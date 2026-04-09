Döbbenet az Exatlonban, súlyos sérülés állította meg a versenyt – VIDEÓ!

Brutális fordulatokkal és elképesztő feszültséggel zajlanak az Exatlon Hungary 2026-os évadának napjai, ahol már nemcsak a pontokért, hanem szó szerint minden egyes mozdulatért meg kell küzdeniük a versenyzőknek. A pályán egyre nagyobb a nyomás, a végjátékok pedig sorra hozzák a drámát. Most azonban egy váratlan sérülés mindent felülírt.

A Kihívók nagyot mennek az Exatlonban, újabb végjátékot húztak be a Bajnokokkal szemben (Fotó: TV2)

Óriási dráma az Exatlonban

A Bajnokok csapata az elmúlt napokban komoly hullámvölgybe került, hiszen hiába küzdenek keményen, a legfontosabb pillanatokban rendre alulmaradnak. Többször is hajszálnyira voltak a győzelemtől, de a végjátékok rendre kicsúsztak a kezükből, ami mentálisan is megviseli a csapatot.

Ezzel szemben a Kihívók egyre magabiztosabb teljesítményt nyújtanak, és több kulcsfontosságú párharcot is behúztak, miközben a mezőny is folyamatosan alakul, hiszen már olyan versenyzők is kiestek, mint Jakabos Zsuzsanna vagy Filutás Viktor.

Viktornak ráadásul egy brutális sérüléssel is szembe kellett néznie, és úgy látszik a sors ismétli önmagát.

A legutóbbi összecsapás minden eddiginél kiélezettebb volt, a Bajnokok már 9–7-es hátrányból álltak fel, és sikerült 9–9-re visszahozniuk az állást, ami után már csak egyetlen futam döntött a győzelemről. A mindent eldöntő körre a csapatok a legerősebb versenyzőiket küldték pályára, a tét pedig hatalmas volt.

Végül azonban ismét a Kihívók örülhettek, akik 10–9-re megnyerték a napot, ezzel pedig a Bajnokok ismét elbukták a végjátékot, ami már komoly lélektani teherként nehezedik rájuk. A dráma azonban már korábban megtörtént, és a valódi sokk már a verseny vége előtt lezajlott.

Az egyik futam során Vadkerti Adél az akadálypályán próbált áthaladni, amikor hirtelen megcsúszott, és rosszul érkezett a talajra. A nézők még fel sem fogták, mi történt, amikor már megszólalt a síp, és a játék azonnal leállt. Palik László jelezte, hogy komoly a baj, a pályán pedig tapinthatóvá vált a feszültség. A versenyzők döbbenten nézték, mi történt, sokan a fejüket fogták, miközben az orvosok már rohantak is a segítségére.