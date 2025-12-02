Kiadták a figyelmeztetést: többen is lélegeztetőgépre kerültek hamis botox injekció miatt

Hamis botox miatt került tíz ember kórházba, miután címkézetlen, kétes eredetű anyagokat vásároltak a közösségi médiás felületeken reklámozott hirdetésekből. Bár szerencsésen túlélték az áldozatok, néhányukat még ennek ellenére is lélegeztetőgépre kellett tenni.

A szakértők arra kérik a vásárlókat, hogy vigyázzanak a hamis botox termékeket áruló eladókkal

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hamis botox okozott súlyos betegséget

2025 májusa és augusztusa között 10 embert kellett kórházba szállítani súlyos betegség miatt, miután az interneten vásárolt, hamis botox injekciókat használtak. Mind a tíz beteget botulizmussal kezelték, szerencsére mindannyian túlélték - áll a New York-i Egészségügyi Minisztérium december 1-én közzétett tájékoztatójában. A kórházban kezelt betegek közül három személyt lélegeztetőgépre kellett kötni.

A tüneteket mutató személyek közül néhányan arról számoltak be, hogy botulinum toxin termékeket kínáló árusok hirdetéseit látták a közösségi médiában, többek között a TikTokon

– olvasható a New York-i Egészségügyi Minisztérium tájékoztatójában. „Arról számoltak be, hogy üzenetküldő platformokon, például a WhatsAppon keresztül vették fel a kapcsolatot az eladókkal és vásárolták meg a termékeket. Sok termék fehér porral teli, címkék nélküli fiolák voltak, hiányoztak belőlük lényeges információk, például a termék neve, koncentrációja, adagolása, lejárati dátuma, gyártója, tételszáma, utasításai és figyelmeztetései.”

Az egészségügyi szolgáltatóknak adott tanácsában az Egészségügyi Minisztérium kifejtette:

A botulizmus kezdeti tünetei közé tartozik a kettős látás vagy homályos látás, a lelógó szemhéjak, az elmosódott beszéd, a nyelési nehézség és a légzési nehézség; ezeket a tüneteket szimmetrikus izomgyengeség követheti, amely órák vagy napok alatt súlyosbodhat.

A szakértők azt tanácsolják, hogy akik igénybe szeretnék venni a botox kezeléseket, csak engedéllyel rendelkező szolgáltatókat keressék, és ne vásároljanak otthoni készleteket online - olvasható a People magazin cikkében.