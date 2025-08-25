Indulj el a hazai zarándokúton - A magyar El Camino, ahol nincs zaj, csak lelki megnyugvás

Magyarországon két különféle útvonalon is kipróbálhatják magukat a gyaloglás, a zarándoklás, illetve túrázás szerelmesei, méghozzá egy világszerte ismert jelet, az El Camino védjegyévé vált sárga fésűs kagylót követve. Ez a turistajelzés önmagában megdobogtathatja az ember szívét, főleg, azokét, akik jártak már zarándokúton, vagy éppen most készülnek teljesíteni valamelyik magyar El Camino szakaszt.

Ahogy a külföldi, úgy a magyar El Camino hivatalos jelzése is a sárga fésűs kagyló.

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Többféle lehetőséget ad a magyar El Camino

A magyarországi Szent Jakab-út egy batári társaságnak köszönhetően 2010-ben csatlakozott be az egész Európán átívelő, Santiago de Compostelába vezető Francia-útba. Ez azért nagyon különleges esemény, mert ettől kezdve Magyarországról is el lehet gyalogolni a zarándokok fővárosába, vagyis oda, ahol Szent Jakab földi maradványait őrzik. Nem feltétlenül kell azonban ekkora útban gondolkozni, hiszen a magyar El Camino önmagában is teljesíthető, ráadásul csodálatos pillanatokat rejt, tekintve hazánk természeti adottságait. Ezeket az utakon akár egy-egy szakasz is végigjárható függetlenül a többitől, ha valaki csupán arra vágyik, hogy túrázzon egy jót, kipróbálja magát, vagy egyszerűen megtapasztalja a „camino életérzést”. Az itthoni hivatalos utak Pannonhalmán kapcsolódnak össze, és haladnak tovább Lébényen át Szlovákia, majd Ausztria felé, míg el nem érik a további európai szakaszokat.

A Camino Húngaro különlegessége

A budapesti Clark Ádám téri 0 kilométerkőtől induló alapút mintegy 200 km után éri el Lébényt, ahol a több mint 800 éves Szent Jakab templom áll, mely időtlen idők óta fontos állomása a vallási célból zarándokló embereknek. A teljes Camino Húngaró távja 282 km, és 11 szakaszból áll, ami azt jelenti, hogy ideális esetben 11 nap alatt teljesíthető. Az egyes szakaszok hossza 18 és 35 km között mozog, és olyan helyeken halad át, mint a Zsámbéki-medence, a Gerecse hegység, a Kisalföld és a Hanság, így olyan látnivalók mellett haladhatunk el, mint a Zsámbéki Romtemplom, a tatai Öreg-tó és a partján álló vár, vagy a Pannonhalmi Főapátság, és Győr városába is betérhetünk.