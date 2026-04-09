Tudtad? Ilyen gyakran kell valójában farmert mosni

A farmert elég 5–10 viselés után mosni, ha nem foltos vagy szagos.

A túl gyakori mosás fakítja a színt és gyengíti az anyagot.

Szellőztetéssel és kíméletes, hideg vizes mosással tovább megőrizhető az épsége.

A legtöbben automatikusan bedobjuk a szennyesbe pár hordás után, mert így tanultuk. Csakhogy a farmeranyag egészen másképp viselkedik, mint egy póló vagy fehérnemű. A túl gyakori mosás nemcsak az anyagot teszi tönkre, de a fazont és a színt is gyorsabban kikezdi. Érdemes tehát tisztában lennünk azzal, hogyan érdemes helyesen végeznünk a farmer mosását.

Az anyag minőségének megőrzését tekintve nem mindegy, hogy milyen gyakran végzünk farmer mosást. Fotó: AtlasStudio / shutterstock

Farmer mosás: ilyen gyakran kellene gépbe dobnod a szakértők szerint

Milyen gyakran kell farmert mosni?

A farmert nem szükséges minden második viselés után kimosni. Sőt kifejezetten jót tesz az anyagnak, ha ritkábban kerül vízbe. Általános irányelvként azt szokták javasolni, hogy nagyjából 5–10 hordás után érdemes kimosni a farmer ruházatot, feltéve, hogy nincs rajta látható szennyeződés, folt, és nem vett át kellemetlen szagot. Ha irodában ülsz benne, vagy csak pár órát viseled, teljesen felesleges este a mosógépbe dobnod.

Miért nem tesz jót a túl gyakori mosás?

A farmer jellegzetes színe – különösen a sötétkék árnyalat – a festési eljárás miatt idővel fakul. A mosógép minden alkalommal „kimos” belőle egy kis színt. Ha tehát túl sűrűn tisztítjuk, hamarabb veszít az eredeti karakteréből. Ráadásul a gyakori mosás:

gyengíti a szálakat;

lazítja az anyag tartását;

csökkenti a farmer élettartamát.

Az anyag elhasználódása mellett környezetvédelmi szempontból sem ideális a túl gyakori mosás, hiszen az nagyobb mértékű víz- és energiafelhasználással jár.

Hogyan frissítsd fel a farmert mosás nélkül?

Ha csak az zavar, hogy egy idő után túl használtnak érzed magadon a farmered, néhány egyszerű trükkel könnyen segíthetsz rajta.

Szellőztesd ki: akaszd ki egy éjszakára a szabad levegőre vagy az ablak mellé. Gőzöld: zuhanyzás közben a fürdőszobában fellógatva a gőz segíthet felfrissíteni az anyagot. Tisztítsd helyileg: egy nedves kendővel a kisebb foltok célzottan eltávolíthatók.

A fagyasztós módszerrel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: a hideg nem minden baktériumot pusztít el, így inkább a szellőztetésre és a kíméletes tisztításra érdemes hagyatkozni.