Napok óta beszorult? Így végezz egészségügyi beöntést, ha könnyítenél magadon

„Ha kell, kinyomom!” – szól a 2011-es Kellékfeleség című filmből ismert ikonikus mondat, amelynek sok esetben sajnos az ellenkezője igaz: bármennyire is megvan a szándék, a vécézés valóságos szenvedés, ha székrekedéssel küzdünk. Ilyen helyzetben többféle gyógykészítmény is rendelkezésre áll, illetve extrém esetben beöntés is végezhető, amely bár nem rutinszerű megoldás, célzott eszköz, amelyet mindig körültekintően kell alkalmazni.

Az egészségügyi beöntést minden esetben megfelelő eszközzel, például a képen látható körtefecskendővel, valamint a higiéniai szabályok betartása mellett kell végezni / Fotó: NDanko / Shutterstock

Mikor lehet indokolt az egészségügyi beöntés?

A beöntés leggyakoribb indikációja a makacs székrekedés, amikor az életmódbeli változtatások és az enyhébb hashajtók nem hoznak eredményt. Ilyen esetekben a beöntés segíthet a béltartalom kiürítésében és a kellemetlen tünetek enyhítésében.

Kórházi környezetben a beöntést gyakran alkalmazzák diagnosztikai vagy sebészeti beavatkozások előtt, például vastagbéltükrözés vagy műtét előkészítéseként, illetve szülés előtt. Bizonyos esetekben gyógyszeres beöntés is szóba jöhet, amikor a hatóanyag közvetlenül a bél nyálkahártyáján keresztül fejti ki a hatását.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres, indokolatlan beöntés kerülendő, mivel hosszú távon a bél természetes működését is befolyásolhatja.

Hogyan hat a beöntés a szervezetre?

A beöntés során folyadék kerül a végbélbe, ami mechanikusan serkenti a bélmozgást és fellazítja a székletet. Ez gyors ürítést eredményez, ami rövid távon megkönnyebbülést hozhat. A beöntés ugyanakkor nem oldja meg a székrekedés kiváltó okát. A túl gyakori alkalmazás hozzászokást okozhat, és a bélműködés önálló szabályozása gyengülhet. Elektrolit-egyensúlyzavar is kialakulhat, különösen akkor, ha nagy mennyiségű folyadék vagy nem megfelelő összetételű oldat kerül alkalmazásra. Ezért fontos, hogy a beöntést mindig indokolt esetben, lehetőleg szakember javaslatára végezzék.

A biztonságos alkalmazás alapelvei

A beöntés biztonságos alkalmazásához elengedhetetlen a megfelelő eszköz, a higiénés szabályok betartása és a helyes testhelyzet. Az otthon alkalmazható kész beöntők általában előre adagoltak és használatra készek, ami csökkenti a hibalehetőséget.