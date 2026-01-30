Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Unod a franciát? Romantikus Valentin-napi körmök, amikkel biztosan leveszed a pasit a lábáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 11:15
A stílus sokszor a részletekben rejlik, egy trendi manikűr például rengeteget dobhat a megjelenéseden. Ha pedig romantikus körmökkel szeretnél ráhangolódni a Valentin-napra, mutatjuk a legstílusosabb és legnőiesebb ötleteket!
Ha már megvan a következő időpontod a körmöshöz, akitől ezúttal egy romantikus, Valentin-napi manikűrt szeretnél kérni, akkor szemezgess az alábbi ötletek közül. Garantáltan találsz köztük olyat, amibe első pillantásra beleszeretsz.

Valentin-napi körmöt viselő nő.
Hangolódj Valentin-napra ezekkel a körmökkel! / Fotó: Shutterstock 
  • A szívecskés francia köröm egy kis csavart visz az örök klasszikusba.
  • A fényes szívek pillanatok alatt feldobhatják a legegyszerűbb körmöt is.
  • A bársonyos piros köröm szinte minden szetthez passzol.
  • A konfettis szíves manikűr új szintre emeli a tökéletes körmök fogalmát.
  • A pink króm körmök segítenek szakítani a hagyományos piros színnel.

Manikűr Valentin-napra: ezek között biztosan megtalálod a kedvencedet

Az igényes körmök elengedhetetlenek az ápolt megjelenéshez, ráadásul feldobhatják még a legegyszerűbb szettet is. A manikűröddel azonban még a Valentin-napra is szeretnél hangolódni? Hidd el, rengeteg módja van annak, hogy romantikus körmöket varázsolj magadnak, ami nem túl giccses, emellett pedig a személyiségedet tükrözi. Tehát, ha olyan manikűrt keresel, ami tökéletesen kiegészíti a randis szettedet, akkor válassz az alábbi díszítések közül.

Szívecskés francia köröm

A francia köröm egy elegáns klasszikus, amit akár Valentin-napi kiadásban is el lehet készíteni. Ez a minta akkor áll igazán jól, ha a mandula köröm híve vagy. Bár egy ilyen manikűrt magadnak is elkészíthetsz, a körmösöd biztosan profi lesz benne.

Fényes szívek minden mennyiségben

Ha szereted a feltűnő díszítést, akkor vigyél egy kis csillogást a manikűrbe. Válassz fényes arany vagy ezüst lakkot, és azzal rajzoltass pici szíveket. De annak érdekében, hogy ne ess át a ló túloldalára, néhány körmödre kérj csak fényes lakkot.

Bársonyos piros köröm

Ha valami igazán letisztult stílusra vágysz, ami ennek ellenére igazán feltűnő, akkor tedd le a voksodat a piros körmök mellett. Ha főként letisztult színeket viselsz, akkor minden szettedhez remekül fog állni.

Konfettis szíves köröm

Egy visszafogottabb, mégis szemet gyönyörködtető manikűrt is hoztunk neked, ami új szintre emeli a megjelenésedet. Ha ódzkodsz a kézzel festett mintáktól, akkor ez a trend egyszerűen tökéletes választás. A konfettis körmöket pedig még a párod sem hagyhatja szó nélkül.

Pink krómporos körmök

Ha a könyöködön jönnek ki a piros, Valentin-napi körmök, akkor válassz valami sokkal vadabbat, ami a kezedre vonzza a tekintetet. Ez a pink krómporos köröm például rendkívül egyedi, ezért ha bevállalósabb vagy, emellett tedd le a voksodat.

Az alábbi videó a 2026-os év körömtrendjeit mutatja be:

