Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Székrekedéssel küzdő fiatal nő ül a vécé mellett.

A legjobb módszer makacs székrekedés ellen: ezek a meglepő ételek csodákra képesek

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 09:15
székrekedésgyomor- és bélrendszer
Már szinte mindennel próbálkoztál és a rostban gazdag étrend sem hozta meg a kívánt eredményt? Ha te is felvennéd a harcot a székrekedés ellen, akkor mutatunk pár ételt, ami egyenesen csodákra képes. Ezeket még biztosan nem próbáltad!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Léteznek olyan gyomor-bélrendszeri panaszok, amelyek szó szerint megkeseríthetik a mindennapjainkat. Például, ha valakit már 2-3 napja székrekedés gyötör, akkor a legtöbben szinte bármit képesek megtenni annak érdekében, hogy beindítsák a dolgokat. Cikkünkben ezért egy új kutatásra támaszkodva olyan megoldásokat hoztunk, amelyekkel véget vethetsz a gyötrő egészségügyi problémának. Ez tedd székrekedés ellen!

Nő, akinek nagyon fáj a hasa és minden megtenne a székrekedés ellen.
Ezeket a finom falatokat vesd be székrekedés ellen!
Fotó: Shutterstock 
  • A legújabb tanulmányok szerint nincs szükség rostban gazdag étrendre a székrekedés leküzdéséhez.
  • Egy kutatás szerint csupán 3 élelmiszert kell bevetned annak érdekében, hogy leszámolj a problémával.
  • Cikkünkben kifejtjük, hogy ezek az élelmiszerek hogyan veszik fel a harcot a kellemetlen panasszal.

A szakértők újabb meglepő megoldást kínálnak a székrekedés ellen

Hazánkban a gyomor-bélrendszeri panaszok közül a székrekedés az egyik leggyakoribb, amellyel a lakosság közel egyötöde küzd. A probléma szinte minden korosztályt érint, az idősebbeknél azonban gyakoribb és bár számtalan gyógymód létezik rá, a következőről még biztosan nem hallottál. Egy nemrég a Journal of Human Nutrition and Dietetics című folyóiratban megjelent kutatás szerint ugyanis ehhez a 3 meglepő élelmiszerhez kell először nyúlnod, ha véget akarsz vetni a kellemetlenségnek.

Egy nő kivit tart a kezében, ami nagyon jó székrekedés ellen.
A kivi csodákat tehet, ha székrekedés gyötör.
Fotó: Shutterstock 

Ezt a 3 dolgot vesd be székrekedés ellen

A legújabb tanulmány szerint a magas rosttartalmú étrend pozitív hatásait nem sok adat támasztja alá, viszont a szakértők azonosítottak két olyan ételt és egy italt, ami változást hozhat.

  • Egyél kivit, amely egy különleges enzimet tartalmaz

A kivit lehet szeretni vagy utálni, viszont bizonyítottan segít a székrekedéses panaszok enyhítésében. A különleges ízvilágú gyümölcs ugyanis egy olyan enzimet tartalmaz, ami pozitív hatást gyakorol az emésztésre. Emellett oldható és oldhatatlan rostokban gazdag, ami szintén segít a problémán.

  • Fogyassz rozskenyeret, ami pozitívan befolyásolja a bélbaktériumokat

Először is tisztázzuk, hogy a rozskenyér a teljes kiőrlésű egyik fajtája, amely picivel több a rostot tartalmaz, mint a teljes kiőrlésű változat. Sőt prebiotikus rosttartalmának köszönhetően jó hatással van a hasznos bélbaktériumokra is.

  • Igyál ásványi anyagokban gazdag vizet, amely magnéziumot és szulfátokat tartalmaz

Manapság már számtalan ásványvíz sorakozik a boltok polcain, amelyek közül a legkiemelkedőbbek a magnéziumot és szulfátokat tartalmazó termékek, ezek ugyanis elősegítik a problémamentes székletürítést.

Az alábbi videóban egy gasztroenterológus animáció segítségével magyarázza el a székrekedést, valamint kifejti, hogy mi állhat a probléma hátterében:

Ezek a székrekedés elleni cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu