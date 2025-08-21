Ezzel a teszttel egy perc alatt kiderülhet, hogy veszélyben van-e a szíved

Képzeld el, hogy semmi többre nincs szükséged ahhoz, hogy megtudd, milyen állapotban van a szíved és a tüdőd, mint egy lépcsőre. Ehhez a módszerhez nem kell orvosi rendelőbe menned, mégis hitelesen megmutathatja, ha valamilyen rejtett szívproblémád van. Ha bírja a tested, átjutsz rajta gond nélkül – ha pedig nem, vedd komolyan ezt a jelzést.

A lépcsőteszt hamarabb jelez egy esetleges szívproblémát, mint bármilyen lassan kialakuló tünet.

Fotó: tetesong / Shutterstock

Hogyan csináld?

Keress egy lépcsőt, legalább 8–12 fokosat. Kezdj el felfelé haladni, és közben beszélj vagy énekelj. Mondhatsz verset vagy dalolhatsz, a lényeg, hogy folyamatosan használd a hangod. Ha a lépcső tetejére érve úgy érzed, lihegsz, kapkodod a levegőt, szapora a szívverésed, esetleg képtelen vagy végigmondani a mondatod, az mind figyelmeztető jel lehet.

Miért számít a lépcsőzés?

A lépcsőzés egy természetes terheléses teszt. A Európai Kardiológiai Társaság által is idézett kutatás szerint (European Society of Cardiology, 2020) aki négy emeletet – nagyjából 60 lépcsőfokot – 45 másodperc alatt megmászik, az kiváló aerob kapacitással rendelkezik. Ez az állapot alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal jár. Ezzel szemben ha valaki ugyanilyen távot 1,5 percnél több idő alatt tesz meg, annál a kardiovaszkuláris halálozás kockázata jóval magasabb lehet.

Miért kell énekelni?

Az éneklés – vagy folyamatos beszéd – arra kényszeríti a tüdőt és a keringést, hogy egyszerre biztosítsák az izmaidnak és a hangképzésnek szükséges oxigént. Ha a keringésed rendben van, képes leszel ritmusosan, megszakítás nélkül beszélni vagy énekelni, még akkor is, ha a pulzusod felgyorsul. Ha viszont a szervezeted nem bírja a terhelést, akkor hamar kifulladsz, a mondatok széttöredeznek, a légzésed kapkodóvá válik.

Tudományos háttér

Klinikai környezetben a lépcsőmászás régóta használt előszűrő a tüdő- és szívfunkciók felmérésére, különösen műtétek előtti kockázatbecslésnél. Egy másik kardiológiai kutatás szerint a lassabb lépcsőmászás gyakran annak a jele, hogy a szervezet kevésbé tudja jól hasznosítani az oxigént terhelés közben. Ez a romló oxigénfelhasználás pedig arra utalhat, hogy a szív és a keringés nincs a legjobb állapotban – és akár a szívbetegség egyik korai előjele is lehet.