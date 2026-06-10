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Kedvenc nyári gyümölcsünk a szívroham és a magas vérnyomás ellen

Kedvenc nyári gyümölcsünk a szívroham és a magas vérnyomás ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szívroham
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 09:45
magas vérnyomásegészséges gyümölcsgörögdinnye
Semmi sem jelzi jobban, hogy itt a nyár, mint amikor beleharapsz egy jéghideg, lédús gyümölcsbe. Van azonban egy fantasztikus hírünk: a görögdinnye nemcsak az egyik legjobb hűsítő a kánikulában, de kutatások szerint valóságos csodaszer a szívünknek és az érrendszerünknek is!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A legfrissebb kutatások szerint a görögdinnye fogyasztása komoly védelmet nyújthat a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben.
  • A gyümölcsben található L-citrullin aminosav serkenti a nitrogén-monoxid termelését, ami tágítja az ereket és közvetlenül csökkenti a vérnyomást.
  • A dinnyeevéssel rosthoz, magnéziumhoz, káliumhoz, valamint A- és C-vitaminhoz jutsz.

Egy friss tudományos elemzés szerint a görögdinnyében található különleges tápanyagok komoly védelmet nyújthatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben, és jelentősen csökkenthetik a szívbetegségek kockázatát. Az adatok ráadásul azt mutatják, hogy azok a felnőttek és gyerekek, akik rendszeresen fogyasztanak dinnyét, sokkal több létfontosságú vitaminhoz és ásványi anyaghoz jutnak, mint a dinnyét mellőző társaik.

görögdinnye felszeletelve
A görögdinnye rendszeres fogyasztása bizonyítottan védi a szívet és az ereket.
Fotó:  123RF

A görögdinnye valóságos vitaminbomba az egész családnak

A szakértők megállapították, hogy a rendszeres dinnyeevők szervezetében sokkal magasabb a rostok, a magnézium, a kálium, valamint az A- és C-vitamin szintje. Emellett a görögdinnye gazdag likopinban és egyéb karotinoidokban is – ezek azok az antioxidánsok, amelyek a gyümölcs csodás piros színét adják, és amelyek ádáz harcot vívnak a szervezetünkben lévő gyulladások ellen. Ha ez még nem lenne elég, a dinnye rendkívül magas víztartalma miatt az egyik legjobb természetes hidratáló a fülledt nyári napokon.

Megvédi a szívet és az ereket

Egy átfogó kutatás megerősítette a korábbi, 2022-es vizsgálat eredményeit: a görögdinnye kifejezett „kardioprotektív”, vagyis szívvédő hatással bír. A titok nyitja részben egy L-citrullin nevű aminosavban rejlik, amiből rengeteg található a gyümölcsben. Bár a pontos mechanizmust még vizsgálják, a kutatók szerint a dinnyefogyasztás serkenti a szervezet nitrogén-monoxid termelését, ami tágítja az ereket, ezáltal közvetlenül csökkenti a vérnyomást és mérsékli az artériák merevségét. Ez különösen azoknak a betegeknek nyújthat óriási segítséget, akiknél már fennállnak a 2-es típusú cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezői. 

A dinnye önmagában nem váltja meg a világot, a szívroham és az agyvérzés (sztrók) kockázatának valódi csökkentéséhez a gyümölcsöt egy teljes, szívbarát étrendbe kell beilleszteni!

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