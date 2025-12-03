A legjobb módszer makacs székrekedés ellen: ezek a meglepő ételek csodákra képesek

Léteznek olyan gyomor-bélrendszeri panaszok, amelyek szó szerint megkeseríthetik a mindennapjainkat. Például, ha valakit már 2-3 napja székrekedés gyötör, akkor a legtöbben szinte bármit képesek megtenni annak érdekében, hogy beindítsák a dolgokat. Cikkünkben ezért egy új kutatásra támaszkodva olyan megoldásokat hoztunk, amelyekkel véget vethetsz a gyötrő egészségügyi problémának. Ez tedd székrekedés ellen!
Hazánkban a gyomor-bélrendszeri panaszok közül a székrekedés az egyik leggyakoribb, amellyel a lakosság közel egyötöde küzd. A probléma szinte minden korosztályt érint, az idősebbeknél azonban gyakoribb és bár számtalan gyógymód létezik rá, a következőről még biztosan nem hallottál. Egy nemrég a Journal of Human Nutrition and Dietetics című folyóiratban megjelent kutatás szerint ugyanis ehhez a 3 meglepő élelmiszerhez kell először nyúlnod, ha véget akarsz vetni a kellemetlenségnek.
A legújabb tanulmány szerint a magas rosttartalmú étrend pozitív hatásait nem sok adat támasztja alá, viszont a szakértők azonosítottak két olyan ételt és egy italt, ami változást hozhat.
A kivit lehet szeretni vagy utálni, viszont bizonyítottan segít a székrekedéses panaszok enyhítésében. A különleges ízvilágú gyümölcs ugyanis egy olyan enzimet tartalmaz, ami pozitív hatást gyakorol az emésztésre. Emellett oldható és oldhatatlan rostokban gazdag, ami szintén segít a problémán.
Először is tisztázzuk, hogy a rozskenyér a teljes kiőrlésű egyik fajtája, amely picivel több a rostot tartalmaz, mint a teljes kiőrlésű változat. Sőt prebiotikus rosttartalmának köszönhetően jó hatással van a hasznos bélbaktériumokra is.
Manapság már számtalan ásványvíz sorakozik a boltok polcain, amelyek közül a legkiemelkedőbbek a magnéziumot és szulfátokat tartalmazó termékek, ezek ugyanis elősegítik a problémamentes székletürítést.
Az alábbi videóban egy gasztroenterológus animáció segítségével magyarázza el a székrekedést, valamint kifejti, hogy mi állhat a probléma hátterében:
