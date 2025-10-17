Négy csillagjegyre új kezdet vár a jövő keddi Újholdnak köszönhetően

Az asztrológiában nagy jelentősége van a holdciklusnak: az Újhold mindig valaminek a kezdete, a megújulás, az újrakezdés szimbóluma, míg a Telihold a folyamatok beérésévé, a kiteljesedésé. Október 21-én, kedden ismét Újhold lesz, ezúttal a Mérlegben. De pontosan mit is tartogat számunkra a Mérleg Újhold, és mely négy csillagjegyre lesz a legjelentősebb hatással? Eláruljuk!
A Mérleg Újhold olyan időszak kezdetét jelzi, melyben a kapcsolatainkra fókuszálhatunk, begyógyíthatjuk a rajtuk ejtett sebeket, illetve felülvizsgálhatjuk azokat. Ez az az időszak, amikor harmóniára, békére lelhetünk magunkkal és másokkal egyaránt. Kiváltképp a négy kardinális jegy (Kos, Rák, Mérleg, Bak) számára jelentős ez az időszak: ők azt tapasztalhatják, hogy vagy új emberek jelennek meg a köreikben, vagy pedig a meglévő kapcsolataik helyeződnek új alapokra. Akárhogy is legyen: új kezdetekkel teli hetek várnak rájuk.
Az Újhold arra sarkall minket, hogy megtanuljuk magunkat, saját vágyainkat is tisztelni, ugyanakkor másokét is, ráadásul mindezt olyan formában, hogy közben egyensúlyban, összhangban maradunk igaz, legbelsőbb énünkkel. Hiszen a Mérleg Újhold épp erről szól: az egyensúlyról, a harmóniáról, amit néha úgy kell megőriznünk, hogy egyes kapcsolatokat felülbírálunk: jobban előtérbe helyezünk vagy épp háttérbe szorítunk, annak köszönhetően, hogy felismerjük: ki az, ami segíti a saját utunkat, és kik azok, akik csak akadályoznak minket az életünk folyamán. Ezek a felismerések vezethetnek minket nagy változásokhoz és egy teljesebb élet felé.
