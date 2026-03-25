„Mintha keresne engem” – egy férfit négyszer is megcsapott a villám, most elmondta, hogyan hatott rá

Gary Reynoldst élete során négyszer is megcsapta a villám. Az amerikai fatelepi munkás elmesélte, mi történik egy emberrel, ha újra és újra át kell élnie egy ilyen katasztrófát.

Négyszer is megcsapta a villám a férfit (Illusztráció: Pexels)

Reynoldst először 2007-ben csapta meg a villám, majd még háromszor - legutóbb 2022-ben. Azóta traumatikus fizikai és érzelmi sebek sorával küzd.

A globális statisztikák szerint évente körülbelül 240 000 ember sérül meg villámcsapás következtében, ezeknek mintegy 10 százaléka halálos kimenetelű. Vannak, akik kínzó fájdalomként írják le az érzést, mások szerint a hatalmas adrenalinlöket elfedi a kezdeti fájdalmat.

Reynolds először 20 éve élte át ezt, miután egy szénsavas üdítőt vett ki a garázsban lévő hűtőből. Elmondása szerint hónapokig ágyban feküdt a kínzó fájdalmak miatt, és az elméje is „beködösödött”.

Ugyanúgy nézel ki, de belül olyan, mintha egy másik ember lennél.

Újra és újra megcsapta a villám

Egy újabb csapás esélye nagyjából egy az 1,2 millióhoz, Garyt azonban mindössze 11 hónappal később ismét sújtotta az anyatermészet. Hajnal kettőkor állt az ablak mellett fejfájása miatt, amikor a villám a kezébe csapott.

Mivel az első csapás után még mindig adósságai voltak, nem kért segítséget. Szédülni kezdett, nem tudott dolgozni, a stressz pedig a családját is szétfeszítette. Húsz éve tartó házassága tönkrement - felesége folyton azt kérdezte, miért nem tud túllépni a történteken.

Reynolds ezután Észak-Karolinába költözött és újraházasodott, de 2016-ban egy nyári délutánon ismét megcsapta a villám, majd 2022-ben is - ekkor éppen az unokáival tévézett.

Mintha keresne engem. Mintha egy élő, lélegző lény lenne

- mondta Reynolds a terapeutájának.

A túlélőket nagyon különböző módon érinti a villámcsapás. Egy Matt nevű férfi elmondta, hogy nem érez fájdalmat vagy hőmérséklet-változást, mert az idegei megsérültek. Caroline pedig már nem tudja használni a sütőjét, miután leégett a fűtőszál, mert annyiszor felejtette el kikapcsolni. Többen pedig arról számoltak be, hogy már nem tudnak izzadni, bármilyen meleg is van - írja a Daily Star.