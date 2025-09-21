Botoxszal az inkontinencia ellen – Új remény 40 felett, amikor a gyógyszerek már nem segítenek

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Botoxal az inkontinencia ellen új remény 40 felett amikor a gyógyszerek már nem segítenek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 20:15
Gyakran kell futni a mosdóba, és éjszakánként többször is ki kell menned? Ha semmi más nem használt –, lehet, hogy a botox jelenti a megoldást. Ez a kezelés egyre népszerűbb a 40 év felettiek körében, amikor a „klasszikus” gyógyszerek vagy életmódbeli trükkök már kevésnek bizonyulnak hatásosnak az inkontinencia ellen.
Bakk Lucia
Mi is pontosan a botox-húgyhólyagkezelés? Hogyan működik? Milyen árnyoldalai lehetnek? Ebben a cikkben összeszedtünk mindent, amit egy hétköznapi embernek tudnia kell, ha fontolgatja, hogy kezelteti magát botoxszal inkontinencia ellen.  

Egy injekciós tűvel botoxot szívnak fel egy fiolából inkontinencia kezeléshez
Botoxal az inkontinencia ellen – új remény 40 felett, amikor a gyógyszerek már nem segítenek 
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

Botox kezelés inkontinencia ellen – Így működik

Van egy megoldás, amivel elkerülheted a tablettákat, nem kell hónapokon át próbálkoznod életmódváltással, és az inkontinencia miatt érzett szorongásod is megszűnhet.  

Mit értünk inkontinencia alatt?

Amikor hirtelen jön a vészinger, és nem ér ki az ember időben a mosdóba. Túl sok a sürgős inger, gyakran kell vizelni, éjszaka felébredsz emiatt – ezek tipikus jelek.    

40 felett egyre többen tapasztalják – nem „normális öregedés”, de gyakori. Viszont nem kell vele együtt élni.  

Mikor jön szóba a Botox-kezelés?

Ha már próbáltál mindent: étrendváltozás (például kevesebb koffein, csökkentett folyadékbevitel), viselkedésterápia, hólyagedzés, gyógyszerek – de a tünetek nem múltak el.

Botox (onabotulinumtoxin) akkor válik opcióvá, amikor más kezelések nem hoztak kielégítő változást.

Fontos, hogy neurológiai okok is közrejátszhatnak (pl. visszér‑ vagy idegrendszeri betegségek), és ezeket is figyelembe kell venni.  

Hogyan zajlik a kezelés?

Először helyi érzéstelenítés: egy katéteren keresztül lidokaint juttatnak a hólyagba, 20‑30 percig „kivárják”, hogy elkábuljon a hólyag belső fala.  

Utána egy kis kamerás csövet (cistoszkóp) vezetnek fel a húgycsövön, és ezen keresztül több kis Botox‑injekciót kap a hólyag izomzata. Összesen csak pár perc, maga az injekciós rész kb. 5 percnél nem több.  

Középkorú nő az orvosával konzultál egy kanapén ülve az inkontinencia kezeléséről
Fontos, hogy minden lehetséges megoldást számba vegyél, nem kell együtt élned az inkontinenciával
Fotó: Halfpoint /  Shutterstock 

Mire számíthatsz – előnyök és eredmények

Kevesebb inkontinenciás roham, akár teljesen meg is szűnhet a kellemetlen érzés. Az éjszakai vizelések száma jelentősen lecsökkenhet, és nappal is kevesebbszer kell rohangáli a wc-re.  

A legtöbb páciensnél – kb. 70‑75%-nál – látványos javulás tapasztalható, jobban alszanak, kevésbé aggódnak, nyugodtabb az életük.

Lehetséges kockázatok  

Nem mindig hatásos. Megesik, hogy a hólyag nem ürül ki teljesen (marad benn vizelet), ez önmagában nem baj, de néhány embernél katéteres segítségre van szükség átmenetileg.  

Előfordulhat hólyagfertőzés, vér a vizeletben, irritáció. Az érzéstelenítés után is lehet kellemetlen érzés.  

Az is fontos: a hatás nem örök. Általában 6‑12 hónapig tart. A tünetek újra feljöhetnek – ilyenkor meg lehet ismételni az injekciót.  

Mennyi botox kell, és ki végezheti?

Fontos, hogy olyan szakemberhez jussunk el, akinek van tapasztalata húgyhólyag‑botox kezelésekkel (urológus / urogynekológus).  

Ha 40 éves kor felett vagy, és úgy érzed, a túl aktív húgyhólyag megkeseríti a mindennapjaid – este alvás, társasági események, nyaralások –, a botox‑injekció egy új életet adhat. Nem csodaszer, de sokaknak hoz valódi megkönnyebbülést.  

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.  

További információkért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

