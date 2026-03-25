Garázstűzhöz riasztották a tűzoltókat, mindent felemésztettek a lángok

Garázstűz okozott bonyodalmat Szolnokon kedden délután. Két lemezgarázs kapott lángra, a tűzoltóknak azonban végül sikerült megfékezniük a tüzet.

A garázstűz kedd délután keletkezett, a lángok mindent megsemmisítettek

Kedd délután tűz ütött ki egy szolnoki garázsban, a lángok mindent elpusztítottak. A helyszínen fotókat is készítettek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság úgy tájékoztatott, hulladék és gumiabroncs kapott lángra két, egyenkét tíz négyzetméteres területen.

A lángokkal a szolnoki hivatásos tűzoltók vették fel a harcot, sikeresen. A lánglovagok három vízsugárral oltották el a tüzet - olvasható a Szoljon.hu cikkében, ahol még több képet lehet megtekinteni a tűzesetről.