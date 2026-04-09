Tudtad? Ilyen gyakran kell valójában farmert mosni

A legtöbben automatikusan bedobjuk a szennyesbe pár hordás után, mert így tanultuk. Csakhogy a farmeranyag egészen másképp viselkedik, mint egy póló vagy fehérnemű. A túl gyakori mosás nemcsak az anyagot teszi tönkre, de a fazont és a színt is gyorsabban kikezdi. Érdemes tehát tisztában lennünk azzal, hogyan érdemes helyesen végeznünk a farmer mosását.
A farmert nem szükséges minden második viselés után kimosni. Sőt kifejezetten jót tesz az anyagnak, ha ritkábban kerül vízbe. Általános irányelvként azt szokták javasolni, hogy nagyjából 5–10 hordás után érdemes kimosni a farmer ruházatot, feltéve, hogy nincs rajta látható szennyeződés, folt, és nem vett át kellemetlen szagot. Ha irodában ülsz benne, vagy csak pár órát viseled, teljesen felesleges este a mosógépbe dobnod.
A farmer jellegzetes színe – különösen a sötétkék árnyalat – a festési eljárás miatt idővel fakul. A mosógép minden alkalommal „kimos” belőle egy kis színt. Ha tehát túl sűrűn tisztítjuk, hamarabb veszít az eredeti karakteréből. Ráadásul a gyakori mosás:
Az anyag elhasználódása mellett környezetvédelmi szempontból sem ideális a túl gyakori mosás, hiszen az nagyobb mértékű víz- és energiafelhasználással jár.
Ha csak az zavar, hogy egy idő után túl használtnak érzed magadon a farmered, néhány egyszerű trükkel könnyen segíthetsz rajta.
A fagyasztós módszerrel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: a hideg nem minden baktériumot pusztít el, így inkább a szellőztetésre és a kíméletes tisztításra érdemes hagyatkozni.
Amikor valóban szükséges a mosás, néhány apró szabály sokat számít:
A szárítógép gyors, de farmer esetén nem jó ötlet. Összehúzhatja, és tovább gyengítheti a szálakat.
Nincs mindenkire érvényes kőbe vésett szabály. Az, hogy milyen gyakran kell farmert mosni, nagyban függ attól, hogyan és mennyit viseled az adott ruhadarabot. Ha fizikailag megterhelő munkát végzel benne, nyilván gyakrabban kell a mosógépbe kerülnie, mintha csak egy laza pénteki irodai szett részeként viseled. Talán az a legjobb irány, ha nem megszokásból mosol, hanem figyelsz a ruhára.
