Így kell változtatnod a járásodon, hogy búcsút ints a térdfájdalomnak

Minden új, egyszerű és mellékhatásmentes beavatkozás aranyat érhet a térdfájdalom ellen – különösen, ha csak a járás apró módosításáról van szó.

Térdfájdalom esetén sokszor csak későn fordulnak a betegek szakorvoshoz

Fotó: Studio Romantic

Egy frissen megjelent kutatás a The Lancet Rheumatology hasábjain meglepő, de ígéretes megoldást kínál a térdfájdalommal küzdőknek: a lábfej szögének finom, mindössze 5–10 fokos változtatása járás közben jelentősen mérsékelheti a térdfájdalmat, sőt lassíthatja a betegség előrehaladását is.

Hogyan működik a mozgásmechanika?

A magyarázat egyszerre hatékony és egyszerű: a lábfej beállításával megváltozik a járás során a térdízületre ható terhelés eloszlása. A belső térdterületre jutó nyomás csökkenése lassítja a porckopást, mérsékli a gyulladásos folyamatokat, tehát hatásos térdfájdalom ellen. Mindez hosszabb távon jobb életminőséget eredményez.

Így zajlott a kutatás

A kutatók a lábfej szögét vizsgálták, vagyis azt, milyen irányban áll a lábfej a lépés során. Normál esetben mindenkinél van egy egyéni, megszokott pozíció, de most azt próbálták ki, mi történik, ha valaki tudatosan kissé befelé vagy kifelé fordítja a lábát a megszokotthoz képest. A vizsgálatban 68 férfi és nő vett részt, akik enyhe vagy közepes mértékű térdízületi kopással éltek. A résztvevők egy részét arra kérték, hogy járás közben 5–10 fokkal változtassák meg a lábfejük állásának szögét, míg a kontrollcsoport tagjai a természetes járásukat folytatták. A hatékonyságot fejlett MRI-vizsgálatokkal és részletes fájdalomfelmérésekkel követték nyomon.

Mit mutattak az eredmények?

A különbség látványos volt: azok, akik megtanulták módosítani a lábfejük helyzetét, lassabb porcdegenerációt mutattak a térdük belső részén, mint a kontrollcsoport tagjai. Még szembetűnőbb volt a fájdalomcsillapító hatás: a kísérleti csoportban a fájdalomszint átlagosan 2,5 ponttal csökkent egy 10 pontos skálán. Ez körülbelül ugyanannyi, mint amit egy vény nélkül kapható fájdalomcsillapító tabletta nyújt. Ezzel szemben azok, akik nem változtattak a járásukon, alig több mint egy pontnyi javulást tapasztaltak.

A térdízületi kopás már fiatal életkorban elkezdődhet. Ennek gyakori oka a talpak megváltozott statikai helyzete, vagyis a lúdtalp, a kevés hialuronsavat tartalmazó étrend, a túlsúly – ha az ideális súlyunk 5-7 kilogrammal növekedett –, illetve az elhízás. Ezért érdemes megelőzésként 40 éves kortól a szoros súlykontroll, a statika rendezése, sok gyaloglás, hialuronsavat tartalmazó étrend vagy jó minőségű – lehetőleg természetes – táplálékkiegészítők szedése

– figyelmeztetett dr. Joó Zsuzsanna háziorvos.