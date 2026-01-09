Ez az eljárás forradalmasítja a férfiasságot – te bevállalnád?

Egyre több férfi küzd a foltos szakáll okozta bizonytalansággal, pedig ma már létezik tartós megoldás.

A szakállátültetés rohamosan terjedő szépségtrend, de komoly kockázatai lehetnek a szakértelem hiánya miatt.

A siker kulcsa a megfelelő sebész kiválasztása és a reális elvárások felállítása.

A tinédzserkori szorongások közül, amelyek mély nyomot hagyhatnak az emberben, a szakállnövekedés vagy annak hiánya az egyik, ami rendkívüli stresszfaktort jelent a pelyhedző állú kamaszfiúk számára. A szakáll képéhez a férfiasságot, érettséget, maszkulinitást társítjuk, de ma már azoknak sem kell kétségbe esniük, akiknek egyáltalán nem, vagy csak foltosan kezd el nőni az arcszőrzetük, ugyanis új szépségtrend hódít: a szakállátültetés.

A szakállátültetés azoknak is kiváló megoldás, akik dúsabb arcszőrzettel szeretnék erősíteni a férfiasságukat.

Fotó: Taras Grebinets / 123RF

Miért gondoljuk, hogy a szakállas férfiak vonzóbbak?

Az egyik hipotézis szerint a szakáll a jó genetika jele, a férfiasságé, az érett státuszé. Vonzza a tekintetet, és valamiért fokozottabb tesztoszteron-termelést sejtünk mögötte azt gondolva, hogy egy dús szőrzettel rendelkező férfi jobban képes ellátni a sztereotipikusan neki rendelt védelmező szerepet. Ez az egyik külső jel, amely megkülönbözteti a fiúkat a férfiaktól. Emellett az idők során a vitalitás, bölcsesség és tapasztalat szimbólumává is vált.

A 2010-es években egyre több szakállas férfi tűnt fel a nagyvárosokban, ahogy a pogonofília (a szakállak iránti rajongás – a szerk.) is fellángolt. 2010-re Jason Statham, Idris Elba és David Beckham mind szakállas fickókká váltak. A szakállas férfiak szexszimbólumokká váltak.

Hogyan működik a szakállátültetés?

Sokak arcán nem mindenhol nő egyenletesen a szőr, ám a trendeknek egyre többen szeretnének megfelelni. Számukra nyújt kiváló lehetőséget a szakállbeültetés, amely során a sebészek egy tű segítségével eltávolítanak egyes hajszálakat, vagyis „tüszőegységeket”, jellemzően a fej hátsó részének sűrűbb területeiről. Ezeket az egységeket aztán apró bemetszéseken keresztül beültetik a ritkább szőrzetű területekre – akár a fejbőrbe, akár az arcba.

Ahogy a hajbeültetés egyre ismertebbé vált – részben olyan hírességek révén, mint Wayne Rooney, aki 2011-ben állíttatta helyre a hajvonalát –, úgy kezdett nőni a szakállpótlás iránti érdeklődés, majd a pandémia idején robbanásszerűen megnőtt, mígnem 2020 óta megháromszorozódott.