A méhpempő nem csak a férfiasságot növeli – el sem hiszed, még mire jó

A méhpempő hatása nem merül ki a férfiasság növelésében, kis túlzással: szinte bármilyen panaszodra gyógyír lehet. Bár leggyakrabban a férfiasságra gyakorolt áldásos hatása miatt hallasz róla, a valóságban ennél jóval többre képes. Nem véletlen, hogy a hagyományos gyógyászatban évezredek óta alkalmazzák, akkor te miért ne tennéd?
Ha legyengült az immunrendszered, akkor ez az immunerősítő bomba az, ami megoldást jelenthet a problémádra. Olyan koncentráltan tartalmazza a legfontosabb vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat és antioxidánsokat, hogy ettől szinte újjászülethetsz, olyan, mintha benyomnák az immunrendszereden a frissítés gombot.
Ma már számos kozmetikumba belecsempészik és nem véletlenül. A méhpempő szépíti a bőrt, fantasztikus bőrmegújító hatása van, felveszi a harcot a ráncok és a bőrhibák ellen, nem mellesleg kiválóan hidratál.
A méhpempőben található vitaminok és aminosavak kedvezően hatnak a hangulatodra, az agyműködésedre, javíthatja a memóriát, segíthet megszabadulni az állandó fáradtságtól, idegkimerültségtől, depressziótól.
A legismertebb hatása a férfiasság támogatása. A hagyományos gyógyászat szerint a méhpempő növelheti a libidót, segíthet a hormonháztartás egyensúlyának visszaállításában, növelheti a tesztoszteronszintet, és hozzájárulhat a termékenység javításához is. Nem véletlen, hogy számos férfiaknak szánt teljesítményfokozó egyik fontos összetevője.
De nem csak a férfiak, hanem a nők esetében is támogathatja a termékenységet. A méhpempő hormonális egyensúlyra gyakorolt hatásai révén segíthet a női ciklus szabályozásában, és támogathatja a petefészek működését. A változókor tüneteinek enyhítésére is érdemes bevetni, a hormonháztartásra gyakorolt jótékony hatása miatt.
Szoptatás alatt is érdemes kúraszerűen fogyasztani, mivel serkentheti a tejképződést, ráadásul elősegíti a szervezet regenerálódását szülés után. Több vitalitás, energia és még több anyatej.
Gyulladáscsökkentő hatása miatt reumás panaszokra érdemes bevetni. A benne található ásványi anyagok, nyomelemek, mint például a kalcium, hozzájárulhatnak a csontok egészségéhez. Így a csontritkulás megelőzésének céljából vagy akár kiegészítő kezelésként is érdemes alkalmazni.
A méhpempő a dolgozó méhek garatmirigyében termelődik, és nem csak ennek gondolata, de a látványa, az állaga és az íze sem túlságos étvágygerjesztő. Ha viszont megtudod, hogy a méhek mire használják, akkor boldogan fogsz bekapni belőle naponta egy borsószemnyi adagot. Ennél többre nem is lesz szükséged, mivel ez egy nagyon erős koncentrátum, ráadásul az ára is elveszi a kedved attól, hogy nagykanállal befald az egészet. Egy 20 grammos üvegcse ugyanis nagyjából 8-10 ezer forint körül mozog. Ezzel a zselére emlékeztető fehéres anyaggal etetik a méhek a királynőjüket, hogy az minél termékenyebb legyen, és a lehető legtovább éljen egészségesen. De nem csupán a méhkirálynő van abban a kiváltságos helyzetben, hogy megkapja ezt a fontos életelixírt, ezzel etetik a lárváikat is, de csupán életünk első napjaiban. Utána ugyanúgy nem kapnak belőle, mint a dolgozó méhek.
Ha szeretnéd megtudni, hogyan kell tárolni és alkalmazni a méhpempőt, és hogy még mindenre jó, akkor nézd meg a videót.
