Ezzel a teszttel egy perc alatt kiderülhet, hogy veszélyben van-e a szíved

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 08:15
Egy egyszerű lépcsőzés is elég lehet ahhoz, hogy megtudd, milyen állapotban van a szíved és a tüdőd. Ez a könnyen kivitelezhető teszt képes felhívni a figyelmed, ha valami nincs rendben a szíveddel.
Képzeld el, hogy semmi többre nincs szükséged ahhoz, hogy megtudd, milyen állapotban van a szíved és a tüdőd, mint egy lépcsőre. Ehhez a módszerhez nem kell orvosi rendelőbe menned, mégis hitelesen megmutathatja, ha valamilyen rejtett szívproblémád van. Ha bírja a tested, átjutsz rajta gond nélkül – ha pedig nem, vedd komolyan ezt a jelzést.

Hogyan csináld?

Keress egy lépcsőt, legalább 8–12 fokosat. Kezdj el felfelé haladni, és közben beszélj vagy énekelj. Mondhatsz verset vagy dalolhatsz, a lényeg, hogy folyamatosan használd a hangod. Ha a lépcső tetejére érve úgy érzed, lihegsz, kapkodod a levegőt, szapora a szívverésed, esetleg képtelen vagy végigmondani a mondatod, az mind figyelmeztető jel lehet.

Miért számít a lépcsőzés?

A lépcsőzés egy természetes terheléses teszt. A Európai Kardiológiai Társaság által is idézett kutatás szerint (European Society of Cardiology, 2020) aki négy emeletet – nagyjából 60 lépcsőfokot – 45 másodperc alatt megmászik, az kiváló aerob kapacitással rendelkezik. Ez az állapot alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal jár. Ezzel szemben ha valaki ugyanilyen távot 1,5 percnél több idő alatt tesz meg, annál a kardiovaszkuláris halálozás kockázata jóval magasabb lehet.

Miért kell énekelni?

Az éneklés – vagy folyamatos beszéd – arra kényszeríti a tüdőt és a keringést, hogy egyszerre biztosítsák az izmaidnak és a hangképzésnek szükséges oxigént. Ha a keringésed rendben van, képes leszel ritmusosan, megszakítás nélkül beszélni vagy énekelni, még akkor is, ha a pulzusod felgyorsul. Ha viszont a szervezeted nem bírja a terhelést, akkor hamar kifulladsz, a mondatok széttöredeznek, a légzésed kapkodóvá válik.

Tudományos háttér

Klinikai környezetben a lépcsőmászás régóta használt előszűrő a tüdő- és szívfunkciók felmérésére, különösen műtétek előtti kockázatbecslésnél. Egy másik kardiológiai kutatás szerint a lassabb lépcsőmászás gyakran annak a jele, hogy a szervezet kevésbé tudja jól hasznosítani az oxigént terhelés közben. Ez a romló oxigénfelhasználás pedig arra utalhat, hogy a szív és a keringés nincs a legjobb állapotban – és akár a szívbetegség egyik korai előjele is lehet.

Mire figyelj?

  • Ismétlődő légszomj már kisebb terhelésre is;
  • mellkasi nyomás vagy fájdalom lépcsőzés közben;
  • szédülés, ájulásérzet terhelés alatt.
    Ilyen tünetek jelentkezésekor azonnal kardiológushoz kell fordulni.

Ez a szívteszt nem diagnózis

Számos tényező befolyásolhatja az eredményt: edzettségi szint, testsúly, légúti betegségek (asztma, COPD), vérszegénység, sőt akár az aznapi fáradtság. Ha mégis gyakran tapasztalod, hogy kevés lépcsőzés után is elfogy a levegőd, ne halogasd a kivizsgálást.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

