Téli bőrvédelem: így válassz megfelelő testápolót

A téli időjárás kifejezetten megköveteli, hogy foglalkozzunk a bőrápolással.

A megfelelő testápolót több szempont alapján érdemes kiválasztani.

Vannak területek, melyekre különös figyelmet kellene fordítanunk.

A téli hónapokban kisebb-nagyobb mértékben, de mindenki küzd a bőrkiszáradással, ami nem csupán esztétikai probléma. A viszkető, húzódó, feszülő, kivörösödött, gyakran berepedezett, akár vérző vagy ekcémássá váló bőr kellemetlen érzetekkel jár együtt, és az egészségünk szempontjából sem jövedelmező. A fájdalmas panaszok kialakulását és a bőrkárosodást viszonylag egyszerűen megelőzhetjük, ha gondot fordítunk a téli bőrvédelemre, vagyis a bőrtípusunknak megfelelő ápoló készítmények rendszeres alkalmazására.

A téli bőrvédelem több mindenből áll, mint az egyszerű krémezésből.

Fotó: triocean / Shutterstock

A téli bőrvédelem alapja

Fontos kiemelni, hogy ebben az évszakban nemcsak az érzékeny, hanem a normál bőr is extra ápolást igényel. A legfontosabb ilyenkor megőrizni a bőr rugalmasságát, amit belülről megfelelő mennyiségű folyadék, továbbá vitaminokban és tápanyagokban gazdag ételek fogyasztásával, kívülről pedig a számunkra ideális testápoló készítmények megtalálásával és minden napos használatával biztosíthatunk. Mindez időigényes folyamat lehet, de megéri az energiát és fáradtságot, amit a bőrünk nagy mértékben meghálál majd nekünk.

Gondoltad volna? A bőr nem csak esztétikai szempontból lényeges: ez testünk legnagyobb kiterjedésű szerve, amely fontos biológiai funkcióval bír, ugyanis megvéd a külső környezeti hatásokkal szemben. Fontos egészségvédő szerepe van tehát, ezért is érdemes megőrizni az épségét.

Hogyan válasszunk testápolót?

Az elsődleges szempont a bőrtípusunk. Ha nem vagyunk tisztában a sajátunkkal, keressünk fel bőrgyógyász szakembert, aki segíthet a pontos meghatározásban, illetve hasznos, személyre szóló tanácsokkal láthat el a téli, de az általános bőrápolással kapcsolatban is.

Normál bőr esetén

Ami általánosságban elmondható, hogy normál és vegyes bőr esetén a krémesebb hidratáló testápoló készítmények ideálisak a mindennapos gondoskodásra. Ezek a termékek vizes és olajos alkotórészeket is tartalmaznak, méghozzá megfelelő mennyiségben ahhoz, hogy eredményes legyen a rendszeres téli bőrápolás. Azért is közkedveltek az ilyen termékek, mert könnyen felvihetők és kenhetők, illetve kifejezetten gyorsan beszívódnak anélkül, hogy eltömítenék a pórusokat és zsíros érzetet hagynának maguk után.