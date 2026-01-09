Azt hiszed, a hideg miatt fázol fel? Tévedsz – Erre figyelj, hogy elkerüld a felfázást

A „felfázás” többféle betegség gyűjtőfogalma is lehet, de leggyakrabban a húgyúti fertőzésekre gondolunk. Ezek valóban gyakoribbak télen, ám nem azért, mert a hideg önmagában megbetegítene. Inkább apró, egymásra rakódó hatások sora vezet oda, hogy ilyenkor könnyebben borul az egyensúly.

A hideget hibáztatjuk, pedig máshol csúszik el a dolog – Erre figyelj, hogy elkerüld a felfázást!

A hideg csak ürügy – a felfázás valódi okai

Mit jelent valójában a felfázás télen?

A húgyúti fertőzéseket baktériumok okozzák, nem a hideg. Viszont a téli időszak sok szempontból kedvez nekik. Kevesebbet iszunk – valljuk be, lehet lecsúszik egy forró tea, de az nem ugyanaz, mint egy palack víz, emiatt ritkábban ürül a hólyag. A kórokozók pedig örülnek, ha nem mossuk ki őket rendszeresen.

A hideg hatása belülről

A lehűlés a vérkeringést is befolyásolja: a szervezet ilyenkor a létfontosságú szerveket védi, a perifériás területek – például az alhas – kevesebb vért kapnak, ami viszont csökkentheti az immunvédekezés hatékonyságát. Egy hideg pad, egy vékony cipő, és máris jön a felfázás.

Télen kicsit máshogy élünk, a hideg hónapokban például:

kevesebbet mozgunk a szabadban,

több időt töltünk zárt térben,

hajlamosak vagyunk halogatni a mosdólátogatást,

és gyakran megfeledkezünk a rendszeres folyadékbevitelről.

Ezek együtt már érezhetően növelik a felfázás esélyét, főleg azoknál, akik eleve hajlamosabbak rá.

A „fázás” nem csak a húgyutakat érinti

Nem véletlen, hogy télen a megfázásos betegségek is megszaporodnak. A hideg, száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, így a vírusok könnyebben jutnak be. Ráadásul kevesebb a napsütés, csökkenhet a D-vitamin-szint, ami az immunrendszer működését is befolyásolja. Ezekre az alattomos tényezőkre érdemes odafigyelni a téli hónapokban.

Hogyan csökkenthető a felfázás kockázata télen?

Nem kell burokban élni, és az overál sem kötelező, de egy kis odafigyelés sokat számít. Réteges öltözködés, meleg cipő, elegendő folyadék, víz(!) nem csak kávé, valamint rendszeres vizeletürítés. Szóval, ha menni kell, ne tartsd vissza! Unalmas tanácsok? Talán. De működnek.