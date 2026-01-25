Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bőrszépítő vitaminok: méregdrága kencék helyett a kapszulákba zárt fiatalság titka

Bőrszépítő vitaminok: méregdrága kencék helyett a kapszulákba zárt fiatalság titka

Ragyogás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 16:45
Fanny Magazinmultivitaminokszépség
Nemcsak különböző kozmetikumokkal tehetünk azért, hogy ragyogó legyen a külsőnk, hanem belsőleg is támogathatjuk a szervezetünket. A hosszúra nyúlt télre ugyanis a szervezetünk is aktívan reagál, ezért ebben az időszakban olyan bőrszépítő vitaminokra van szükségünk, melyekkel megelőzhetjük a különböző hiánybetegségek kialakulását, ugyanakkor ez lehet a fiatalság titka, legalábbis a bőrünké.
Bors
A szerző cikkei

Hiába használunk többféle arckrémet vagy hajápolót, mégsem érezzük úgy, hogy tündöklő lenne a bőrünk, vagy éppen csillogó és dús a frizuránk? Eláruljuk: a hiba nem a kozmetikumokban rejlik, hanem abban, hogy esetleg a szervezet nem jut elegendő tápanyaghoz, amire szüksége lenne. Ám van egy jó hírünk: bőrszépítő vitaminok formájában akár meg is ehetjük a különböző szépítőket!

Bőrszépítő vitaminokat szedő nő.
A bőrszépítő vitaminok segítik a bőr természetes regenerációs folyamatait a sérült bőrsejtek helyreállításával
Fotó: Chay_Tee /  Shutterstock 
  • A bőrszépítő vitaminok belülről támogatják a bőr megújulását
  • Nemcsak a bőrön, hanem a hajon és a körmökön is látszik a hatás
  • Tudatos táplálással és kapszulákkal érheted el a legjobb eredményt

Bőrszépítő vitaminok kapszulába zárva: ez lehet a fiatalság titka?

Ebben a téli időszakban még inkább jellemző, hogy vitaminokat szedünk, hogy megerősítsük az immunrendszerünket. Innen pedig már csak egy lépés, hogy beiktassuk az étrend-kiegészítőket vagy speciális szépségvitaminokat, amelyek a bőr, a haj, és a körmök egészségéért tesznek. Ezek azért hatásosak, mert koncentráltan, és nagy dózisban tartalmazzák azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat, és antioxidánsokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Vagyis akár már néhány hét után tapasztalhatjuk a változást, de legalább 1-2 hónap rendszeres szedés után már látványos lesz az eredmény. A drogériákban vagy patikákban egyre nagyobb a kínálat ezekből a termékekből, és akár azt is eldönthetjük, hogy a bőrünk feszesítése, fiatalítása vagy éppen a hajunk- és körmünk erősebbé tétele a cél.

Beauty ABC

Amikor a tökéletes étrend-kiegészítő vagy vitamin összetevőit böngésszük, ezekkel a vitaminokkal és ásványi anyagokkal biztosan találkozunk. Lássuk a legfontosabb szépítőket, és hogy mi a szerepük.

A-vitamin – ha a hajunk töredezetté válik, esetleg hullik, a körmünk gyengébb szerkezetű, a bőrünk pedig száraz, akkor egész biztosan A-vitamin, pontosabban vashiány áll a háttérben. Éppen ezért ezt a legfontosabb pótolni.

B-vitaminok – hosszú, fénylő tincsekre vágyunk és erős körmökre? Vadásszunk a B2-, B3-, B5-, B6- és B12-vitaminokra, ugyanis segítik a haj és körmök növekedését, a sejtek regenerálódását, például a hajszálak megújulását is.

Biotin – a B-komplex csoportba tartozik, H-vitaminként is ismerhetjük, és nagyon fontos szerepet játszik a hajnövekedésben.

C-vitamin – ha valamitől üde és friss lesz a külsőnk, akkor a C-vitamintól, mivel segíti a sejtek vérellátását, és antioxidáns hatású.

E-vitamin – nem véletlen, hogy a kozmetikumok egyik leggyakoribb összetevője, hiszen óvja a sejteket a káros UV-sugárzástól, szennyeződésektől, és még a károsodott bőr gyógyulását is támogatja.

Likopin – az egyik legszuperebb antioxidáns, ami lassítja az öregedési folyamatokat, ráadásul véd a káros UV-sugaraktól is.

Cink – ez az ásványi anyag önmagában felér egy haj- és körömerősítővel, mivel segít megkötni a keratin molekulákat. De ha feszes és puha bőr az álmunk, akkor is jöhet, mivel segíti a kollagéntermelést.

Bőrszépítő termékek:

  • Regenero szépségvitamin étrend-kiegészítő filmtabletta, Helia-D
Bőrszépítő vitaminok: regenero szépségvitamin étrend-kiegészítő filmtabletta.
Regenero szépségvitamin étrend-kiegészítő filmtabletta, Ára: 1.789 Ft
Fotó: Helia-D
  • Szépség Extra étrend-kiegészítő tabletta, BioCo
Bőrszépítő vitaminok: szépség Extra étrend-kiegészítő tabletta.
Szépség Extra étrend-kiegészítő tabletta, Ára: 5.099 Ft
Fotó: BioCo 
  • Hajnövesztő gumivitamin, HairBurst
Bőrszépítő vitaminok: hajnövesztő gumivitamin.
Hajnövesztő gumivitamin , Ára: 10.630 Ft
Fotó: HairBurst
  • Pink beauty gumivitamin, beastpink
Bőrszépítő vitaminok: pink beauty gumivitamin.
Pink beauty gumivitamin beastpink, Ára. 5.790 Ft
Fotó: gymbeam.hu

Plus szépségvitamin, Biovānne

Bőrszépítő vitaminok: plus szépségvitamin.
Plus szépségvitamin, Ára: 3.629 Ft
Fotó:  Biovānne

Ha felfrissítenéd az arcbőröd, az arcjógáról szóló videót feltétlenül nézd meg:

 Ezek a szépségápolással kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu