Sokkoló pillanatok a stúdióban: brutális, ami a Megasztár színpadán történt – videó

Véget ért a Megasztár 5. élő show-ja Fotó: GR

Az 5. élő show-ra szombaton, november 22-én került sor, amelynek már csak 6 versenyző vághatott neki. Ahogy az lenni szokott, sírásból ezúttal sem volt hiány, különösen, amikor a búcsúra került sor.

Szombat este PYFU, Bíró Csongor, Ádám Attila, Kedl Olívia, Lengyel Johanna és Szabó Kamilla Lilla csapott össze a szavazatokért.

A Megasztár ötödik elő adásában, azonban ezúttal már a műsor felénél el kellett köszönni az első kiesőtől, aki nem más volt, mint Szabó Kamilla Lilla. A második kieső nevére pedig csak az adás végén került sor, miután PYFU, Bíró Csongor és Ádám Attila kerültek a veszélyzónába.

Végül pedig Bíró Csongor nevét mondta ki Ördög Nóra és Szépréthy Roland, tehát Szabó Kamilla Lilla és Bíró Csongor esett ki a Megasztár elődöntőjéből.