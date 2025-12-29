Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Először mutatta meg terhes barátnőjét a Forma-1 legendája

Fernando Alonso
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 12:50
Több szempontól is fontos esztendő vár az F1-es sztárra. Fernando Alonso hamarosan apa lesz, és végre párját is megmutatta a világnak.

A legtöbb Forma–1-es pilótához hasonlóan Fernando Alonso is igyekszik minél több pihenőt beiktatni a rövid téli szünetben. A 44 éves spanyol versenyző a 23. szezonjára készül a száguldó cirkuszban, de a magánéletében is izgalmas időszak vár rá: barátnője, Melissa Jiménez ugyanis első közös gyermeküket hordja a szíve alatt. A kétszeres világbajnok és az F1-es riporter 2023 óta alkot egy párt, ám kapcsolatuk rendkívül privát: egyikük sem oszt meg semmit a közösségi médiában a másikról. Ezúttal azonban Alonso kivételt tett.

Fernando Alonso F1-es pályafutása 2001-ben kezdődött
Fernando Alonso F1-es pályafutása 2001-ben kezdődött Fotó: Szabolcs László

Alonsonak az autó volt az első

A Forma–1 mezőnyének legidősebb pilótája legutóbb az Aston Martin Valiant típusú gyönyörű autójáról posztolt, ám az összeállítás harmadik képén felbukkan a szerelme is, bár csupán a jármű ablakán visszatükröződve.

Így az sem egyértelmű, mekkora a kismama pocakja, de a hírek szerint a baba várhatóan kora tavasszal érkezhet, néhány héttel a 2026-os szezon rajtját követően.

Alonso első gyermekének születése akár a közelgő visszavonulását is előrevetítheti, hiszen ilyen hosszú pályafutás után valószínűleg nem szeretne lemaradni gyermekének első éveiről. Ráadásul jelenlegi szerződése 2026 végén jár le az Aston Martinnál.

Egyébként a pilóta barátnője, Melissa Jiménez, már három gyermek édesanyja, akik még a labdarúgó Marc Bartrával kötött házasságából születtek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
