Ez durva: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta

Brüsszelben ismét olyan adóügyi vita bontakozik ki, mely nemcsak a tagállamok költségvetésére, hanem a teljes európai nikotinpiacra is hatással lehet. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan jövedékiadó-reform előkészítésén dolgozik, mely jelentősen megemelné a dohány- és bizonyos nikotintermékek terheit. A tervezet célja hivatalosan az egészségvédelem, ugyanakkor több szakmai szervezet szerint a javaslat mögött az európai költségvetési hiány kezelése is meghúzódik. A büdzsét az elmúlt években több olyan tétel terhelte – például Ukrajna támogatása –, mely tovább növelte a bevételi nyomást – írja a Világgazdaság.
A reformtervezetet több mint nyolcvan európai szakmai szereplő – köztük két magyarországi szervezet – bírálta nyílt levélben, Ursula von der Leyennek címezve. Az érintettek szerint a jövedéki adó emelése a cigaretták esetében akár 140 százalékos, egyes nikotintermékeknél pedig 260 százalékos drágulást is eredményezhet. A javaslat az égés nélküli kategóriákat is érintené, noha ezeket a termékeket sok ország eltérően szabályozza – hangzott el a Hír TV híradójában.
A levélírók legfőbb kritikája az egységes, differenciálás nélküli adóemelés.
Értékelésük szerint a dohány- és nikotinpiac jelentős munkaerőt foglalkoztat Európában: több millió állás kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve az ágazathoz. Emellett a szektor már jelenleg is jelentős bevételt termel az államoknak, összességében évi százmilliárd euró körüli nagyságrendben. A szervezetek attól tartanak, hogy egy hirtelen és túlzott mértékű adóemelés rontaná az iparág versenyképességét, az árak megugrása pedig az illegális kereskedelem felé terelné a fogyasztókat.
A szakmai érvek között kiemelt helyen szerepel az a megállapítás is, hogy a bizottság saját hatásvizsgálata szerintük alulbecsüli az intézkedés negatív gazdasági következményeit. Ezt állításuk szerint a Draghi-féle versenyképességi jelentés is más megvilágításba helyezi. A szektor szerint az adóemelés tovább növelné az inflációt, ami elsősorban az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat érintené érzékenyebben, mivel ők arányaiban nagyobb részt költenek ilyen termékekre.
A levél hangsúlyozza: a dohányzás visszaszorítása továbbra is közös és támogatott cél, ugyanakkor ennek legfontosabb feltétele a kiszámítható, tudományos alapokra épülő szabályozás.
A szervezetek szerint az egységes magas adószint nem ösztönzi a fogyasztókat a kevésbé káros alternatívák felé,
és nem tesz különbséget a termékkategóriák kockázati szintje között. A piac szereplői ezért inkább egy olyan rendszert támogatnának, melyben az adókulcsok igazodnak az egészségügyi kockázatokhoz.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megosztja Európát az uniós terv, melynek értelmében egy új adórendszeri beavatkozással egységesítenék az európai uniós piacot a dohánytermékek visszaszorítását célozva. Míg például a hagyományos cigaretta esetében 1000 szálra vetítve a jelenlegi 90 euróról – 139 százalékkal – 215 euróra növelnék a jövedéki adót, addig a hevített dohánytermékeknél 1000 szálanként 108 eurós vagy kilogrammonként 155 eurós sarcot helyeztek kilátásba, a nikotinpárnáknál pedig 143 euró/kg lehet az irányadó.
Fontos megjegyezni, hogy
ezek az adómértékek ráadásul csupán a kötelező minimumok, vagyis ennél lehetnek magasabbak is.
Pedig a szivarok, szivarkák esetében eleve 1090 százalékos emelést irányoztak elő: 1000 szálanként 12 helyett 143 eurós jövedéki adót belengetve.
Az ellenzők leginkább azzal érvelnek, hogy a kilátásba helyezett adóemelés olyan mértékű drágulást vonna maga után, amely még inkább a feketepiac felé tolná a fogyasztást, ez pedig egyet jelent az illegális, vagyis az ellenőrizetlen forrásból származó dohánytermékek fokozott térnyerésével, amelyek az egészségre fokozottan káros anyagokat tartalmazhatnak.
