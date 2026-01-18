Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, a tested üzen, hogy lépned kell – Komoly hiányállapotra utalhat

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, a tested üzen, hogy lépned kell – Komoly hiányállapotra utalhat

vitaminhiány
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 17:10
vitaminpótlásc-vitaminegészség
Sokunk fejében a C-vitaminról a narancsok, a megfázás vagy az erős immunrendszer jut az eszünkbe. Pedig amikor a szervezetünk nem kap belőle eleget, egészen hétköznapi tünetek is árulkodhatnak róla, amiket hajlamosak vagyunk összekeverni a fáradsággal. A C-vitaminhiány rejtőzködik, és gyakran akkor vesszük csak észre, amikor már súlyos a helyzet. Olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Fáradtság, zúzódások, gyenge körmök? Ezek is utalhatnak C-vitaminhiányra – tudd meg, mik a leggyakoribb és szokatlan tünetek! 

Egy nő a számítógépe előtt ül, fáradt mert C-vitaminhiánytól szenved.
Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, a tested üzen, hogy lépned kell, mert C-vitaminhiánytól szenvedsz!
Fotó: PerfectWave /  Shutterstock 
  • A C-vitamint az emberi szervezet nem képes előállítani.
  • A C-vitaminhiányba akár bele is hallhatsz.
  • A C-vitamin hiány jelei.

C-vitaminhiány: a „láthatatlan” hiány, amit könnyen összekeverünk fáradtsággal  

Miért olyan fontos a C-vitamin?

Ez a kis, vízben oldódó vitamin szerepet játszik szinte mindenben: kollagént épít a bőrben és az erekben, segíti a vas felszívódását, támogatja az immunrendszert és hozzájárul az energiatermeléshez. A szervezetünk nem tudja raktározni, ezért mindennap gondoskodnunk kell a megfelelő beviteléről.  

Fáradtság, aminek több oka is lehet

Kezdjük a leggyakoribb panasszal, amivel szinte mindenki találkozik: a fáradtsággal. Ha reggelente úgy ébredsz, mintha alig aludtál volna, gyakran fáradt vagy, a nap közepére elfogy az energiád, nem mindig lelki teher az oka. A C-vitamin hiánya lassíthatja az energiatermelést, ami miatt kimerültség, koncentrációs zavar, ingerültség is felléphet.

„Miért van mindig zúzódásom?” 

Apró jelekből is sejthetjük, ha valami nincs rendben. A gyenge érfalak miatt könnyebben alakulnak ki zúzódások, a sebek lassabban gyógyulnak, és akár orrvérzés is előfordulhat. A kollagénhiány a fogíny érzékenységét is növeli, ezért a fogmosás vagy étkezés közben vérző íny nem feltétlenül „csak fogászati gond”.  

Töredezett haj, gyenge körmök és édesség utáni sóvárgás  

Ha a hajad elveszíti fényét, a körmeid könnyen törnek, vagy apró bevérzések jelennek meg alattuk, akkor nem csak a körömlakk a hibás. A C-vitamin elengedhetetlen része a kollagéntermelésnek, ami a haj, a bőr és a köröm egészségéért felel. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy hirtelen megnő az édességek utáni vágyad — bizonyos esetekben ez is a vitaminhiány jele lehet, mivel a test ilyenkor gyors energia után „kiált”.

Citromok, amik CX-vitaminhiány esetén kiváló vitaminforrásnak számítanak.
Dohányzás, stressz, várandósság, szoptatás és intenzív sportolás esetén, amikor akár több száz, vagy ezer mg C-vitamin pótlás is indokolt lehet.
Fotó: Sokor Space /  Shutterstock 

A skorbut tünetei

Igen — bár szerencsére ma már ritkább, de ha huzamosabb ideig nem jutsz elegendő C-vitaminhoz, akár skorbut is kialakulhat. Ez egy olyan súlyos hiányállapot, amely vérző ínnyel, súlyos vérzésekkel és gyengeséggel jár, és régen valóban rettegett betegség volt, főleg a tengerészek körében.  

Mit tehetsz, ha C-vitaminhiányra gyanakszol?

  • Fogyassz naponta több friss zöldséget és gyümölcsöt — a paprika, kivi, citrusfélék mind remek C-vitaminforrások.
  • Kerüld a túl hosszú főzést: a C-vitamin hőérzékeny, így a hosszú főzés csökkentheti az ételben lévő mennyiséget.
  • Télen különösen figyelj a pótlásra, amikor kevesebb friss zöldség és gyümölcs kerül az asztalra.
  • Szükség esetén beszélj az orvosoddal a vitaminpótlásról — néha elég egy kis segítség ahhoz, hogy a szervezet újra jól működjön.  

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

Az alábbi videóból kiderül, hogy mely gyümölcsök tartalmazzák a legtöbb C-vitamint:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu