Botoxszal az inkontinencia ellen – Új remény 40 felett, amikor a gyógyszerek már nem segítenek

Mi is pontosan a botox-húgyhólyagkezelés? Hogyan működik? Milyen árnyoldalai lehetnek? Ebben a cikkben összeszedtünk mindent, amit egy hétköznapi embernek tudnia kell, ha fontolgatja, hogy kezelteti magát botoxszal inkontinencia ellen.

Botoxal az inkontinencia ellen – új remény 40 felett, amikor a gyógyszerek már nem segítenek

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Botox kezelés inkontinencia ellen – Így működik

Van egy megoldás, amivel elkerülheted a tablettákat, nem kell hónapokon át próbálkoznod életmódváltással, és az inkontinencia miatt érzett szorongásod is megszűnhet.

Mit értünk inkontinencia alatt?

Amikor hirtelen jön a vészinger, és nem ér ki az ember időben a mosdóba. Túl sok a sürgős inger, gyakran kell vizelni, éjszaka felébredsz emiatt – ezek tipikus jelek.

40 felett egyre többen tapasztalják – nem „normális öregedés”, de gyakori. Viszont nem kell vele együtt élni.

Mikor jön szóba a Botox-kezelés?

Ha már próbáltál mindent: étrendváltozás (például kevesebb koffein, csökkentett folyadékbevitel), viselkedésterápia, hólyagedzés, gyógyszerek – de a tünetek nem múltak el.

Botox (onabotulinumtoxin) akkor válik opcióvá, amikor más kezelések nem hoztak kielégítő változást.

Fontos, hogy neurológiai okok is közrejátszhatnak (pl. visszér‑ vagy idegrendszeri betegségek), és ezeket is figyelembe kell venni.

Hogyan zajlik a kezelés?

Először helyi érzéstelenítés: egy katéteren keresztül lidokaint juttatnak a hólyagba, 20‑30 percig „kivárják”, hogy elkábuljon a hólyag belső fala.

Utána egy kis kamerás csövet (cistoszkóp) vezetnek fel a húgycsövön, és ezen keresztül több kis Botox‑injekciót kap a hólyag izomzata. Összesen csak pár perc, maga az injekciós rész kb. 5 percnél nem több.

Fontos, hogy minden lehetséges megoldást számba vegyél, nem kell együtt élned az inkontinenciával

Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Mire számíthatsz – előnyök és eredmények

Kevesebb inkontinenciás roham, akár teljesen meg is szűnhet a kellemetlen érzés. Az éjszakai vizelések száma jelentősen lecsökkenhet, és nappal is kevesebbszer kell rohangáli a wc-re.

A legtöbb páciensnél – kb. 70‑75%-nál – látványos javulás tapasztalható, jobban alszanak, kevésbé aggódnak, nyugodtabb az életük.

Lehetséges kockázatok

Nem mindig hatásos. Megesik, hogy a hólyag nem ürül ki teljesen (marad benn vizelet), ez önmagában nem baj, de néhány embernél katéteres segítségre van szükség átmenetileg.