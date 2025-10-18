Most kaptuk a felfoghatatlan hírt: álmában érte a halál a sztárt

41 éves korában meghalt a népszerű TikTok-komikus, Steve Bridges. A komikus halálhírét felesége jelentette be.

Steve több mint kétmillió követővel rendelkezett a közösségi média platformon, ahol vicces videókat tett közzé. Úgy tudni, hogy a nagy nevettető hirtelen, álmában halt meg.

Felesége, Chelsey egy online megosztott videóban erősítette meg a szomorú hírt, amelyben azt mondta, hogy halála „teljesen váratlanul” ért mindenkit. Videójában Chelsey könnyes szemmel tisztelgett Steve előtt, akit „a legfigyelmesebb apának” és „a legjobb férjnek” nevezett.

Nagyon sajnálom, hogy így, ilyen módon kell ezt elmondanom. Azt hiszem, ha még tovább várnék, már nem lennék képes rá. Akit online láttatok, azok csak a karakterek voltak, akiket ő alkotott. Azért volt annyira tehetséges, mert ő maga az ellenkezőjük volt

– mondta.

Ő volt a legfigyelmesebb apa, és a legjobb, a legjobb férj. És a legnagyszerűbb, legkedvesebb ember. És hála nektek, internet, megélhette az álmát, hogy megnevettesse az embereket. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtehette

– idézi Steve Bridges özvegyét a Mirror.