Téli bőrvédelem: így válassz megfelelő testápolót

A téli hónapokban kisebb-nagyobb mértékben, de mindenki küzd a bőrkiszáradással, ami nem csupán esztétikai probléma. A viszkető, húzódó, feszülő, kivörösödött, gyakran berepedezett, akár vérző vagy ekcémássá váló bőr kellemetlen érzetekkel jár együtt, és az egészségünk szempontjából sem jövedelmező. A fájdalmas panaszok kialakulását és a bőrkárosodást viszonylag egyszerűen megelőzhetjük, ha gondot fordítunk a téli bőrvédelemre, vagyis a bőrtípusunknak megfelelő ápoló készítmények rendszeres alkalmazására.
Fontos kiemelni, hogy ebben az évszakban nemcsak az érzékeny, hanem a normál bőr is extra ápolást igényel. A legfontosabb ilyenkor megőrizni a bőr rugalmasságát, amit belülről megfelelő mennyiségű folyadék, továbbá vitaminokban és tápanyagokban gazdag ételek fogyasztásával, kívülről pedig a számunkra ideális testápoló készítmények megtalálásával és minden napos használatával biztosíthatunk. Mindez időigényes folyamat lehet, de megéri az energiát és fáradtságot, amit a bőrünk nagy mértékben meghálál majd nekünk.
A bőr nem csak esztétikai szempontból lényeges: ez testünk legnagyobb kiterjedésű szerve, amely fontos biológiai funkcióval bír, ugyanis megvéd a külső környezeti hatásokkal szemben. Fontos egészségvédő szerepe van tehát, ezért is érdemes megőrizni az épségét.
Az elsődleges szempont a bőrtípusunk. Ha nem vagyunk tisztában a sajátunkkal, keressünk fel bőrgyógyász szakembert, aki segíthet a pontos meghatározásban, illetve hasznos, személyre szóló tanácsokkal láthat el a téli, de az általános bőrápolással kapcsolatban is.
Ami általánosságban elmondható, hogy normál és vegyes bőr esetén a krémesebb hidratáló testápoló készítmények ideálisak a mindennapos gondoskodásra. Ezek a termékek vizes és olajos alkotórészeket is tartalmaznak, méghozzá megfelelő mennyiségben ahhoz, hogy eredményes legyen a rendszeres téli bőrápolás. Azért is közkedveltek az ilyen termékek, mert könnyen felvihetők és kenhetők, illetve kifejezetten gyorsan beszívódnak anélkül, hogy eltömítenék a pórusokat és zsíros érzetet hagynának maguk után.
Száraz, akár repedezett és sebes bőr esetén elengedhetetlen, hogy a testápoló tartalmazzon bőrtápláló alapanyagot, és zsírokban gazdag legyen. Az ilyen készítmények ugyanis vízmegkötő tulajdonsággal rendelkeznek, vagyis védőréteget képeznek a bőr felszínén, ezáltal nem tud távozni a nedvesség. A legismertebb zsírozók és bőrtáplálók a shea- és kakaóvaj, az olíva-, a jojoba- és a kókuszolaj, melyek teljesen természetes formában támogatják a bőrünk egészségét. Léteznek ezenkívül szintetikus anyagokból készült ápolók is, ilyen például a vazelin, a lanolin vagy az eucerin.
A legjobb, ha a testápoló használatát a napi fürdéshez igazítjuk, ezzel a forró víz szárító hatását is ellensúlyozhatjuk. Ne hagyjuk ki a különösen kiszáradásra hajlamos könyök, térd és sarkak területét sem, ahova extra réteget is felvihetünk.
Kifejezetten érzékeny vagy allergiás bőr esetén a legjobb, ha mesterséges adalékoktól mentes termékeket választunk, hiszen azok nem okoznak irritációt és további érzékenységet. Ha ilyenre van szükségünk, akkor is vegyük figyelembe, hogy normál, száraz vagy inkább zsírosodásra hajlamos-e a bőrünk.
Főszerepben a kézápolás
A téli hidegnek leginkább kitett végtag a kézfej, amelynek bőrét nagyon sok esetben komolyan megviselik a külső körülmények, főleg ha nem hordunk kesztyűt. A legjobb, ha tudatosan ápoljuk, napközben pedig minél többször krémezzük a kezünket, akár minden kézmosás után. Ha ezt túl körülményesnek tartjuk, kenjük be vastagon lefekvés előtt a kezeinket, majd húzzunk rájuk pamutból készült kesztyűt. Ha nem túl zavaró, akár egész éjszaka fenn maradhatnak, elősegítve a bőr regenerációját.
