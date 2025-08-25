Indulj el a hazai zarándokúton - A magyar El Camino, ahol nincs zaj, csak lelki megnyugvás

Magyarországon két különféle útvonalon is kipróbálhatják magukat a gyaloglás, a zarándoklás, illetve túrázás szerelmesei, méghozzá egy világszerte ismert jelet, az El Camino védjegyévé vált sárga fésűs kagylót követve. Ez a turistajelzés önmagában megdobogtathatja az ember szívét, főleg, azokét, akik jártak már zarándokúton, vagy éppen most készülnek teljesíteni valamelyik magyar El Camino szakaszt.
A magyarországi Szent Jakab-út egy batári társaságnak köszönhetően 2010-ben csatlakozott be az egész Európán átívelő, Santiago de Compostelába vezető Francia-útba. Ez azért nagyon különleges esemény, mert ettől kezdve Magyarországról is el lehet gyalogolni a zarándokok fővárosába, vagyis oda, ahol Szent Jakab földi maradványait őrzik. Nem feltétlenül kell azonban ekkora útban gondolkozni, hiszen a magyar El Camino önmagában is teljesíthető, ráadásul csodálatos pillanatokat rejt, tekintve hazánk természeti adottságait. Ezeket az utakon akár egy-egy szakasz is végigjárható függetlenül a többitől, ha valaki csupán arra vágyik, hogy túrázzon egy jót, kipróbálja magát, vagy egyszerűen megtapasztalja a „camino életérzést”. Az itthoni hivatalos utak Pannonhalmán kapcsolódnak össze, és haladnak tovább Lébényen át Szlovákia, majd Ausztria felé, míg el nem érik a további európai szakaszokat.
A budapesti Clark Ádám téri 0 kilométerkőtől induló alapút mintegy 200 km után éri el Lébényt, ahol a több mint 800 éves Szent Jakab templom áll, mely időtlen idők óta fontos állomása a vallási célból zarándokló embereknek. A teljes Camino Húngaró távja 282 km, és 11 szakaszból áll, ami azt jelenti, hogy ideális esetben 11 nap alatt teljesíthető. Az egyes szakaszok hossza 18 és 35 km között mozog, és olyan helyeken halad át, mint a Zsámbéki-medence, a Gerecse hegység, a Kisalföld és a Hanság, így olyan látnivalók mellett haladhatunk el, mint a Zsámbéki Romtemplom, a tatai Öreg-tó és a partján álló vár, vagy a Pannonhalmi Főapátság, és Győr városába is betérhetünk.
A zarándoklás a középkortól napjainkig nagy változáson ment keresztül, és nemcsak a körülményeket tekintve, hanem a belső indíttatás tekintetében is. Míg egykor a zarándoklat egyértelműen vallási töltetű volt, amikor is a hívők a bűnbocsánat reményében, egyfajta vezeklésként, vagy éppen a csoda megleléséért indultak útnak, és sétáltak több száz kilométereket, addig az idő múlásával előtérbe kerültek a személyes motivációk. Egyre többen indultak és indulnak el azért, hogy megéljék az elcsendesedést, jobb önismeretre tegyenek szert, válaszokat kapjanak életük nehéz kérdéseire, vagy éppen feldolgozzanak valamilyen traumát. Olyan is akad, aki csupán a mozgás öröméért járja az utakat, egyedül vagy társakkal.
Még különlegesebb út lehet a Tihanyi Bencés Apátságtól induló, bencés kolostorokat összekötő zarándokút, ami 170 km megtétele után ér Lébénybe. A Camino Benedictus ugyancsak párját ritkítja, ha a természet szépségeiről van szó, hiszen a Tihanyi-félszigetről indulva, a csodálatos Bakonyon halad át, mielőtt a Kisalföldre és Hanságra érne. Gyaloglás közben így olyan különleges helyeket láthatunk, mint a tihanyi őslevendulás, a vászolyi Szent Jakab-forrás, a nagyvázsonyi Kinizsi-vár, továbbá a bakonybéli bencés monostor, és persze a Pannonhalmi Főapátság. Ez a zarándókút 10 szakaszból áll, és szintén napi 18 és 35 km közötti távokat kell megtenni.
A hazai El Camino minden szempontból hivatalos zarándokút, hiszen európai nagy testvéreihez hasonlóan itt is az egységes jelzés, azaz a sárga fésűs kagyló kísér, ami nemcsak fizikailag, de mentálisan is fontos kapaszkodó a zarándokoknak. Ezen kívül kiváltható a zarándokútlevél, valamint elérhetők a kedvező árú egyszerű hajlékoktól az adományos alapon működő szállásokon át a költségesebb, de kényelmesebb pihenőhelyek is. A hazai útvonalakat a Szent Jakab zarándokút oldalán, illetve az azonos címet viselő hasznos és informális útikönyvből is megismerhetjük. Utóbbit érdemes magunkkal vinni az útra, ugyanis értékes tudnivalókat tanácsokat tartalmaz a gyaloglók számára.
