BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes videó szivárgott ki: Szoboszlai őrült dolgot művelt a Dunán

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 14:05
Különleges programon vett részt a válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominikot lehetetlen volt nem kiszúrni.

Szoboszlai Dominik hétfőn délután feltűnő, kihívó öltözékben érkezett meg a felkészülési meccsekre készülő fociválogatott edzőtáborába. A telki összetartás előtt a Liverpool játékosa más programokon is részt vett. Vasárnap például ő indította el a róla elnevezett futóversenyt a Margitszigeten. Nem sokkal később a Duna közepén látták a labdarúgót. 

szoboszlai
Szoboszlai Dominik a szlovének és a görögök elleni válogatott meccsekre készül / Fotó: Czinege Melinda

Szoboszlai Dominik még a telki megérkezés előtt a Duna közepén tűnt fel. Egy TikTok-videó szerint a Red Bullnak forgattak reklámot, első látásra a feladat az volt, hogy a labdarúgónak egy hajó tetejéről át kellett lőnie egy labdát a Lánchídon. A Liverpool játékosa 2024 óta áll együttműködésben a Red Bull energiaitalgyártóval, azok után, hogy a cég csapataiban focizott Salzburgban és Lipcsében is.

Szoboszlai újra itthon

Szoboszlai és a magyar válogatott két felkészülési meccset játszik márciusban a Puskás Arénában. Szombaton Szlovénia lesz az ellenfél (18.00, Tv: M4 Sport), jövő kedden Görögország érkezik (19.00, Tv: M4 Sport). 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu