Térdpanaszokkal küzdesz? Ezt tedd a gyors gyógyulásért

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 11:15
Egyre többeknél jelentkezik térdfájdalom, ami nem véletlen. A térdpanaszok napjaink egyik leggyakoribb mozgásszervi problémái közé tartoznak. Hogy mi állhat a háttérben, hogyan előzhetők meg ezek a gondok, és mit tehetünk a gyógyulásért, arról dr. Zsigó István ortopéd-traumatológus szakorvosa beszélt.
  • A térdpanaszok fájdalommal, duzzanattal és mozgáskorlátozottsággal járhatnak.
  • A túlterhelés és s porckopás gyakori kiváltó ok.
  • Sérülés esetén hirtelen jelentkezhet erős fájdalom.
  • A gyulladás érzékeny ízületet okozhat.
  • A testsúlyfelesleg fokozza a térd terhelését.
  • A korai kezelés csökkenti a maradandó károsodás esélyét.

A térd az egyik legnagyobb teherbírású ízületünk, amely naponta több ezer mozdulat során viseli a testsúlyunkat. Amikor térdpanaszok jelentkeznek, az nemcsak sportolás közben okoz nehézséget, hanem a legegyszerűbb mozdulatokat is megnehezítheti, például a lépcsőzést, a guggolást vagy a hosszabb sétát.

Térdpanaszok röntgenfelvételen
A térdpanaszok kialakulása mögött számos ok meghúzódhat
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Miért alakulnak ki térdpanaszok?

A térdfájdalmak alapvetően két nagy csoportra oszthatók. Az egyikbe a frissen kialakult, sérüléshez köthető, jellemzően 2–3 hete fennálló panaszok tartoznak. Ezeknél a mielőbbi orvosi vizsgálat kulcsfontosságú, és szükség esetén ízületi beavatkozás – például tükrözés, azaz arthroscopia – segíthet a pontos diagnózis felállításában és a probléma megoldásában. A másik csoportot az évek óta fennálló, krónikus térdpanaszok alkotják. Ezeknél elsősorban a részletes fizikális vizsgálat az alap, amely meghatározza a további lépéseket. Ennek alapján célzott képalkotó vizsgálatok – röntgen, MR vagy ultrahang – segíthetnek feltérképezni az elváltozás mértékét.

„A friss térdsérülések gyakran a felgyorsult életmóddal hozhatók összefüggésbe. A mindennapok rohanása, a helytelen testtartás és a balesetveszélyes helyzetek figyelmen kívül hagyása miatt a sérülések gyorsan bekövetkezhetnek. A krónikus térdfájdalmak hátterében szintén több tényező állhat, például tartós ülőmunka, fokozott terhelés vagy rendszeres megerőltetés” – hívja fel a figyelmet dr. Zsigó István ortopéd-traumatológus.

A szakember szerint a térdfájdalmak kialakulásában a szülők felelőssége sem elhanyagolható. Gyerekkorban a túlzottan erőltetett élsport a még fejlődésben lévő csontokra és ízületekre káros hatással lehet, és a teljesítménykényszer maradandó következményekkel járhat. Ugyanakkor az ellenkező véglet is problémát jelenthet: ha a testmozgást elhanyagolják és a gyerek nem mozog eleget, nem fejlődnek arányosan az ízületei és az izomzata.

Együtt kell lenni, beszélgetni kell, mozogni kell, és nem a telefont nyomkodni

– hangsúlyozza dr. Zsigó.

A térdpanaszok tünetei és figyelmeztető jelei

A térdpanaszok legjellemzőbb tünete a mozgásra fokozódó fájdalom. Előfordulhat ropogó érzés, az ízület elakadása vagy a térd bizonytalansága járás közben. Duzzanat esetén az ízület feszülővé válik, a hajlítás nehezített lehet.

Ha a fájdalom hirtelen, sérülés után jelentkezik, vagy a térd teljesen terhelhetetlenné válik, azonnali orvosi vizsgálat szükséges. Tartós, több héten át fennálló térdpanaszok esetén szintén indokolt a kivizsgálás, mert a kezeletlen probléma hosszú távon maradandó károsodást okozhat.

A térdpanaszok kezelése és megelőzése

A térdpanaszok kezelése mindig az okok feltárásával kezdődik. Enyhébb esetben elegendő lehet a pihentetés, a jegelés és a gyulladáscsökkentő kezelés. A célzott gyógytorna segíti az izmok megerősítését, ezáltal stabilizálja az ízületet és csökkenti a terhelést.

Porckopás esetén injekciós kezelések, fizioterápia vagy előrehaladott állapotban műtéti megoldás válhat szükségessé. A testsúly csökkentése az egyik legfontosabb megelőző lépés, mivel minden plusz kilogramm jelentősen növeli a térd terhelését.

A rendszeres, ízületkímélő mozgás, például úszás vagy kerékpározás, segít fenntartani az ízület mozgékonyságát. A megfelelő bemelegítés és a fokozatos terhelés csökkenti a sérülések kockázatát.

