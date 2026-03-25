Gólyahír! Apa lett a Forma-1 legendás bajnoka

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy a kétszeres Forma-1-es világbajnok, Fernando Alonso és kedvese, Melissa Jiménez gyermeket várnak. A pár 2023 óta van együtt, a terhességgel kapcsolatban pedig korábban számtalan pletyka keringett. Nemrég érkezett a hír, hogy Alonso kihagyja a Japán Nagydíj sajtótájékoztatóját csütörtökön, mivel első gyermeke születését követően később utazik a versenyre.
Az Aston Martin szerdán azt közölte, a kétszeres világbajnok családi okok miatt kicsit később érkezik: a csapat ugyan nem kívánt további részleteket elárulni, a BBC Sport megerősítette, hogy megszületett a spanyol pilóta és Melissa Jimenez első közös gyermeke. A 44 éves Alonso privátként kezeli a magánéletét, így további információkat nem hoztak nyilvánosságra.
A csapat hozzátette:
Minden rendben van, és pénteken már időben a pályán lesz.
Alonso - aki az Aston Martinnal kötött szerződésének utolsó évében van, és még nem árulta el, hogy 2026 után is az F1-ben kíván-e maradni -, egyébként sem vesz részt a pénteki első szabadedzésen. A csapat még korábban jelezte, hogy a tartalékpilótájuk, Jak Crawford fogja vezetni az autót az egyik, a csapat által kötelezően előírt újonc edzésen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.