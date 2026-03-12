Imádják a nők: törés-zúzással vezetik le a stresszt

Baseballütő, törött poharak, üvegszilánkok és egy hatalmas, darabokra zúzott televízió. Mindez nem egy vandalizmus nyoma, hanem egy különleges stresszlevezető helyszín. Budapesten, a 10. kerület egyik raktárterületén vagyunk, egy „dühöngő szobában”, ahol biztonságos környezetben, védőfelszerelésben eljön a törés-zúzás ideje. Az odalátogatók a különféle tárgyak megsemmisítésével vezetik le a felgyülemlett stresszt és feszültséget.
Antónia az anyukájával és a barátjával érkezett. Már túl van a „dühöngésen”.
Nagyon régóta szerettem volna ilyen rage roomba eljönni és ezzel megleptek a születésnapomra, úgyhogy nagy az öröm most. Szerettem volna magam kitombolni, mert azzal, hogy török-zúzok, azt érzem, hogy levezetem a stresszt és ez nagyon jó. Most, a zúzás után nagyon jól érzem magam. Rám talált a nyugalom, a lelki béke, konkrétan
– mesélte.
Az első ilyen szórakoztató jellegű helyet 2008 körül Japánban nyitották meg. A 2010-es évektől a koncepció gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban és Európában is. Magyarországon még viszonylag kevés ilyen hely működik. De egy biztos: világszerte több nő látogatja a hasonló helyeket, mint férfi! Itt is.
Nagyjából hetven százalékuk hölgy. Sokan közülük háziasszonyok, kisgyermekes anyák vagy olyanok, akik emberekkel dolgoznak, így sok feszültséget gyűjtenek össze a mindennapokban
– mondta a budapesti rage room tulajdonosa, Kerekes László. Tapasztalata szerint ráadásul a nők gyakran kitartóbbak is a „zúzásban”.
Ha marad egy kis plusz idő, képesek akár egy órán keresztül is még újabb tárgyakat keresni az asztal alatt, és alaposan apróra törni mindent
- számol be László.
A pszichológusok szerint az agresszív érzelmek kiélése segít csökkenteni a belső feszültséget. Egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen helyek akár erősíthetik is az agresszív reakciókat, mert az agy azt tanulja, hogy a frusztrációra fizikai erőszakkal reagáljon. Ennek ellenére segíthetnek normalizálni a düh megélését, közösségi élményt nyújthatnak vagy akár egy önismereti folyamat kezdetét is jelenthetik.
Főleg a poharakat szerettem volna ledobálni a földre. Ez a TV nagy kihívás volt, de élveztem. A nők hajlamosabbak arra, hogy alárendeljék magukat minden területen, a családban, a munkahelyen, bárhol. Itt talán megélhetik saját önmagukat, hogy akkor most csak ők a fontosak és most kieresztenek minden gőzt
- vélekedett erről Antónia.
Az úgynevezett rage room-okban leggyakrabban konyhai és elektronikai eszközöket lehet szétverni, de akár saját tárgyakat is bevihetünk, ha rossz emlékek fűződnek hozzájuk.
Szoktak is élni ezzel a lehetőséggel. Szakítás után elég sokszor jönnek, sőt nem egyszer volt, hogy egyedül is jöttek hölgyek. Mondták, hogy most nagyon szét akarnak verni valamit, mert épp most hagyták ott a fiújukat. De amúgy nagyon sokan hoznak például fényképeket a főnökükről vagy valakiről, akinek legszívesebben bemosnának és ezt itt következmény nélkül, kulturáltan megtehetik
- meséli Kerekes László.
Az ajándékba kapott alkalmak mellett sokan baráti programként keresik fel a rage room-ot, de gyakoriak a lánybúcsús társaságok és a céges csapatépítő csoportok is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.