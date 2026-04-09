„Még a legnehezebb napokon is emlékeztet minket arra, milyen szép az élet...” - Ritka genetikai betegségben szenved Noah

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 12:00
Születése után azonnal intenzív osztályra került. Ritka betegséggel született Noah.

Az első gyermek születésének az élet egyik legörömtelibb pillanatának kellene lennie, Ben és Natalie Lewis számára azonban ez az álom rémálommá vált néhány órával azután, hogy fiuk, Noah Niemann megszületett. A 2022-ben született kisfiút szinte azonnal intenzívre vitték és ezzel kezdetét vette egy hosszú, kimerítő küzdelem. Végül fény derült a ritka betegségre...

Ritka betegség miatt nem fejlődött rendesen az élettel teli Noah Fotó: Instagram

Két éven át nem voltak válaszok - Végül kiderült, ritka betegségben szenved a kisfiú

A hároméves kisfiú eddigi élete nagy részét kórházban töltötte, miközben szülei kétségbeesetten keresték a válaszokat. Kisgyermekként nem tudott mászni, gyakran volt beteg és más aggasztó jelek is voltak, amiket a szülők nem tudtak mire vélni. Később egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy Noah lépe akkora, mint egy felnőtté.

Néhány héttel később, 2024 szeptemberében érkezett a lesújtó diagnózis –Pick C1 típusú betegségben szenved, ami egy rendkívül ritka, életet megrövidítő genetikai rendellenesség, ami fokozatosan károsítja az agyat és az idegrendszert. Édesapja, Ben Lewis elmondta, hogy a kezdeti aggodalom idővel elviselhetetlenné vált. A szülők ugyanis észrevették, hogy a hónapok múlásával egyre nyilvánvalóbb lett, hogy valami nincs rendben: mozgása korlátozott volt és teste is gyengének tűnt.

2024 februárjára állapota tovább romlott: gyakori fertőzései voltak és mászás közben többször is összeesett. Végül addig rosszabbodtak a tünetek, míg teljesen elvesztette mászási képességét.

Amikor kiderült a diagnózis, az orvosok közölték, hogy Noah esetében a betegség már a fizikai, idegrendszeri és kognitív működését is érinti.

2025 májusában légzési elégtelenség miatt ismét intenzív osztályra került és azóta orrszondán keresztül kap táplálékot, folyadékot és gyógyszereket. Jelenleg egy PEG-beültetésre vár — ez egy olyan beavatkozás, amely során közvetlenül a gyomorba vezetnek be egy táplálócsövet, megkönnyítve a hosszú távú ellátást.

Noah teljes mértékben másokra szorul - mind a mozgás, kommunikáció, táplálás és érzelmi szabályozás terén. A nehézségek ellenére a szülők szerint Noah egy rendkívül vidám, szeretetteljes kisfiú.

Mindig mosolygós, nevetős gyerek volt

— mondta az édesapja.

Puha játékai mindig vele vannak, napjai ölelésekkel, kedvenc műsoraival és apró örömökkel telnek.

Még a legnehezebb napokon is emlékeztet minket arra, milyen szép az élet...

A szülők eltökéltek abban, hogy Noah története ne maradjon észrevétlen - közölte a Daily Mail

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
