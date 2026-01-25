Bőrszépítő vitaminok: méregdrága kencék helyett a kapszulákba zárt fiatalság titka

Hiába használunk többféle arckrémet vagy hajápolót, mégsem érezzük úgy, hogy tündöklő lenne a bőrünk, vagy éppen csillogó és dús a frizuránk? Eláruljuk: a hiba nem a kozmetikumokban rejlik, hanem abban, hogy esetleg a szervezet nem jut elegendő tápanyaghoz, amire szüksége lenne. Ám van egy jó hírünk: bőrszépítő vitaminok formájában akár meg is ehetjük a különböző szépítőket!

A bőrszépítő vitaminok segítik a bőr természetes regenerációs folyamatait a sérült bőrsejtek helyreállításával

Fotó: Chay_Tee / Shutterstock

A bőrszépítő vitaminok belülről támogatják a bőr megújulását

Nemcsak a bőrön, hanem a hajon és a körmökön is látszik a hatás

Tudatos táplálással és kapszulákkal érheted el a legjobb eredményt

Bőrszépítő vitaminok kapszulába zárva: ez lehet a fiatalság titka?

Ebben a téli időszakban még inkább jellemző, hogy vitaminokat szedünk, hogy megerősítsük az immunrendszerünket. Innen pedig már csak egy lépés, hogy beiktassuk az étrend-kiegészítőket vagy speciális szépségvitaminokat, amelyek a bőr, a haj, és a körmök egészségéért tesznek. Ezek azért hatásosak, mert koncentráltan, és nagy dózisban tartalmazzák azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat, és antioxidánsokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Vagyis akár már néhány hét után tapasztalhatjuk a változást, de legalább 1-2 hónap rendszeres szedés után már látványos lesz az eredmény. A drogériákban vagy patikákban egyre nagyobb a kínálat ezekből a termékekből, és akár azt is eldönthetjük, hogy a bőrünk feszesítése, fiatalítása vagy éppen a hajunk- és körmünk erősebbé tétele a cél.

Beauty ABC

Amikor a tökéletes étrend-kiegészítő vagy vitamin összetevőit böngésszük, ezekkel a vitaminokkal és ásványi anyagokkal biztosan találkozunk. Lássuk a legfontosabb szépítőket, és hogy mi a szerepük.

A-vitamin – ha a hajunk töredezetté válik, esetleg hullik, a körmünk gyengébb szerkezetű, a bőrünk pedig száraz, akkor egész biztosan A-vitamin, pontosabban vashiány áll a háttérben. Éppen ezért ezt a legfontosabb pótolni.

B-vitaminok – hosszú, fénylő tincsekre vágyunk és erős körmökre? Vadásszunk a B2-, B3-, B5-, B6- és B12-vitaminokra, ugyanis segítik a haj és körmök növekedését, a sejtek regenerálódását, például a hajszálak megújulását is.