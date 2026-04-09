Zárt ajtók mögött készül a háborúra Magyar Péter, mégis azt hangoztatja, nem valós a veszély – hogy is van ez?

"A kétarcú Magyar Péter és pártja hónapok óta győzködi a magyar embereket, hogy a háború veszélye nem valós – miközben zárt ajtók mögött ő is jól tudja, hogy brüsszeli főnökei háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Csak a Fidesz a biztos választás!" - üzente közösségi oldalán Orbán Balázs. Mint ismert, Magyar Péterről csütörtök reggel került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen egész konkrétan a "g*ci nagy háború lesz!" kifejezést használja a kialakult helyzetre. Teszi mindezt úgy, hogy közben a választópolgároknak azt hangoztatja: a háború csak a kormány riogatása. Úgy tűnik, valójában ő is tisztában van vele, mennyire valós a veszély, nyilvánosan mégis tagadja ezt...