Így szabadulhatsz meg tartósan a szemölcsöktől

A szemölcsök kialakulását a humán papillomavírus (HPV) különböző törzsei okozzák, így többféle szemölcsöt különböztetünk meg. Általános értelemben vett szemölcs a bőr felső rétegébe jutva túlzott sejtszaporodást indítanak el. A fertőzés gyakran olyan apró sérüléseken keresztül jut be a bőrbe, amelyek szabad szemmel alig láthatók. A szakértők szerint a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők – például gyerekek, idősek vagy stresszes időszakban lévők – fogékonyabbak a fertőzésre.
A szemölcsök terjedése több módon történhet. A közvetlen érintés – például kézről kézre – gyakori fertőzési útvonal, de a vírus nedves, meleg környezetben különösen jól túlél, így uszodákban, zuhanyzókban vagy tornatermekben is könnyen átadható. A szemölcsök autoinokulációval is terjedhetnek: ha valaki megvakarja vagy levágja őket, más testfelületre is átviheti a vírust.
A szemölcsök megjelenése változatos. A kézen lévő közönséges szemölcsök érdes felszínű, kiemelkedő csomók; a talpi szemölcsök laposabbak, befelé nőnek, gyakran fájdalmasak járáskor; a lapos szemölcsök simábbak és apróbbak, gyakran többesével jelennek meg.
A szemölcsök spontán is eltűnhetnek, különösen gyermekeknél, de ez akár hónapokig vagy évekig is eltarthat. A szakértők többsége ezért a célzott kezelést javasolja, főként akkor, ha a szemölcs fájdalmas, gyorsan terjed vagy esztétikai problémát okoz. A leggyakoribb kezelési módszerek:
Fontos megjegyezni, hogy otthoni módszerek – például a szemölcs letépése, szurkálása vagy éles tárggyal történő eltávolítása – komoly fertőzést okozhatnak, ezért kerülendők.
A megelőzés alapja a vírus terjedésének megakadályozása. A szakértők szerint a következő lépések jelentősen csökkentik a szemölcsök kialakulásának esélyét:
A már meglévő szemölcsöket célszerű leragasztani, hogy ne terjedjenek tovább. Ha egy szemölcs gyorsan nő, fájdalmassá válik vagy elszíneződik, fontos bőrgyógyászhoz fordulni, mert ritkán más bőrelváltozással is összetéveszthető.
