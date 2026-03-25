Rejtélyes videó szivárgott ki: Szoboszlai őrült dolgot művelt a Dunán

Szoboszlai Dominik hétfőn délután feltűnő, kihívó öltözékben érkezett meg a felkészülési meccsekre készülő fociválogatott edzőtáborába. A telki összetartás előtt a Liverpool játékosa más programokon is részt vett. Vasárnap például ő indította el a róla elnevezett futóversenyt a Margitszigeten. Nem sokkal később a Duna közepén látták a labdarúgót.

Szoboszlai Dominik a szlovének és a görögök elleni válogatott meccsekre készül / Fotó: Czinege Melinda

Szoboszlai Dominik még a telki megérkezés előtt a Duna közepén tűnt fel. Egy TikTok-videó szerint a Red Bullnak forgattak reklámot, első látásra a feladat az volt, hogy a labdarúgónak egy hajó tetejéről át kellett lőnie egy labdát a Lánchídon. A Liverpool játékosa 2024 óta áll együttműködésben a Red Bull energiaitalgyártóval, azok után, hogy a cég csapataiban focizott Salzburgban és Lipcsében is.

Szoboszlai újra itthon

Szoboszlai és a magyar válogatott két felkészülési meccset játszik márciusban a Puskás Arénában. Szombaton Szlovénia lesz az ellenfél (18.00, Tv: M4 Sport), jövő kedden Görögország érkezik (19.00, Tv: M4 Sport).