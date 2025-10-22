Őszi óraátállítás: ez a plusz egy óra alvás ára, amiről kevesen beszélnek

Közeledik az őszi óraátállítás, amikor hivatalosan is beköszönt a téli időszámítás. Cikkünkben eláruljuk, mikor számíthatsz rá, illetve megtudhatod, hogy ez az apróságnak tűnő dolog miért borítja fel a szervezeted, és mit tehetsz, hogy mihamarabb helyrebillentsd a belső ritmusod.

Az őszi óraátállítás alvászavart okozhat.

Fotó: Luis Alvarez / Shutterstock

Mikor lesz az őszi óraátállítás?

Idén október 26-án, vasárnap hajnalban kell visszatekerni az órát éjjel 3 órakor 2 órára. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás. A legtöbb telefon és okoseszköz időmérője magától átáll, de a karórákat és a régi faliórákat manuálisan kell átállítani. Sokan ilyenkor örülnek a plusz egy óra alvásnak, de van, aki már előre sóhajtozik, mert tudja, hogy a teste nem vált ilyen könnyedén.

Miért visel meg minket ennyire a váltás?

Amikor visszaállítjuk az órát, a szervezetünk belső ritmusa is kibillen. Ez a cirkadián ritmus, amely szabályozza, mikor vagyunk ébren, hogyan változik az energiaszintünk a nap folyamán, valamint hatással van az alvásunk minőségére is. Egy óra eltérés ugyan nem tűnik soknak, de pont elég ahhoz, hogy a test és az agy összevesszen egy időre. A szervezet nem tud azonnal alkalmazkodni, ezért pár napig könnyen érezhetjük magunkat fáradtabbnak, szétszórtabbnak és ingerlékenyebbnek. A fiatalabb, egészséges emberek általában észre sem veszik az óraátállítást, de az idősebbek, a túlterheltek és a krónikus betegek számára ez a kis változás is megterhelő lehet. Ilyenkor hosszabb lehet a reakcióidő, nehezebben megy a koncentrálás, és türelmetlenebbek is lehetünk, nem beszélve a depresszióra való hajlam felerősödéséről. Utóbbi oka, hogy az óra visszaállítása miatt korom sötétben kelünk, ez pedig már önmagában rányomja a bélyegét a hangulatunkra.

Kik érzik meg leginkább az óraátállítást?

Vannak, akiknek szinte meg sem kottyan, másoknál viszont napokig problémát okoz. A legérzékenyebbek általában:

az alvászavarban szenvedők;

az idősek, akiknek a biológiai ritmusa lassabban alkalmazkodik;

a pszichés problémákkal élők;

és azok, akik rendszertelen életmódot élnek vagy sokat dolgoznak éjszaka.

Náluk a váltás erősebben felboríthatja a bioritmust, ami fejfájást, levertséget, koncentrációs nehézséget és szorongást okozhat.