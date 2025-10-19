"Ez óriási hiba volt" - Krasznai Tünde olyat tett a Megasztár színpadán, amit nagyon nem kellett volna

Óriási ováció fogadta Krasznai Tünde visszatérését a Megasztár 2025-ös évadának válogatójába. Az énekesnő sokaknak lehetett ismerős, hiszen 2013-ban már feltűnt egy másik tehetségkutatóban, ahol egészen az előkelő harmadik helyig menetelt. Később mégsem a tehetsége, sokkal inkább a démonai miatt cikkeztek róla.
„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon beleszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy miért nem megyek erotikus modellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját Krasznai Tünde korábban, a Mindset Pszichológia videójában.
Krasznai Tünde az ígéretes kezdet után évekre eltűnt a köztudatból, végül szeptember 6-án tért vissza a Megasztár válogatójában, ahol könnyeket csalt a zsűri szemébe.
„Elsősorban az önismeretem fejlesztésével voltam elfoglalva, amely alapvetően azt eredményezte hogy háttérbe húzódva gyakoroltam a zenét– tapasztalatot gyűjtöttem hogy rálássak arra, milyen lehetőségek vannak magyar zeneiparban, és hol vagyok ebben én. A tehetségkutató után Kelesényi László íróval és Éry Balázs dalszerzővel turnéztam Karády Katalin irodalmi esték kereten belül, nem sokkal később az Európa Kiadó zenekarban énekeltem, mint meghívott vendég. Ezután már az alternatív rock és a pesti underground világában találtam magam klubkoncerteken, Bujdosó Jánossal, és nem sokkal később elérkezett a bohém jazz-zene világa, amelynek köszönhetően kikeveredtem külföldi hajóutakra. Az egyik ilyen út után, Barcelonában ragadtam, ahol bárokban léptem fel és utcán is zenéltem, de jártam Berlinben, Párizsban, és Lyonban is” - emlékezett vissza a Borsnak az általa bejárt útra Tündi.
Az énekesnőre a válogatón Herceg Erika csapott le, és kimondatlanul is nagy reményeket fűzött a középdöntős szerepléséhez. A csapatfeladatok során Krasznai Tünde és csapata a Magányos csónak című lírai dalt választotta. Igen ám, de Tündi gyakorlatilag átadta a stafétát a többieknek, mindössze a dal utolsó sorát énekelte el, amit egyáltalán nem értett a Megasztár zsűrije.
„Tündi, hol voltál? Tökre szerettem volna még így hallani a hangod, tudod. Ennek mi az oka?” - kérdezte Gabi, mire Tündi annyit mondott, hogy szerette volna átadni a többieknek a lehetőséget a kiteljesedésre.
„De hát ez egy verseny” - értetlenkedett Tóth Gabi.
Később, amikor a mesterek összedugták a fejüket, Gabi kifejtette, Tündi talán túl magabiztos volt, és úgy érezte, úgyis továbbjut az élő show-ba.
„Mi van, hogy ha az volt benne, hogy nekem elég ennyi rész, hagyom a többieket, de a végét úgyis én viszem el?” - morfondírozott Gabi.
Visszafogottsága végül kis híján Krasznai Tünde megasztáros továbbjutásába került, Herceg Erika kiemelte, hogy fantasztikus előadónak tartja őt, ám a háttérbe húzódása rossz döntés volt.
„Ez óriási hiba volt"”- jelentette ki Erika.
Bár Krasznai Tünde végül továbbjutott, a párbajok során végül Németh Beát találták jobbnak a mesterek, így ő került be az élő show-ba.
