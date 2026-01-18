Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, a tested üzen, hogy lépned kell – Komoly hiányállapotra utalhat

Fáradtság, zúzódások, gyenge körmök? Ezek is utalhatnak C-vitaminhiányra – tudd meg, mik a leggyakoribb és szokatlan tünetek!

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, a tested üzen, hogy lépned kell, mert C-vitaminhiánytól szenvedsz!

Fotó: PerfectWave / Shutterstock

A C-vitamint az emberi szervezet nem képes előállítani.

A C-vitaminhiányba akár bele is hallhatsz.

A C-vitamin hiány jelei.

C-vitaminhiány: a „láthatatlan” hiány, amit könnyen összekeverünk fáradtsággal

Miért olyan fontos a C-vitamin?

Ez a kis, vízben oldódó vitamin szerepet játszik szinte mindenben: kollagént épít a bőrben és az erekben, segíti a vas felszívódását, támogatja az immunrendszert és hozzájárul az energiatermeléshez. A szervezetünk nem tudja raktározni, ezért mindennap gondoskodnunk kell a megfelelő beviteléről.

Fáradtság, aminek több oka is lehet

Kezdjük a leggyakoribb panasszal, amivel szinte mindenki találkozik: a fáradtsággal. Ha reggelente úgy ébredsz, mintha alig aludtál volna, gyakran fáradt vagy, a nap közepére elfogy az energiád, nem mindig lelki teher az oka. A C-vitamin hiánya lassíthatja az energiatermelést, ami miatt kimerültség, koncentrációs zavar, ingerültség is felléphet.

„Miért van mindig zúzódásom?”

Apró jelekből is sejthetjük, ha valami nincs rendben. A gyenge érfalak miatt könnyebben alakulnak ki zúzódások, a sebek lassabban gyógyulnak, és akár orrvérzés is előfordulhat. A kollagénhiány a fogíny érzékenységét is növeli, ezért a fogmosás vagy étkezés közben vérző íny nem feltétlenül „csak fogászati gond”.

Töredezett haj, gyenge körmök és édesség utáni sóvárgás

Ha a hajad elveszíti fényét, a körmeid könnyen törnek, vagy apró bevérzések jelennek meg alattuk, akkor nem csak a körömlakk a hibás. A C-vitamin elengedhetetlen része a kollagéntermelésnek, ami a haj, a bőr és a köröm egészségéért felel. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy hirtelen megnő az édességek utáni vágyad — bizonyos esetekben ez is a vitaminhiány jele lehet, mivel a test ilyenkor gyors energia után „kiált”.

Dohányzás, stressz, várandósság, szoptatás és intenzív sportolás esetén, amikor akár több száz, vagy ezer mg C-vitamin pótlás is indokolt lehet.

Fotó: Sokor Space / Shutterstock

A skorbut tünetei

Igen — bár szerencsére ma már ritkább, de ha huzamosabb ideig nem jutsz elegendő C-vitaminhoz, akár skorbut is kialakulhat. Ez egy olyan súlyos hiányállapot, amely vérző ínnyel, súlyos vérzésekkel és gyengeséggel jár, és régen valóban rettegett betegség volt, főleg a tengerészek körében.