPhoto

A konfliktus gyökerei a tavalyi szezonzáróra nyúlnak vissza: Abu-Dzabiban a négyszeres világbajnok mindössze két ponttal maradt el az újabb címvédéstől, és az említett újságíró azonnal a 2025-ös Spanyol Nagydíjat hozta fel, amikor Verstappen saját hibája után ütközött George Russellel, ezzel elveszítve 9 pontot. Azonban a 28 éves pilóta közvetlen a veresége után erről hallani sem akart, és úgy fest, máig nem bocsátott meg az újságírónak.

Kifelejted az összes többi dolgot, ami a szezonom során történt. Az egyetlen dolog, amit felhozol, az Barcelona. Tudtam, hogy ez lesz. Most is egy ostoba kis mosollyal az arcodon nézel rám

– reagált feszülten Verstappen.

Richards elutasította a feltételezést, miszerint gúnyolódni akart volna a pilótán:

Nem vagyok benne biztos, hogy bután mosolyogtam volna. Az viszont igaz, hogy meglepett a válasza és az ingerültsége. Talán ez váltotta ki belőlem a mosolyt

– fogalmazott az újságíró, aki szerint a holland pilóta szinte elefántmemóriával rendelkezhet, hiszen a Japán Nagydíj előtt azonnal észrevette a terem hátsó részében álló riportert, majd közölte, hogy addig nem hajlandó megszólalni, amíg az nem távozik.

Soha korábban nem kértek még meg arra, hogy hagyjak el egy sajtótájékoztatót. A Forma–1-es újságírók körében ez egy rendkívül ritka jelenség, szinte senki sem tud visszaemlékezni egynél vagy kettőnél több hasonló esetre. Miután megkaptam az utasítást, minden gond nélkül távoztam. Verstappen az egész vita alatt mosolygott. Talán egyszerűen csak élvezte, hogy övé a hatalom.

A Verstappen-szurkolók zaklatásba kezdtek

Alig két órán belül valaki kinyomozta az e-mail címemet. Te vagy a probléma, te vagy az a idióta, aki a Forma–1-es brit részrehajlásért felelős, te vagy a legrosszabb

– idézte fel az újságíró a kapott üzenetet, melyhez hasonlók a közösségi médiában is megjelentek, majd hangsúlyozta, hogy nem érzi magát elfogultnak egyetlen pilótával szemben sem.