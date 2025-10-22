SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Őszi óraátállítás: ez a plusz egy óra alvás ára, amiről kevesen beszélnek

Őszi óraátállítás: ez a plusz egy óra alvás ára, amiről kevesen beszélnek

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 08:45
őszi óraátállításegészségcirkadián ritmus
Évente kétszer tekerjük előre vagy vissza az órát, ami ugyan semmiségnek tűnik, ám a szervezetünk jócskán megszenvedi. Az őszi óraátállítást követően sokan érezzük magunkat fáradtabbnak, szétszórtabbnak, és valahogy mindenki nyűgösebbnek tűnik. Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy mihamarabb helyreállítsd a bioritmusod!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Közeledik az őszi óraátállítás, amikor hivatalosan is beköszönt a téli időszámítás. Cikkünkben eláruljuk, mikor számíthatsz rá, illetve megtudhatod, hogy ez az apróságnak tűnő dolog miért borítja fel a szervezeted, és mit tehetsz, hogy mihamarabb helyrebillentsd a belső ritmusod.

Az őszi óraátállítást átalvó nő
Az őszi óraátállítás alvászavart okozhat.
Fotó: Luis Alvarez /  Shutterstock 

Mikor lesz az őszi óraátállítás?

Idén október 26-án, vasárnap hajnalban kell visszatekerni az órát éjjel 3 órakor 2 órára. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás. A legtöbb telefon és okoseszköz időmérője magától átáll, de a karórákat és a régi faliórákat manuálisan kell átállítani. Sokan ilyenkor örülnek a plusz egy óra alvásnak, de van, aki már előre sóhajtozik, mert tudja, hogy a teste nem vált ilyen könnyedén. 

Miért visel meg minket ennyire a váltás?

Amikor visszaállítjuk az órát, a szervezetünk belső ritmusa is kibillen. Ez a cirkadián ritmus, amely szabályozza, mikor vagyunk ébren, hogyan változik az energiaszintünk a nap folyamán, valamint hatással van az alvásunk minőségére is. Egy óra eltérés ugyan nem tűnik soknak, de pont elég ahhoz, hogy a test és az agy összevesszen egy időre. A szervezet nem tud azonnal alkalmazkodni, ezért pár napig könnyen érezhetjük magunkat fáradtabbnak, szétszórtabbnak és ingerlékenyebbnek. A fiatalabb, egészséges emberek általában észre sem veszik az óraátállítást, de az idősebbek, a túlterheltek és a krónikus betegek számára ez a kis változás is megterhelő lehet. Ilyenkor hosszabb lehet a reakcióidő, nehezebben megy a koncentrálás, és türelmetlenebbek is lehetünk, nem beszélve a depresszióra való hajlam felerősödéséről. Utóbbi oka, hogy az óra visszaállítása miatt korom sötétben kelünk, ez pedig már önmagában rányomja a bélyegét a hangulatunkra.

Kik érzik meg leginkább az óraátállítást?

Vannak, akiknek szinte meg sem kottyan, másoknál viszont napokig problémát okoz. A legérzékenyebbek általában:

  • az alvászavarban szenvedők;
  • az idősek, akiknek a biológiai ritmusa lassabban alkalmazkodik;
  • a pszichés problémákkal élők;
  • és azok, akik rendszertelen életmódot élnek vagy sokat dolgoznak éjszaka.

Náluk a váltás erősebben felboríthatja a bioritmust, ami fejfájást, levertséget, koncentrációs nehézséget és szorongást okozhat.

Milyen tünetekkel járhat, ha felborul a cirkadián ritmus?

Ha a cirkadián ritmus, vagyis a szervezet belső biológiai órája kibillen az egyensúlyából, annak a test és a lélek is megérzi a hatását. A tünetek eleinte apróságnak tűnhetnek, de hamar kimerítővé válhatnak. Ilyen tünetek lehetnek például:

  • általános rossz közérzet;
  • fejfájás vagy migrén;
  • tartós fáradtságérzet;
  • fokozott ingerlékenység, levertség;
  • nehezebb koncentráció, figyelmetlenség;
  • emésztési panaszok;
  • csökkent étvágy;
  • alvászavarok, például álmatlanság;
  • a szív működését érintő panaszok.

Hogyan segíthetsz a testednek átállni?

Néhány egyszerű trükkel sokat tehetsz azért, hogy az óraátállás ne viseljen meg. 

  1. Kezdj el fokozatosan átállni. Pár nappal korábban feküdj le mindig 10-15 perccel korábban, így a testednek lesz ideje hozzászokni az új ritmushoz.
  2. Mozogj mindennap. A séta, a jóga, egy kis reggeli torna vagy akár a kutyasétáltatás is serkenti a keringést és segíti az ébredést.
  3. Amint lehet, engedd be a fényt. Reggel húzd szét a függönyt, hogy ha kivilágosodik, természetes fény járja át a teret. Ez segít a biológiai órádnak újra beállni.
  4. Ne egyél nehezet este. A túl késői, zsíros vacsora megnehezíti az elalvást, így a szervezet még nehezebben tud pihenni.
  5. Kerüld a képernyőket elalvás előtt. A telefon és a laptop fénye akadályozza a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését.
  6. Tartsd meg a ritmust. Ha lehet, mindennap ugyanabban az időben feküdj le és kelj fel.

Ha mindezt betartod, jó eséllyel pár nap alatt visszanyered a megszokott energiádat.

Miért nem szüntetik már meg az óraátállítás gyakorlatát?

A kérdés jogos, hiszen az óraátállítást eredetileg energiamegtakarítási céllal vezették be, de mára ez a hatás elenyésző. Az unióban 2019-ben már döntés született a rendszer megszüntetéséről, de a tagállamok azóta sem egyeztek meg abban, melyik időszámítás maradjon állandó. Amíg ez nem dől el, marad a régi rend, vagyis évente kétszer tekerjük az órát, és próbáljuk minél zökkenőmentesebben átvészelni a váltást. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu