Teljesen kiakadt Verstappen, kidobott egy újságírót

Nem éppen mindennapi jelenetre került sor a Forma-1-es Japán Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján. A négyszeres világbajnok Max Verstappen ugyanis megtagadta a nyilatkozatot, egészen addig, amíg el nem távolítanak egy bizonyos újságírót.

Max Verstappen nem felejt: így állt bosszút egy újságírón / Fotó: Mark Sutton - Formula 1

Kidobatott egy újságírót Max Verstappen

Nem fogok beszélni, amíg ő el nem megy

- jelentette ki, a The Guardian újságírójára, Giles Richardsra mutatva.

A hírek szerint Verstappen bosszúsága egészen a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíj verseny utáni sajtótájékoztatójáig nyúlik vissza: a holland versenyző két ponttal maradt le a világbajnoki cím megszerzésétől, Lando Norris ellenében. Ekkor Richards megkérdezte Verstappent, megbánta-e a Mercedes versenyzőjével, George Russell-lel való ütközését a Spanyol Nagydíjon, amiért 10 másodperces büntetéssel sújtották: ennek következtében öt helyet veszített a végső sorrendben, és csak egyetlen pontot szerzett 10 helyett - írja a Motorsport.com.

Elfeledkezel az összes többi dologról, ami a szezonomban történt. Csak Barcelonát említed. Tudtam, hogy ez a kérdés majd felmerül. Most meg csak vigyorogsz

- felelte erre ingerülten Verstappen, majd hozzátette, a szezon 24 futamból áll, az ember pedig folyamatosan tanul és fejlődik.

A beszámolók szerint egyébként az újságíró végül távozott, a sajtótájékoztató ezután elkezdődött - írja az Origo.



