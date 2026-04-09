Farmer mosás mosógépben

Tudtad? Ilyen gyakran kell valójában farmert mosni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 11:45
tippruhamosás
Menjünk munkába, szaladjunk le a boltba vagy ruccanjunk ki egy hétvégi programra, akad egy ruhadarab, amelyet gondolkodás nélkül felkapunk. Ez nem más, mint a farmer, hiszen amellett, hogy kényelmes, számos módon viselhető és kombinálható. Ahhoz azonban, hogy sokáig megőrizze az épségét, tisztában kell lennünk azzal, milyen módon és milyen gyakran végezzük a farmer mosást.
Kelemen Dorina
  • A farmert elég 5–10 viselés után mosni, ha nem foltos vagy szagos.  
  • A túl gyakori mosás fakítja a színt és gyengíti az anyagot.  
  • Szellőztetéssel és kíméletes, hideg vizes mosással tovább megőrizhető az épsége.

A legtöbben automatikusan bedobjuk a szennyesbe pár hordás után, mert így tanultuk. Csakhogy a farmeranyag egészen másképp viselkedik, mint egy póló vagy fehérnemű. A túl gyakori mosás nemcsak az anyagot teszi tönkre, de a fazont és a színt is gyorsabban kikezdi. Érdemes tehát tisztában lennünk azzal, hogyan érdemes helyesen végeznünk a farmer mosását.

Az anyag minőségének megőrzését tekintve nem mindegy, hogy milyen gyakran végzünk farmer mosást. Fotó: AtlasStudio / shutterstock

Farmer mosás: ilyen gyakran kellene gépbe dobnod a szakértők szerint

Milyen gyakran kell farmert mosni?  

A farmert nem szükséges minden második viselés után kimosni. Sőt kifejezetten jót tesz az anyagnak, ha ritkábban kerül vízbe. Általános irányelvként azt szokták javasolni, hogy nagyjából 5–10 hordás után érdemes kimosni a farmer ruházatot, feltéve, hogy nincs rajta látható szennyeződés, folt, és nem vett át kellemetlen szagot. Ha irodában ülsz benne, vagy csak pár órát viseled, teljesen felesleges este a mosógépbe dobnod.

Miért nem tesz jót a túl gyakori mosás?  

A farmer jellegzetes színe – különösen a sötétkék árnyalat – a festési eljárás miatt idővel fakul. A mosógép minden alkalommal „kimos” belőle egy kis színt. Ha tehát túl sűrűn tisztítjuk, hamarabb veszít az eredeti karakteréből. Ráadásul a gyakori mosás:

  • gyengíti a szálakat;
  • lazítja az anyag tartását;
  • csökkenti a farmer élettartamát.

Az anyag elhasználódása mellett környezetvédelmi szempontból sem ideális a túl gyakori mosás, hiszen az nagyobb mértékű víz- és energiafelhasználással jár.

Hogyan frissítsd fel a farmert mosás nélkül?  

Ha csak az zavar, hogy egy idő után túl használtnak érzed magadon a farmered, néhány egyszerű trükkel könnyen segíthetsz rajta.

  1. Szellőztesd ki: akaszd ki egy éjszakára a szabad levegőre vagy az ablak mellé.
  2. Gőzöld: zuhanyzás közben a fürdőszobában fellógatva a gőz segíthet felfrissíteni az anyagot.
  3. Tisztítsd helyileg: egy nedves kendővel a kisebb foltok célzottan eltávolíthatók.  

A fagyasztós módszerrel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: a hideg nem minden baktériumot pusztít el, így inkább a szellőztetésre és a kíméletes tisztításra érdemes hagyatkozni.

A túl gyakori mosás fakítja a farmer színét és gyengíti az anyagot.  Fotó: LightField Studios / shutterstock

Így mosd a farmert, ha eljött az ideje  

Amikor valóban szükséges a mosás, néhány apró szabály sokat számít:  

  • fordítsd ki a farmernadrágot;
  • használj hideg vizet;
  • válassz kímélő programot;
  • hagyd levegőn megszáradni a ruhát.

A szárítógép gyors, de farmer esetén nem jó ötlet. Összehúzhatja, és tovább gyengítheti a szálakat.  

Akkor most mi a jó arány?  

Nincs mindenkire érvényes kőbe vésett szabály. Az, hogy milyen gyakran kell farmert mosni, nagyban függ attól, hogyan és mennyit viseled az adott ruhadarabot. Ha fizikailag megterhelő munkát végzel benne, nyilván gyakrabban kell a mosógépbe kerülnie, mintha csak egy laza pénteki irodai szett részeként viseled. Talán az a legjobb irány, ha nem megszokásból mosol, hanem figyelsz a ruhára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
