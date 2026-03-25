„Mintha keresne engem” – egy férfit négyszer is megcsapott a villám, most elmondta, hogyan hatott rá

Gary Reynoldst élete során négyszer is megcsapta a villám. Az amerikai fatelepi munkás elmesélte, mi történik egy emberrel, ha újra és újra át kell élnie egy ilyen katasztrófát.
Reynoldst először 2007-ben csapta meg a villám, majd még háromszor - legutóbb 2022-ben. Azóta traumatikus fizikai és érzelmi sebek sorával küzd.
A globális statisztikák szerint évente körülbelül 240 000 ember sérül meg villámcsapás következtében, ezeknek mintegy 10 százaléka halálos kimenetelű. Vannak, akik kínzó fájdalomként írják le az érzést, mások szerint a hatalmas adrenalinlöket elfedi a kezdeti fájdalmat.
Reynolds először 20 éve élte át ezt, miután egy szénsavas üdítőt vett ki a garázsban lévő hűtőből. Elmondása szerint hónapokig ágyban feküdt a kínzó fájdalmak miatt, és az elméje is „beködösödött”.
Ugyanúgy nézel ki, de belül olyan, mintha egy másik ember lennél.
Egy újabb csapás esélye nagyjából egy az 1,2 millióhoz, Garyt azonban mindössze 11 hónappal később ismét sújtotta az anyatermészet. Hajnal kettőkor állt az ablak mellett fejfájása miatt, amikor a villám a kezébe csapott.
Mivel az első csapás után még mindig adósságai voltak, nem kért segítséget. Szédülni kezdett, nem tudott dolgozni, a stressz pedig a családját is szétfeszítette. Húsz éve tartó házassága tönkrement - felesége folyton azt kérdezte, miért nem tud túllépni a történteken.
Reynolds ezután Észak-Karolinába költözött és újraházasodott, de 2016-ban egy nyári délutánon ismét megcsapta a villám, majd 2022-ben is - ekkor éppen az unokáival tévézett.
Mintha keresne engem. Mintha egy élő, lélegző lény lenne
- mondta Reynolds a terapeutájának.
A túlélőket nagyon különböző módon érinti a villámcsapás. Egy Matt nevű férfi elmondta, hogy nem érez fájdalmat vagy hőmérséklet-változást, mert az idegei megsérültek. Caroline pedig már nem tudja használni a sütőjét, miután leégett a fűtőszál, mert annyiszor felejtette el kikapcsolni. Többen pedig arról számoltak be, hogy már nem tudnak izzadni, bármilyen meleg is van - írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.