Először mutatta meg terhes barátnőjét a Forma-1 legendája

A legtöbb Forma–1-es pilótához hasonlóan Fernando Alonso is igyekszik minél több pihenőt beiktatni a rövid téli szünetben. A 44 éves spanyol versenyző a 23. szezonjára készül a száguldó cirkuszban, de a magánéletében is izgalmas időszak vár rá: barátnője, Melissa Jiménez ugyanis első közös gyermeküket hordja a szíve alatt. A kétszeres világbajnok és az F1-es riporter 2023 óta alkot egy párt, ám kapcsolatuk rendkívül privát: egyikük sem oszt meg semmit a közösségi médiában a másikról. Ezúttal azonban Alonso kivételt tett.
A Forma–1 mezőnyének legidősebb pilótája legutóbb az Aston Martin Valiant típusú gyönyörű autójáról posztolt, ám az összeállítás harmadik képén felbukkan a szerelme is, bár csupán a jármű ablakán visszatükröződve.
Így az sem egyértelmű, mekkora a kismama pocakja, de a hírek szerint a baba várhatóan kora tavasszal érkezhet, néhány héttel a 2026-os szezon rajtját követően.
Alonso első gyermekének születése akár a közelgő visszavonulását is előrevetítheti, hiszen ilyen hosszú pályafutás után valószínűleg nem szeretne lemaradni gyermekének első éveiről. Ráadásul jelenlegi szerződése 2026 végén jár le az Aston Martinnál.
Egyébként a pilóta barátnője, Melissa Jiménez, már három gyermek édesanyja, akik még a labdarúgó Marc Bartrával kötött házasságából születtek.
