Gólyahír! Apa lesz a Forma-1 legendás pilótája

Hetek óta zajló találgatást követően a Hola magazin nemrég megerősítette, hogy Fernando Alonso és kedvese, Melissa Jiménez gyermeket várnak. A pár 2023 óta van együtt, a feltételezett terhességről szóló pletykákat pedig tovább erősítette az, ahogy az újságíróként dolgozó Jiménez az utóbbi időben nem jelent meg a Forma-1-es futamokon, köztük az év utolsó nagydíját - amelyet vasárnap Abu-Dzabiban rendeztek meg -, is kihagyta.

Első közös gyermekét várja Fernando Alonso és barátnője / Fotó: NurPhoto via AFP

Apa lesz Fernando Alonso

A párhoz közel álló források szerint Melissa Jiménez jelenleg a terhesség hatodik hónapjában jár. A 38 éves újságíró egyébként már három gyermek édesanyja: a tízéves Galáé, a hétéves Abrilé és a hatéves Maxé, akik még a labdarúgó Marc Bartrával kötött házasságából születtek.

A 44 éves, kétszeres világbajnok korábban már beszélt arról, hogy vágyik az apaságra, első gyermeke pedig egy nagyobb változás idején érkezhet, hiszen Fernando Alonso szerződése az Aston Martinnal 2026 végén jár le.

EXCLUSIVA. Fernando Alonso y Melissa Jiménez están esperando su primer hijo: "Están muy contentos y el bebé nacerá en marzo" (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/rLDBGZopJw — Revista ¡HOLA! (@hola) December 10, 2025





