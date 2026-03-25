Gólyahír! Hamarosan apa lesz a Forma-1 legendás bajnoka

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy a kétszeres Forma-1-es világbajnok, Fernando Alonso és kedvese, Melissa Jiménez gyermeket várnak. A pár 2023 óta van együtt, a terhességgel kapcsolatban pedig korábban számtalan pletyka keringett. Nemrég érkezett a hír, hogy Alonso kihagyja a Japán Nagydíj sajtótájékoztatóját csütörtökön, mivel első gyermeke születése miatt később utazik a versenyre.

A hírek szerint apa lett Fernando Alonso / Fotó: NurPhoto via AFP

Apa lett a Forma-1 legendája, Fernando Alonso

Az Aston Martin szerdán azt közölte, a kétszeres világbajnok családi okok miatt kicsit később érkezik: a csapat ugyan nem kívánt további részleteket elárulni, a BBC Sport megerősítette, hogy hamarosan világra jön a spanyol pilóta és Melissa Jimenez első közös gyermeke. A 44 éves Alonso privátként kezeli a magánéletét, így további információkat nem hoztak nyilvánosságra.

A csapat hozzátette:

Minden rendben van, és pénteken már időben a pályán lesz.

Alonso - aki az Aston Martinnal kötött szerződésének utolsó évében van, és még nem árulta el, hogy 2026 után is az F1-ben kíván-e maradni -, egyébként nem vesz részt a pénteki első szabadedzésen. Az Aston Martin azt is jelezte, hogy a tartalékpilótájuk, Jak Crawford fogja vezetni az autót az egyik, a csapat által kötelezően előírt újonc edzésen.