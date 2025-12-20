Így szabadulhatsz meg tartósan a szemölcsöktől

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 16:45
A szemölcsök gyakori, vírusos eredetű bőrelváltozások, amelyek könnyen terjedhetnek és sokszor makacsul ellenállnak a házi kezeléseknek. A szakértők szerint a szemölcsök megfelelő terápiával jól kezelhetők, a megelőzés pedig jelentősen csökkenti az újabb kialakulásának kockázatát.
  • A szemölcsök a humán papillomavírus (HPV) fertőzésének bőrtünetei.
  • Leggyakrabban a kezeken, lábakon és az arcon jelennek meg.
  • Érintkezéssel és közös használatú felületekről is könnyen terjednek.
  • Bizonyos típusok fájdalmasak, különösen a talpi szemölcsök.
  • A kezelések hatékonysága a szemölcs típusától és mélységétől függ.
  • A megfelelő higiénia és a bőr védelme csökkenti a fertőzés kialakulásának kockázatát.

A szemölcsök kialakulását a humán papillomavírus (HPV) különböző törzsei okozzák, így többféle szemölcsöt különböztetünk meg. Általános értelemben vett szemölcs a bőr felső rétegébe jutva túlzott sejtszaporodást indítanak el. A fertőzés gyakran olyan apró sérüléseken keresztül jut be a bőrbe, amelyek szabad szemmel alig láthatók. A szakértők szerint a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők – például gyerekek, idősek vagy stresszes időszakban lévők – fogékonyabbak a fertőzésre.

Szemölcs eltávolítása fagyasztással
A szemölcs eltávolítása a leggyakrabban fagyasztással történik / Fotó: Anna Nass /  Shutterstock 

Hogyan terjednek a szemölcsök?

A szemölcsök terjedése több módon történhet. A közvetlen érintés – például kézről kézre – gyakori fertőzési útvonal, de a vírus nedves, meleg környezetben különösen jól túlél, így uszodákban, zuhanyzókban vagy tornatermekben is könnyen átadható. A szemölcsök autoinokulációval is terjedhetnek: ha valaki megvakarja vagy levágja őket, más testfelületre is átviheti a vírust.

A szemölcsök megjelenése változatos. A kézen lévő közönséges szemölcsök érdes felszínű, kiemelkedő csomók; a talpi szemölcsök laposabbak, befelé nőnek, gyakran fájdalmasak járáskor; a lapos szemölcsök simábbak és apróbbak, gyakran többesével jelennek meg.

A szemölcs eltávolításának lehetőségei

A szemölcsök spontán is eltűnhetnek, különösen gyermekeknél, de ez akár hónapokig vagy évekig is eltarthat. A szakértők többsége ezért a célzott kezelést javasolja, főként akkor, ha a szemölcs fájdalmas, gyorsan terjed vagy esztétikai problémát okoz. A leggyakoribb kezelési módszerek:

  • Fagyasztásos kezelés (krioterápia): folyékony nitrogénnel fagyasztják le a szemölcsöt, amely néhány nap alatt elhal és lelökődik. Hatékony, de több ismétlésre lehet szükség.
  • Szalicilsavas kezelés: vény nélkül kapható készítmények, amelyek fokozatosan feloldják a szemölcs felső rétegét. Tartós, következetes használatot igényel, de sok esetben eredményes.
  • Lézeres eltávolítás: elsősorban makacs vagy nagyobb szemölcsöknél alkalmazzák. A lézer elpárologtatja a kóros szövetet, gyors felépülést biztosít.
  • Elektrokauter vagy sebészi eltávolítás: ritkán szükséges, de hatékony megoldás lehet visszatérő vagy mélyen ülő szemölcsöknél.
  • Immunerősítő kezelések: bizonyos készítmények a szervezet immunválaszát serkentik, ami különösen hasznos lehet visszatérő szemölcsök esetén.

Fontos megjegyezni, hogy otthoni módszerek – például a szemölcs letépése, szurkálása vagy éles tárggyal történő eltávolítása – komoly fertőzést okozhatnak, ezért kerülendők.

Hogyan előzhetők meg a szemölcsök és milyen szokások csökkentik a fertőzés kockázatát?

A megelőzés alapja a vírus terjedésének megakadályozása. A szakértők szerint a következő lépések jelentősen csökkentik a szemölcsök kialakulásának esélyét:

  • kerülni kell a közvetlen érintést mások szemölcseivel,
  • nem ajánlott megosztani törölközőt, papucsot vagy borotvát,
  • uszodában vagy edzőteremben mindig papucsot kell viselni,
  • a bőr sérüléseit érdemes azonnal fertőtleníteni,
  • a körmök rágása és a bőrkaparás kerülendő, mert kaput nyit a vírusnak,
  • az immunrendszer erősítése (kiegyensúlyozott étrend, elegendő alvás, vitaminok) segít a védekezésben.

A már meglévő szemölcsöket célszerű leragasztani, hogy ne terjedjenek tovább. Ha egy szemölcs gyorsan nő, fájdalmassá válik vagy elszíneződik, fontos bőrgyógyászhoz fordulni, mert ritkán más bőrelváltozással is összetéveszthető.

