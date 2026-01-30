Unod a franciát? Romantikus Valentin-napi körmök, amikkel biztosan leveszed a pasit a lábáról

Ha már megvan a következő időpontod a körmöshöz, akitől ezúttal egy romantikus, Valentin-napi manikűrt szeretnél kérni, akkor szemezgess az alábbi ötletek közül. Garantáltan találsz köztük olyat, amibe első pillantásra beleszeretsz.

Hangolódj Valentin-napra ezekkel a körmökkel! / Fotó: Shutterstock

A szívecskés francia köröm egy kis csavart visz az örök klasszikusba.

A fényes szívek pillanatok alatt feldobhatják a legegyszerűbb körmöt is.

A bársonyos piros köröm szinte minden szetthez passzol.

A konfettis szíves manikűr új szintre emeli a tökéletes körmök fogalmát.

A pink króm körmök segítenek szakítani a hagyományos piros színnel.

Manikűr Valentin-napra: ezek között biztosan megtalálod a kedvencedet

Az igényes körmök elengedhetetlenek az ápolt megjelenéshez, ráadásul feldobhatják még a legegyszerűbb szettet is. A manikűröddel azonban még a Valentin-napra is szeretnél hangolódni? Hidd el, rengeteg módja van annak, hogy romantikus körmöket varázsolj magadnak, ami nem túl giccses, emellett pedig a személyiségedet tükrözi. Tehát, ha olyan manikűrt keresel, ami tökéletesen kiegészíti a randis szettedet, akkor válassz az alábbi díszítések közül.

Szívecskés francia köröm

A francia köröm egy elegáns klasszikus, amit akár Valentin-napi kiadásban is el lehet készíteni. Ez a minta akkor áll igazán jól, ha a mandula köröm híve vagy. Bár egy ilyen manikűrt magadnak is elkészíthetsz, a körmösöd biztosan profi lesz benne.

Fényes szívek minden mennyiségben

Ha szereted a feltűnő díszítést, akkor vigyél egy kis csillogást a manikűrbe. Válassz fényes arany vagy ezüst lakkot, és azzal rajzoltass pici szíveket. De annak érdekében, hogy ne ess át a ló túloldalára, néhány körmödre kérj csak fényes lakkot.

Bársonyos piros köröm

Ha valami igazán letisztult stílusra vágysz, ami ennek ellenére igazán feltűnő, akkor tedd le a voksodat a piros körmök mellett. Ha főként letisztult színeket viselsz, akkor minden szettedhez remekül fog állni.

Konfettis szíves köröm

Egy visszafogottabb, mégis szemet gyönyörködtető manikűrt is hoztunk neked, ami új szintre emeli a megjelenésedet. Ha ódzkodsz a kézzel festett mintáktól, akkor ez a trend egyszerűen tökéletes választás. A konfettis körmöket pedig még a párod sem hagyhatja szó nélkül.