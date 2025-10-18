Curtis nem ment el a Megasztár forgatására? Kínos dologgal vádolja meg az egyik versenyző

Kissé kínos helyzetbe kerül Curtis a Megasztár szombati középdöntőjében, ahol az is eldől, hogy kiket visz magával a rapper az élő show-ba.

Curtis egyszerűen nem értette, mit keres a versenyzője a Megasztár középdöntőjében (Fotó: TV2)

Igen ám, de csakúgy mint múlt héten Tóth Gabi, ő is mélyen megdöbben, amikor viszont látja egyik versenyzőjét a középdöntő elején. Bárhogy is próbál visszaemlékezni, egyáltalán nincs meg neki, hogy ő valaha is bizalmat szavazott volna a teljes természetességgel a lelátón ücsörgő fickónak.

Már az adás elején fel is teszi neki a kérdést:

„Te mit keresel itt, haver? Ráadásul zöld pólóba jöttél. Egyből kiszúrtalak”

- méltatlankodik Curtis, utalván arra, hogy ő hatalmas Újpest drukkerként a lila színt sokkal inkább preferálja.

„Én nem vittelek tovább, nem? Úgy emlékszem”

- értetlenkedik tovább a rapper, a homlokát ráncolva.

Megasztár: Curtis összezavarodik a versenyző láttán (Fotó: TV2)

Végül maga a "hívatlan vendég" árulta el, mégis hogy történhetett meg a továbbjutása.

„Nem voltál bent a műsoron” - tálalt ki a versenyző, amivel magyarázkodásra kényszerítette Curtist, még ha akaratán kívül is.

Megasztár: Curtis a Majkás időszakra célozgat?

A rapper (talán nem is annyira) burkoltan visszautalt a régi korszakára, amikor még Majka társaként előfordult, hogy bizonyos okból valóban nem jelent meg egy-egy eseményen, felvételen. Szerencsére azóta már legyőzte ezeket a démonjait.

„Na várj, ez félreérthető. Mindig bent szoktam lenni már műsoron, az régen volt, amikor nem voltam ott” - tisztázta magát mosolyogva Széki Attila Curtis.

Végül Ördög Nóra világosította fel a rappert, amikor elmondta, hogy Tóth Gabiék egy kicsit "megtrollkodták" Curtist, és valójában ők juttatták tovább a versenyzőt a rapper nevében.