"Ez óriási hiba volt" - Krasznai Tünde olyat tett a Megasztár színpadán, amit nagyon nem kellett volna

Óriási ováció fogadta Krasznai Tünde visszatérését a Megasztár 2025-ös évadának válogatójába. Az énekesnő sokaknak lehetett ismerős, hiszen 2013-ban már feltűnt egy másik tehetségkutatóban, ahol egészen az előkelő harmadik helyig menetelt. Később mégsem a tehetsége, sokkal inkább a démonai miatt cikkeztek róla.

Krasznai Tünde túlságosan elbízta magát a Megasztár színpadán? (Fotó: TV2)

„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon be­leszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy mi­ért nem megyek erotikus mo­dellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját Krasznai Tünde korábban, a Mindset Pszichológia videójában.

Krasznai Tünde az ígéretes kezdet után évekre eltűnt a köztudatból, végül szeptember 6-án tért vissza a Megasztár válogatójában, ahol könnyeket csalt a zsűri szemébe.

„Elsősorban az önismeretem fejlesztésével voltam elfoglalva, amely alapvetően azt eredményezte hogy háttérbe húzódva gyakoroltam a zenét– tapasztalatot gyűjtöttem hogy rálássak arra, milyen lehetőségek vannak magyar zeneiparban, és hol vagyok ebben én. A tehetségkutató után Kelesényi László íróval és Éry Balázs dalszerzővel turnéztam Karády Katalin irodalmi esték kereten belül, nem sokkal később az Európa Kiadó zenekarban énekeltem, mint meghívott vendég. Ezután már az alternatív rock és a pesti underground világában találtam magam klubkoncerteken, Bujdosó Jánossal, és nem sokkal később elérkezett a bohém jazz-zene világa, amelynek köszönhetően kikeveredtem külföldi hajóutakra. Az egyik ilyen út után, Barcelonában ragadtam, ahol bárokban léptem fel és utcán is zenéltem, de jártam Berlinben, Párizsban, és Lyonban is” - emlékezett vissza a Borsnak az általa bejárt útra Tündi.

Dráma a Megasztárban: Krasznai Tünde ezt nagyon elrontotta

Az énekesnőre a válogatón Herceg Erika csapott le, és kimondatlanul is nagy reményeket fűzött a középdöntős szerepléséhez. A csapatfeladatok során Krasznai Tünde és csapata a Magányos csónak című lírai dalt választotta. Igen ám, de Tündi gyakorlatilag átadta a stafétát a többieknek, mindössze a dal utolsó sorát énekelte el, amit egyáltalán nem értett a Megasztár zsűrije.