Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-10°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Azt hiszed, a hideg miatt fázol fel? Tévedsz – Erre figyelj, hogy elkerüld a felfázást

Azt hiszed, a hideg miatt fázol fel? Tévedsz – Erre figyelj, hogy elkerüld a felfázást

felfázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 07:15
télbetegséghúgyúti fertőzés
Ülünk a hideg villamoson, gyorsan összehúzzuk a kabátot, és közben azon gondolkodunk: vajon megint „felfáztam”? Télen sokan érzik úgy, hogy a szervezetük sérülékenyebb, mintha a hideg hónapok kicsit ellenük dolgoznának. De tényleg a hideg a felfázás igazi oka? Ennél jóval árnyaltabb a kép, olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A „felfázás” többféle betegség gyűjtőfogalma is lehet, de leggyakrabban a húgyúti fertőzésekre gondolunk. Ezek valóban gyakoribbak télen, ám nem azért, mert a hideg önmagában megbetegítene. Inkább apró, egymásra rakódó hatások sora vezet oda, hogy ilyenkor könnyebben borul az egyensúly.

Egy nő a felfázás miatt egy melegvizes palackkal próbálja enyhíteni a kellemetlen tüneteket.
A hideget hibáztatjuk, pedig máshol csúszik el a dolog – Erre figyelj, hogy elkerüld a felfázást!
Fotó: leonid iastremskyi / 123RF
  • Télen kicsit megváltozik az élet.
  • A felfázás nem csak a húgyutakat érinti.
  • Tippek felfázás ellen.

A hideg csak ürügy – a felfázás valódi okai

Mit jelent valójában a felfázás télen?

A húgyúti fertőzéseket baktériumok okozzák, nem a hideg. Viszont a téli időszak sok szempontból kedvez nekik. Kevesebbet iszunk – valljuk be, lehet lecsúszik egy forró tea, de az nem ugyanaz, mint egy palack víz, emiatt ritkábban ürül a hólyag. A kórokozók pedig örülnek, ha nem mossuk ki őket rendszeresen.

A hideg hatása belülről

A lehűlés a vérkeringést is befolyásolja: a szervezet ilyenkor a létfontosságú szerveket védi, a perifériás területek – például az alhas – kevesebb vért kapnak, ami viszont csökkentheti az immunvédekezés hatékonyságát. Egy hideg pad, egy vékony cipő, és máris jön a felfázás.

Télen kicsit máshogy élünk, a hideg hónapokban például:

  • kevesebbet mozgunk a szabadban,
  • több időt töltünk zárt térben,
  • hajlamosak vagyunk halogatni a mosdólátogatást,
  • és gyakran megfeledkezünk a rendszeres folyadékbevitelről.  

Ezek együtt már érezhetően növelik a felfázás esélyét, főleg azoknál, akik eleve hajlamosabbak rá.  

A „fázás” nem csak a húgyutakat érinti

Nem véletlen, hogy télen a megfázásos betegségek is megszaporodnak. A hideg, száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, így a vírusok könnyebben jutnak be. Ráadásul kevesebb a napsütés, csökkenhet a D-vitamin-szint, ami az immunrendszer működését is befolyásolja. Ezekre az alattomos tényezőkre érdemes odafigyelni a téli hónapokban.  

Hogyan csökkenthető a felfázás kockázata télen?

Nem kell burokban élni, és az overál sem kötelező, de egy kis odafigyelés sokat számít. Réteges öltözködés, meleg cipő, elegendő folyadék, víz(!) nem csak kávé, valamint rendszeres vizeletürítés. Szóval, ha menni kell, ne tartsd vissza! Unalmas tanácsok? Talán. De működnek. 

További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu