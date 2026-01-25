Bőrszépítő vitaminok: méregdrága kencék helyett a kapszulákba zárt fiatalság titka

Hiába használunk többféle arckrémet vagy hajápolót, mégsem érezzük úgy, hogy tündöklő lenne a bőrünk, vagy éppen csillogó és dús a frizuránk? Eláruljuk: a hiba nem a kozmetikumokban rejlik, hanem abban, hogy esetleg a szervezet nem jut elegendő tápanyaghoz, amire szüksége lenne. Ám van egy jó hírünk: bőrszépítő vitaminok formájában akár meg is ehetjük a különböző szépítőket!
Ebben a téli időszakban még inkább jellemző, hogy vitaminokat szedünk, hogy megerősítsük az immunrendszerünket. Innen pedig már csak egy lépés, hogy beiktassuk az étrend-kiegészítőket vagy speciális szépségvitaminokat, amelyek a bőr, a haj, és a körmök egészségéért tesznek. Ezek azért hatásosak, mert koncentráltan, és nagy dózisban tartalmazzák azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat, és antioxidánsokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Vagyis akár már néhány hét után tapasztalhatjuk a változást, de legalább 1-2 hónap rendszeres szedés után már látványos lesz az eredmény. A drogériákban vagy patikákban egyre nagyobb a kínálat ezekből a termékekből, és akár azt is eldönthetjük, hogy a bőrünk feszesítése, fiatalítása vagy éppen a hajunk- és körmünk erősebbé tétele a cél.
Amikor a tökéletes étrend-kiegészítő vagy vitamin összetevőit böngésszük, ezekkel a vitaminokkal és ásványi anyagokkal biztosan találkozunk. Lássuk a legfontosabb szépítőket, és hogy mi a szerepük.
A-vitamin – ha a hajunk töredezetté válik, esetleg hullik, a körmünk gyengébb szerkezetű, a bőrünk pedig száraz, akkor egész biztosan A-vitamin, pontosabban vashiány áll a háttérben. Éppen ezért ezt a legfontosabb pótolni.
B-vitaminok – hosszú, fénylő tincsekre vágyunk és erős körmökre? Vadásszunk a B2-, B3-, B5-, B6- és B12-vitaminokra, ugyanis segítik a haj és körmök növekedését, a sejtek regenerálódását, például a hajszálak megújulását is.
Biotin – a B-komplex csoportba tartozik, H-vitaminként is ismerhetjük, és nagyon fontos szerepet játszik a hajnövekedésben.
C-vitamin – ha valamitől üde és friss lesz a külsőnk, akkor a C-vitamintól, mivel segíti a sejtek vérellátását, és antioxidáns hatású.
E-vitamin – nem véletlen, hogy a kozmetikumok egyik leggyakoribb összetevője, hiszen óvja a sejteket a káros UV-sugárzástól, szennyeződésektől, és még a károsodott bőr gyógyulását is támogatja.
Likopin – az egyik legszuperebb antioxidáns, ami lassítja az öregedési folyamatokat, ráadásul véd a káros UV-sugaraktól is.
Cink – ez az ásványi anyag önmagában felér egy haj- és körömerősítővel, mivel segít megkötni a keratin molekulákat. De ha feszes és puha bőr az álmunk, akkor is jöhet, mivel segíti a kollagéntermelést.
Bőrszépítő termékek:
Plus szépségvitamin, Biovānne
