Döbbenet az Exatlonban, súlyos sérülés állította meg a versenyt – VIDEÓ!

Brutális fordulatokkal és elképesztő feszültséggel zajlanak az Exatlon Hungary 2026-os évadának napjai, ahol már nemcsak a pontokért, hanem szó szerint minden egyes mozdulatért meg kell küzdeniük a versenyzőknek. A pályán egyre nagyobb a nyomás, a végjátékok pedig sorra hozzák a drámát. Most azonban egy váratlan sérülés mindent felülírt.
A Bajnokok csapata az elmúlt napokban komoly hullámvölgybe került, hiszen hiába küzdenek keményen, a legfontosabb pillanatokban rendre alulmaradnak. Többször is hajszálnyira voltak a győzelemtől, de a végjátékok rendre kicsúsztak a kezükből, ami mentálisan is megviseli a csapatot.
Ezzel szemben a Kihívók egyre magabiztosabb teljesítményt nyújtanak, és több kulcsfontosságú párharcot is behúztak, miközben a mezőny is folyamatosan alakul, hiszen már olyan versenyzők is kiestek, mint Jakabos Zsuzsanna vagy Filutás Viktor.
Viktornak ráadásul egy brutális sérüléssel is szembe kellett néznie, és úgy látszik a sors ismétli önmagát.
A legutóbbi összecsapás minden eddiginél kiélezettebb volt, a Bajnokok már 9–7-es hátrányból álltak fel, és sikerült 9–9-re visszahozniuk az állást, ami után már csak egyetlen futam döntött a győzelemről. A mindent eldöntő körre a csapatok a legerősebb versenyzőiket küldték pályára, a tét pedig hatalmas volt.
Végül azonban ismét a Kihívók örülhettek, akik 10–9-re megnyerték a napot, ezzel pedig a Bajnokok ismét elbukták a végjátékot, ami már komoly lélektani teherként nehezedik rájuk. A dráma azonban már korábban megtörtént, és a valódi sokk már a verseny vége előtt lezajlott.
Az egyik futam során Vadkerti Adél az akadálypályán próbált áthaladni, amikor hirtelen megcsúszott, és rosszul érkezett a talajra. A nézők még fel sem fogták, mi történt, amikor már megszólalt a síp, és a játék azonnal leállt. Palik László jelezte, hogy komoly a baj, a pályán pedig tapinthatóvá vált a feszültség. A versenyzők döbbenten nézték, mi történt, sokan a fejüket fogták, miközben az orvosok már rohantak is a segítségére.
A sérült versenyző, Vadkerti Adél később elmondta, hogy a baleset egy rossz mozdulat miatt történt, amikor elvesztette az egyensúlyát az egyik akadályon.
Ahogy mentem át a hengeres akadályon, miközben mentem, a jobb kezem teljesen kicsúszott. Oldalra néztem, és a vállam nem volt a helyén. Soha nem volt még ilyen. A vállam pár centivel arrébb volt, mint kellene
– mondta megtörten Vadkerti Adél.
A látvány mindenkit megrázott, a versenyző mozdulni is alig bírt, és a futamot azonnal félbeszakították. Rövid időn belül kiderült, hogy aznap már biztosan nem folytathatja a versenyt, ugyanis a jobb válla kiugrott, ami komoly fájdalommal járt, és azonnali orvosi ellátást igényelt.
A történtek után egyértelművé vált, hogy az Exatlon Hungary új évada nemcsak a küzdelemről, hanem a határok feszegetéséről is szól, ahol egyetlen rossz mozdulat is elég ahhoz, hogy minden egy pillanat alatt megváltozzon.
