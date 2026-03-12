Imádják a nők: törés-zúzással vezetik le a stresszt

Baseballütő, törött poharak, üvegszilánkok és egy hatalmas, darabokra zúzott televízió. Mindez nem egy vandalizmus nyoma, hanem egy különleges stresszlevezető helyszín. Budapesten, a 10. kerület egyik raktárterületén vagyunk, egy „dühöngő szobában”, ahol biztonságos környezetben, védőfelszerelésben eljön a törés-zúzás ideje. Az odalátogatók a különféle tárgyak megsemmisítésével vezetik le a felgyülemlett stresszt és feszültséget.

Antónia nagyon örült az ajándékának, hiszen régóta vágyott arra, hogy törjön-zúzzon. Mókának se volt rossz Fotó: Bors/Kovács Dávid

Antónia az anyukájával és a barátjával érkezett. Már túl van a „dühöngésen”.

Nagyon régóta szerettem volna ilyen rage roomba eljönni és ezzel megleptek a születésnapomra, úgyhogy nagy az öröm most. Szerettem volna magam kitombolni, mert azzal, hogy török-zúzok, azt érzem, hogy levezetem a stresszt és ez nagyon jó. Most, a zúzás után nagyon jól érzem magam. Rám talált a nyugalom, a lelki béke, konkrétan

– mesélte.

A tévé szétverése az egyik legnagyobb kihívás Fotó: Kovács Dávid / bors

Törés-zúzás: Sokkal több a nő!

Az első ilyen szórakoztató jellegű helyet 2008 körül Japánban nyitották meg. A 2010-es évektől a koncepció gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban és Európában is. Magyarországon még viszonylag kevés ilyen hely működik. De egy biztos: világszerte több nő látogatja a hasonló helyeket, mint férfi! Itt is.

Nagyjából hetven százalékuk hölgy. Sokan közülük háziasszonyok, kisgyermekes anyák vagy olyanok, akik emberekkel dolgoznak, így sok feszültséget gyűjtenek össze a mindennapokban

– mondta a budapesti rage room tulajdonosa, Kerekes László. Tapasztalata szerint ráadásul a nők gyakran kitartóbbak is a „zúzásban”.

Ha marad egy kis plusz idő, képesek akár egy órán keresztül is még újabb tárgyakat keresni az asztal alatt, és alaposan apróra törni mindent

- számol be László.

Rage room - azaz zúzószoba: Antónia a barátjával és az édesanyjával érkezett Fotó: Kovács Dávid / bors

A pszichológusok szerint az agresszív érzelmek kiélése segít csökkenteni a belső feszültséget. Egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen helyek akár erősíthetik is az agresszív reakciókat, mert az agy azt tanulja, hogy a frusztrációra fizikai erőszakkal reagáljon. Ennek ellenére segíthetnek normalizálni a düh megélését, közösségi élményt nyújthatnak vagy akár egy önismereti folyamat kezdetét is jelenthetik.

Főleg a poharakat szerettem volna ledobálni a földre. Ez a TV nagy kihívás volt, de élveztem. A nők hajlamosabbak arra, hogy alárendeljék magukat minden területen, a családban, a munkahelyen, bárhol. Itt talán megélhetik saját önmagukat, hogy akkor most csak ők a fontosak és most kieresztenek minden gőzt

- vélekedett erről Antónia.