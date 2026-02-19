Térdpanaszokkal küzdesz? Ezt tedd a gyors gyógyulásért

A térd az egyik legnagyobb teherbírású ízületünk, amely naponta több ezer mozdulat során viseli a testsúlyunkat. Amikor térdpanaszok jelentkeznek, az nemcsak sportolás közben okoz nehézséget, hanem a legegyszerűbb mozdulatokat is megnehezítheti, például a lépcsőzést, a guggolást vagy a hosszabb sétát.
A térdfájdalmak alapvetően két nagy csoportra oszthatók. Az egyikbe a frissen kialakult, sérüléshez köthető, jellemzően 2–3 hete fennálló panaszok tartoznak. Ezeknél a mielőbbi orvosi vizsgálat kulcsfontosságú, és szükség esetén ízületi beavatkozás – például tükrözés, azaz arthroscopia – segíthet a pontos diagnózis felállításában és a probléma megoldásában. A másik csoportot az évek óta fennálló, krónikus térdpanaszok alkotják. Ezeknél elsősorban a részletes fizikális vizsgálat az alap, amely meghatározza a további lépéseket. Ennek alapján célzott képalkotó vizsgálatok – röntgen, MR vagy ultrahang – segíthetnek feltérképezni az elváltozás mértékét.
„A friss térdsérülések gyakran a felgyorsult életmóddal hozhatók összefüggésbe. A mindennapok rohanása, a helytelen testtartás és a balesetveszélyes helyzetek figyelmen kívül hagyása miatt a sérülések gyorsan bekövetkezhetnek. A krónikus térdfájdalmak hátterében szintén több tényező állhat, például tartós ülőmunka, fokozott terhelés vagy rendszeres megerőltetés” – hívja fel a figyelmet dr. Zsigó István ortopéd-traumatológus.
A szakember szerint a térdfájdalmak kialakulásában a szülők felelőssége sem elhanyagolható. Gyerekkorban a túlzottan erőltetett élsport a még fejlődésben lévő csontokra és ízületekre káros hatással lehet, és a teljesítménykényszer maradandó következményekkel járhat. Ugyanakkor az ellenkező véglet is problémát jelenthet: ha a testmozgást elhanyagolják és a gyerek nem mozog eleget, nem fejlődnek arányosan az ízületei és az izomzata.
Együtt kell lenni, beszélgetni kell, mozogni kell, és nem a telefont nyomkodni
– hangsúlyozza dr. Zsigó.
A térdpanaszok legjellemzőbb tünete a mozgásra fokozódó fájdalom. Előfordulhat ropogó érzés, az ízület elakadása vagy a térd bizonytalansága járás közben. Duzzanat esetén az ízület feszülővé válik, a hajlítás nehezített lehet.
Ha a fájdalom hirtelen, sérülés után jelentkezik, vagy a térd teljesen terhelhetetlenné válik, azonnali orvosi vizsgálat szükséges. Tartós, több héten át fennálló térdpanaszok esetén szintén indokolt a kivizsgálás, mert a kezeletlen probléma hosszú távon maradandó károsodást okozhat.
A térdpanaszok kezelése mindig az okok feltárásával kezdődik. Enyhébb esetben elegendő lehet a pihentetés, a jegelés és a gyulladáscsökkentő kezelés. A célzott gyógytorna segíti az izmok megerősítését, ezáltal stabilizálja az ízületet és csökkenti a terhelést.
Porckopás esetén injekciós kezelések, fizioterápia vagy előrehaladott állapotban műtéti megoldás válhat szükségessé. A testsúly csökkentése az egyik legfontosabb megelőző lépés, mivel minden plusz kilogramm jelentősen növeli a térd terhelését.
A rendszeres, ízületkímélő mozgás, például úszás vagy kerékpározás, segít fenntartani az ízület mozgékonyságát. A megfelelő bemelegítés és a fokozatos terhelés csökkenti a sérülések kockázatát.
