Ez az eljárás forradalmasítja a férfiasságot – te bevállalnád?

A tinédzserkori szorongások közül, amelyek mély nyomot hagyhatnak az emberben, a szakállnövekedés vagy annak hiánya az egyik, ami rendkívüli stresszfaktort jelent a pelyhedző állú kamaszfiúk számára. A szakáll képéhez a férfiasságot, érettséget, maszkulinitást társítjuk, de ma már azoknak sem kell kétségbe esniük, akiknek egyáltalán nem, vagy csak foltosan kezd el nőni az arcszőrzetük, ugyanis új szépségtrend hódít: a szakállátültetés.
Az egyik hipotézis szerint a szakáll a jó genetika jele, a férfiasságé, az érett státuszé. Vonzza a tekintetet, és valamiért fokozottabb tesztoszteron-termelést sejtünk mögötte azt gondolva, hogy egy dús szőrzettel rendelkező férfi jobban képes ellátni a sztereotipikusan neki rendelt védelmező szerepet. Ez az egyik külső jel, amely megkülönbözteti a fiúkat a férfiaktól. Emellett az idők során a vitalitás, bölcsesség és tapasztalat szimbólumává is vált.
A 2010-es években egyre több szakállas férfi tűnt fel a nagyvárosokban, ahogy a pogonofília (a szakállak iránti rajongás – a szerk.) is fellángolt. 2010-re Jason Statham, Idris Elba és David Beckham mind szakállas fickókká váltak. A szakállas férfiak szexszimbólumokká váltak.
Sokak arcán nem mindenhol nő egyenletesen a szőr, ám a trendeknek egyre többen szeretnének megfelelni. Számukra nyújt kiváló lehetőséget a szakállbeültetés, amely során a sebészek egy tű segítségével eltávolítanak egyes hajszálakat, vagyis „tüszőegységeket”, jellemzően a fej hátsó részének sűrűbb területeiről. Ezeket az egységeket aztán apró bemetszéseken keresztül beültetik a ritkább szőrzetű területekre – akár a fejbőrbe, akár az arcba.
Ahogy a hajbeültetés egyre ismertebbé vált – részben olyan hírességek révén, mint Wayne Rooney, aki 2011-ben állíttatta helyre a hajvonalát –, úgy kezdett nőni a szakállpótlás iránti érdeklődés, majd a pandémia idején robbanásszerűen megnőtt, mígnem 2020 óta megháromszorozódott.
A szakállátültetés iránti kereslet külföldön egyre növekszik – annak ellenére, hogy a szabályozatlan iparág veszélyeket rejt magában. A félelmek a felmerülő kockázatokkal kapcsolatban nem alaptalanok. A hajbeültetések iránti növekvő kereslet miatt a potenciális, gyakran kiszolgáltatott páciensek számára igazi aknamezővé vált ez a terület. Csillogó weboldalak és közösségi médiafiókok könnyen elfedhetik a kétes gyakorlatokat vagy a laza szabályozást.
A hajátültetési turizmus központjaiban, például Törökországban, gombamód szaporodtak a klinikák, amelyek csomagajánlatokat kínálnak az Egyesült Királyság áraihoz képest töredékáron. Egyelőre sajnos semmilyen törvény nem tiltja azt, hogy egy klinika úgy csökkentse a költségeket, hogy egyetlen orvos felügyel több beültetést, amelyeket kevésbé képzett technikusok végeznek el.
A brit Hajrestaurációs Sebészeti Egyesület korábbi elnöke, Greg Williams nemcsak a transzplantációs turizmus veszélyeire figyelmeztetett, hanem az illegális klinikák elszaporodására és az agresszív ügynökökre is, akik jutalékért közvetítenek beavatkozásokat anélkül, hogy a pácienseknek lehetőségük lenne találkozni a sebészekkel. Ennek az iparágnak is létezik feketepiaca, ahol képzetlen emberek használják ki a pácienseket pénzszerzés céljából.
Szakértők az alábbiakat tanácsolják a leendő pácienseknek:
Mindemellett győződjenek meg arról, hogy a beavatkozást nem tapasztalan szakemberek felügyelete alatt végzik – ugyanis arra is volt már példa, hogy egy ingatlanügynök végezte a beültetés technikai részét. Spencer Stevenson, a hajhullás ellen küzdő férfiak egyik legismertebb tanácsadója szerint a kockázat óriási.
Egy rosszul sikerült hajbeültetéssel néha még meg lehet úszni, de egy szakáll teljesen más történet, mert az arcon van. Arra nem húzhatsz sapkát.
A férfiak arcszőrzettel kapcsolatos bizonytalanságának nyomai bőven fellelhetők az interneten. Ilyen külföldi platform például a Reddit nyilvános „beards” (szakállak) és „bearddit” nevű fóruma, amely 1,2 millió anonim taggal rendelkezik. A legtöbb bejegyzés fantasztikusan dús szakállakat és ápolási tippeket mutat be, de számos, kevésbé dús szakállal rendelkező férfiak is itt keresnek tanácsot.
Rosszul beültetett kezdeményeket ki lehet húzni vagy lézerrel el lehet távolítani, de ennek kockázata a hegesedés. Egy műtét során számos probléma felmerülhet, a hegek mellett ilyenek lehetnek például a rosszul illeszkedő szőrszálak. A beültetett szőrszálak növekedési szögének tökéletes kialakítása kulcsfontosságú, hogy természetes hatású szakáll alakuljon ki. Ez komoly szakértelmet igényel, ezért érdemes a drágább, ám megbízható klinikákat, kezeléseket választani.
