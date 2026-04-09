Bohár Dániel Facebook-videóban számolt be a Patriótához emailen eljuttatott, Magyar Pétert leleplező hangfelvétel hátteréről. Mint ismert, csütörtök reggel hozta nyilvánosságra a Patrióta oldala azt a felvételt, amin a Tisza Párt feje egész konkrétan a "g*ci nagy háború lesz!" kifejezéssel él. Persze zárt ajtók mögött. Nyilvánosan továbbra is azt hajtogatja: a háborús veszély nem valós.

Magyar Péter a legfontosabb kérdésben évek óta átveri a magyarokat

- húzta alá Bohár.

"G*ci nagy háború lesz, mondja zárt ajtók mögött. De a nyilvánosság előtt, a magyar emberek előtt valami egész mást mond. Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezi. Az emberek előtt Magyar Péter lehazudja az ukrán háború veszélyét, és lehazudja a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt" - fejti ki Bohár Dániel.

Magyar Péter pontosan tudja, mekkora veszély az ukrán háború. Pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben. De a nyilvánosság előtt tagadja

- összegez a riporter.