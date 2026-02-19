Térdpanaszokkal küzdesz? Ezt tedd a gyors gyógyulásért

A térdpanaszok fájdalommal, duzzanattal és mozgáskorlátozottsággal járhatnak.

A túlterhelés és s porckopás gyakori kiváltó ok.

Sérülés esetén hirtelen jelentkezhet erős fájdalom.

A gyulladás érzékeny ízületet okozhat.

A testsúlyfelesleg fokozza a térd terhelését.

A korai kezelés csökkenti a maradandó károsodás esélyét.

A térd az egyik legnagyobb teherbírású ízületünk, amely naponta több ezer mozdulat során viseli a testsúlyunkat. Amikor térdpanaszok jelentkeznek, az nemcsak sportolás közben okoz nehézséget, hanem a legegyszerűbb mozdulatokat is megnehezítheti, például a lépcsőzést, a guggolást vagy a hosszabb sétát.

A térdpanaszok kialakulása mögött számos ok meghúzódhat

Miért alakulnak ki térdpanaszok?

A térdfájdalmak alapvetően két nagy csoportra oszthatók. Az egyikbe a frissen kialakult, sérüléshez köthető, jellemzően 2–3 hete fennálló panaszok tartoznak. Ezeknél a mielőbbi orvosi vizsgálat kulcsfontosságú, és szükség esetén ízületi beavatkozás – például tükrözés, azaz arthroscopia – segíthet a pontos diagnózis felállításában és a probléma megoldásában. A másik csoportot az évek óta fennálló, krónikus térdpanaszok alkotják. Ezeknél elsősorban a részletes fizikális vizsgálat az alap, amely meghatározza a további lépéseket. Ennek alapján célzott képalkotó vizsgálatok – röntgen, MR vagy ultrahang – segíthetnek feltérképezni az elváltozás mértékét.

„A friss térdsérülések gyakran a felgyorsult életmóddal hozhatók összefüggésbe. A mindennapok rohanása, a helytelen testtartás és a balesetveszélyes helyzetek figyelmen kívül hagyása miatt a sérülések gyorsan bekövetkezhetnek. A krónikus térdfájdalmak hátterében szintén több tényező állhat, például tartós ülőmunka, fokozott terhelés vagy rendszeres megerőltetés” – hívja fel a figyelmet dr. Zsigó István ortopéd-traumatológus.

A szakember szerint a térdfájdalmak kialakulásában a szülők felelőssége sem elhanyagolható. Gyerekkorban a túlzottan erőltetett élsport a még fejlődésben lévő csontokra és ízületekre káros hatással lehet, és a teljesítménykényszer maradandó következményekkel járhat. Ugyanakkor az ellenkező véglet is problémát jelenthet: ha a testmozgást elhanyagolják és a gyerek nem mozog eleget, nem fejlődnek arányosan az ízületei és az izomzata.

Együtt kell lenni, beszélgetni kell, mozogni kell, és nem a telefont nyomkodni

– hangsúlyozza dr. Zsigó.