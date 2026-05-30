Félelmetes diagnózis, ritka betegséggel küzd a népszerű műsorvezetőnő

Rendkívül ritka betegségben szenved az egykori szépségkirálynő, akit manapság a Bajnokok Ligája televíziós közvetítéseiből ismernek a szurkolók. Miroslava Montemayor, a TNT Sports népszerű műsorvezetőjénél olyan betegséget diagnosztizáltak, amely hazájában, Mexikóban mindössze 22 embert érint, és amely csak akkor derült ki, miután eltörte a csípőjét. A 36 éves nő 2013-ban megnyerte a Nuestra Belleza Internacional México szépségversenyt, és az Instagramon osztotta meg a megpróbáltatásait.

Miroslava Montemayor testében daganatot találtak

Kórházi felvételeket és röntgenképeket tett közzé, amelyek első ránézésre egy tipikus sportbalesetnek tűntek. Azonban egy olyan 2,5 cm-es daganatot találtak a testében, amely elvonja a létfontosságú ásványi anyagokat a csontokból.

„Nem csupán a jobb csípőcsontom tört el, hanem 16 mikrotörés volt a gerincemben. Ez nem egyik napról a másikra történt. A betegséget tumoros osteomalaciának, más néven onkogén osteomalaciának nevezik, és rendkívül ritka betegségnek számít: Mexikóban mindössze 22 esetet regisztráltak” - mesélte a nő.

Miroslavát megműtötték, azóta a fájdalmai nagyrészt alábbhagytak, és csontjai újra erősödnek.