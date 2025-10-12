Így tehetsz természetesen a derékfájdalom ellen

Szakértők szerint a derékfájás az ülőmunkát végzők és a fizikai megterhelésnek kitett emberek körében egyaránt gyakori. A mozgásszegény életmód, a stressz és a rossz testtartás mind hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához. A jó hír, hogy a legtöbb esetben a derékfájdalom eredményesen enyhíthető természetes módszerekkel, és a megfelelő gyógytorna-program segítségével a kiújulás is megelőzhető.

Ezért alakul ki a derékfájdalom

A derék területén jelentkező fájdalom hátterében általában az izmok egyensúlyának felborulása áll. A hosszan tartó ülés, a helytelen testtartás vagy a túlzott fizikai terhelés fokozott igénybevételt ró a gerincre és a környező izmokra. Gyenge has- és hátizomzat, túlsúly vagy nem megfelelő emelési technika szintén elősegíti a panaszok kialakulását. A stressz izomfeszülést okoz, ami tovább erősíti a fájdalmat. Bár a derékfájás nem minden esetben utal komoly betegségre, a tartós panaszt érdemes kivizsgáltatni, mert hosszú távon mozgáskorlátozottsághoz vezethet.

Hogyan előzhető meg a derékfájás?

A legelső lépés minden esetben a megfelelő szakember kiválasztása a gyógyulás elősegítése céljából, a következő pedig az ok feltárása, ami kiváltja a fájdalmat a derék területén.

„Gyakran izom, szalagot érintő idegi, kisízületi eredet, vagy éppen porckorong probléma áll a háttérben. Fontos, hogy a valódi okot mielőbb feltárják. A gyógytornász egy állapotfelmérés alapján tesz javaslatot a kezelési lehetőségekre. A fizikai aktivitás megtartása is hozzájárul a gyógyuláshoz, melynek megfelelő mértékét is a szakembertől tudhatjuk meg. Ne feledjük: olykor néhány kezelés is megoldást jelenthet egy régóta fennálló derékfájdalomra. Nem szabda ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy a tünet- és panaszmentesség időszakát elérve fontos az állapot stabilizálása” – fejtette ki Kozó-Zsombok Eszter gyógytornász.

A derékfájdalom kezelése tehát nem kizárólag gyógyszereken múlik. Az aktív életmód, a tudatos testtartás és a természetes gyógymódok együttes alkalmazása adja a legjobb eredményt. A tapasztalat azt mutatja, hogy akik idejében elkezdik a megelőzést és a rendszeres mozgást, hosszú távon megőrizhetik a gerinc egészségét és a fájdalommentes életet.

