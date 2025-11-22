Könnyekben tört ki a stúdió: megvan a Megasztár első kiesője – videó

Elképesztő tempót diktál a Megasztár ötödik élő adása, melynek már véget is ért az első fordulója, ez pedig az jelenti, hogy már most búcsúzni kellett az egyi énekestől.
Ahogy egyre szűkül a versenyzők köre, úgy lesz egyre nehezebb egy-egy kieső elvesztése, nem volt ez másként jelen esetben seb, amikor is Ádám Attila, Bíró Csongor, Kedl Olívia valamint Szabó Kamilla Lilla imádkozott azért, hogy csak ne az ő nevét mondják ki a műsorvezetők.
Sajnos azonban elérkezett a döntő pillanat, amikoris elhangzottak a szívbemarkoló szavak: Szabó Kamilla Lillának kell távoznia a versenyből.
Ez pedig egyben azt is jelentette, hogy Tóth Gabi ezzel elvesztette az utolsó versenyzőjét is a Megasztár nyolcadik szériájában. A mentor azonnal könnyekben is tört ki, csakúgy, mint Kamilla.
