"Nem magamban csalódtam" – Kemény, mit üzent Tóth Gabinak a Megasztár kiesője

Kisebb meglepetésre Bíró Csongor volt az egyik versenyző Szabó Kamilla Lilla mellett, akinek a finálé kapujában hulltak porba az álmai, szombat este ugyanis neki kellett távoznia a Megasztárból.

Bíró Csongor számára véget ért a Megasztár (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Marics Peti csibészes mosolyú versenyzője is két dallal készült, elsőként a Maroon 5 This Love című gigaslágerét adta elő, majd egy Michael Jackson klasszikussal igyekezett mindenkit lehengerelni. Ez azonban nem sikerült maradéktalanul, a zsűritagok éles kritikákkal illették a fiatal énekest.

Nem volt oda érte a Megasztár zsűrije

Marics Peti szerint a saját gátjából sokat átugrott, és „tiszta érzelmeket érzett.” Curtis hozzátette: "Nem egyszerű két számmal készülni", de megjegyezte, „hamis dolgokat hallottam, ez most nem sikerült.” Tóth Gabi volt az, aki segítő szándékkal egy építő jellegű énektechnikai észrevételt fogalmazott meg. Szerinte Csongornak jobban ki kellene nyitnia a száját, az sokat dobna a produkcióján, még ha elsőre furcsa érzést is keltene benne.

"Ha kinyitod a szád, akkor egyből teret kap a hang. Én arra szeretnélek ösztönözni, hogy merj nagyokat nyitni a száddal éneklés közben, mert akkor úgy fog mellkason ütni a hangod, ahogy itt nagyon kevés embernek. Mert benned olyan hangok vannak. Ezért sajnálom, hogy nem nyitjátok ki a szátokat, úgyhogy kérlek szépen, az én kedvemért kezdd el ezt a technikát. Merj artikulálni lazán, ásítva kicsit, mert sokat fog dobni a produkcióidon technikailag"

– bátorította Tóth Gabi Csongort, aki nem fogadta kitörő lelkesedéssel a szakmai tanácsot.

"Teljesen őszinte leszek, már amennyire én egy ilyen produkció után véleményt tudok alkotni. Hát, sajnos nem értek egyet, nyilván vissza kell hallgatnom, fejben tartom a kritikákat, és építkezni fogok belőlük, mint eddig is, de fogalmam sincs és nem értem. Például ez a lefele nyitás, ezen dolgoztunk már hetek óta és igazából most érzem úgy, hogy kezdek végre ráérezni. Sajnálom, hogy ha pont itt nem jött ki neked, szerintem rengeteg érzelmet bele tudtam tenni, és látszott rajtam, hogy nagyon büszke voltam magamra. Úgyhogy ez egy ilyen szitu"