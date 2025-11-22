Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Sokkoló pillanatok a stúdióban: brutális, ami a Megasztár színpadán történt – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 23:30 / FRISSÍTÉS: 2025. november 22. 23:46
Már csak egy maroknyian vannak versenyben az elképesztő fődíjért a Megasztár 2025-ös szériájában, ami ezúttal nem kevesebb, mint 40 millió forint.
Szinte mindenki be is akart kerülni az élő show-ba, ez azonban végül csak 12 szerencsésnek adatott meg, akikhez nem sokkal később még egy 13. versenyző is csatlakozott.

Véget ért a Megasztár 5. élő show-ja
Véget ért a Megasztár 5. élő show-ja Fotó: GR

Az 5. élő show-ra szombaton, november 22-én került sor, amelynek már csak 6 versenyző vághatott neki. Ahogy az lenni szokott, sírásból ezúttal sem volt hiány, különösen, amikor a búcsúra került sor.

Szombat este PYFU, Bíró Csongor, Ádám Attila, Kedl Olívia, Lengyel Johanna és Szabó Kamilla Lilla csapott össze a szavazatokért. 

A Megasztár ötödik elő adásában, azonban ezúttal már a műsor felénél el kellett köszönni az első kiesőtől, aki nem más volt, mint Szabó Kamilla Lilla. A második kieső nevére pedig csak az adás végén került sor, miután PYFU, Bíró Csongor és Ádám Attila kerültek a veszélyzónába

Végül pedig Bíró Csongor nevét mondta ki Ördög Nóra és Szépréthy Roland, tehát  Szabó Kamilla Lilla és Bíró Csongor esett ki a Megasztár elődöntőjéből. 

 

