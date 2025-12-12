Gólyahír! Apa lesz a Forma-1 legendás pilótája

Hetek óta zajló találgatást követően a Hola magazin nemrég megerősítette, hogy Fernando Alonso és kedvese, Melissa Jiménez gyermeket várnak. A pár 2023 óta van együtt, a feltételezett terhességről szóló pletykákat pedig tovább erősítette az, ahogy az újságíróként dolgozó Jiménez az utóbbi időben nem jelent meg a Forma-1-es futamokon, köztük az év utolsó nagydíját - amelyet vasárnap Abu-Dzabiban rendeztek meg -, is kihagyta.
A párhoz közel álló források szerint Melissa Jiménez jelenleg a terhesség hatodik hónapjában jár. A 38 éves újságíró egyébként már három gyermek édesanyja: a tízéves Galáé, a hétéves Abrilé és a hatéves Maxé, akik még a labdarúgó Marc Bartrával kötött házasságából születtek.
A 44 éves, kétszeres világbajnok korábban már beszélt arról, hogy vágyik az apaságra, első gyermeke pedig egy nagyobb változás idején érkezhet, hiszen Fernando Alonso szerződése az Aston Martinnal 2026 végén jár le.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.