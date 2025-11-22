"Marcellácska, my love" – Ebbe a fiatal lányba szerelmes a Megasztáros Ádám Attila – Fotó

Ádám Attila talán nem a legkiforrottabb, nem a legprofibb versenyzője a Megasztár 2025-ös évadának, ám azt már 17 éves korára sikerült elérnie, hogy a fél ország róla beszéljen.

Ádám Attila élete 180 fokos fordulatot vett a Megasztár óta (Fotó: Bors)

Veszélybe került Ádám Attila jövője a Megasztárban

Herceg Erika versenyzője már az élő show-k indulása óta igencsak megosztja a zsűrit és a nézőket egyaránt. Széki Attila Curtis például már többször a fejét fogta a szárnyait még csak bontogató produkciója láttán, de a kommentelők is éles kritikával illetik a srácot. Egy hete, november közepén ráadásul még az sem volt biztos, hogy Ádám Attila egyáltalán folytatja a Megasztárt, szintén énekes édesapja ugyanis ki akarta őt venni a műsorból, mondván, a tinifiú lelke nem bírja az efféle megpróbáltatásokat.

"Arra a döntésre jutottunk, hogy szeretnénk az Attikát kivenni a műsorból. Ez, ami felé megy, már nem kritizálás, hanem a teljes lenézés, és ezt az emberek kilencven százaléka így látja. Én, mint szülő úgy érzem helyesnek, hogy a legtisztább módja, ha kivesszük a versenyből, hogy a lelkét ne viselje meg a dolog, mert annyit nem ér ez az egész. Itt a zsűri részéről ezek a kritikák nem építő jellegű kritikák, nem biztató kritikák, mint amiket a többi versenyzőnek mondanak. Sértő és megalázó módon mondják azt, hogy amit ő csinál, az nem jó. Én tudom, hogy te mindent megteszel érte és tudom, hogy mások is nagyon szeretik az Attikát, csak már az első élő adás óta ez megy. Ha operaénekeseket keresnek, akkor szerintem más nevet kell adni a műsornak. Az a stílus miért nem jó, amit ő képvisel?" – közölte Ádám Attila apja Herceg Erikával.

Megváltoztatta a szerelem a Megasztár ifjú titánját?

Az énekes végül mégis maradhatott a Megasztárban, ami azt jelenti, hogy hétről hétre egyre ismertebbé és népszerűbbé válik. Még a lányok körében is, jóllehet, ő már nem nyitott a rajongói levelekre. Míg a tehetségkutató indulásakor azt mondta a Borsnak, hogy egyszerre több vasat is tart a tűzben, azóta a jelek szerint sikerült igencsak szerelembe esnie. Azt már egy TikTok-videóban elárulta, hogy kedvesével az eljegyzés gondolata is megfordult a fejében, ám a szerelme kilétét akkor még gondosan eltitkolta. Egészen mostanáig!