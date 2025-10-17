Négy csillagjegyre új kezdet vár a jövő keddi Újholdnak köszönhetően

Az asztrológiában nagy jelentősége van a holdciklusnak: az Újhold mindig valaminek a kezdete, a megújulás, az újrakezdés szimbóluma, míg a Telihold a folyamatok beérésévé, a kiteljesedésé. Október 21-én, kedden ismét Újhold lesz, ezúttal a Mérlegben. De pontosan mit is tartogat számunkra a Mérleg Újhold, és mely négy csillagjegyre lesz a legjelentősebb hatással? Eláruljuk!

Négy csillagjegyre hatalmas hatással lesz a Mérleg Újhold

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz megújulást a Mérleg Újhold

A Mérleg Újhold olyan időszak kezdetét jelzi, melyben a kapcsolatainkra fókuszálhatunk, begyógyíthatjuk a rajtuk ejtett sebeket, illetve felülvizsgálhatjuk azokat. Ez az az időszak, amikor harmóniára, békére lelhetünk magunkkal és másokkal egyaránt. Kiváltképp a négy kardinális jegy (Kos, Rák, Mérleg, Bak) számára jelentős ez az időszak: ők azt tapasztalhatják, hogy vagy új emberek jelennek meg a köreikben, vagy pedig a meglévő kapcsolataik helyeződnek új alapokra. Akárhogy is legyen: új kezdetekkel teli hetek várnak rájuk.