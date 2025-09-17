Súlyos következményei lehetnek, ha ezt eszed: ezek az ételek teljesen hazavágják a férfi nemi hormonokat

A Cell Metabolism nevű folyóiratban ismertetett tanulmány súlyos következtetéseket fogalmazott meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek reproduktív egészségre gyakorolt káros hatásairól. A kutatók szerint ezek az ételek nemcsak a nemi hormonok csökkenését, hanem jelentős súlygyarapodást is okoztak a férfiak számára.

Többek között a chips is árthat a férfi nemi hormonoknak.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek negatívan hatnak a férfiak nemi hormontermelésére

A vizsgált férfiaknál átlagosan 1,5 kg testsúlynövekedést és 1 kg testzsírfelhalmozódást tapasztaltak ultra-feldolgozott étrend mellett – számolt be a The Washington Post. Eközben a spermaképződés szempontjából kulcsfontosságú FSH-hormon, valamint a tesztoszteron alacsony szinten maradt, és a spermiumok mozgékonysága is romlott. A kutatók azt is megállapították, hogy a hormonrendszert megzavaró, ftalátok sokkal magasabb számban voltak jelen a szervezetben, mint kellett volna.

Mi történik, ha elhagyják a férfiak az ultrafeldolgozott ételeket?

A kutatásban használt ultrafeldolgozott ételek főként a következők voltak: péksütemények, burgonyachips, csoki és üdítő. Ezzel szemben az egészségesebb étrend friss zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, halat és hüvelyeseket tartalmazott. Azoknak, akik ezt az étrendet követték, magasabbak voltak a hormontermelési értékei és a hangulatért felelős lítiumszint is optimálisabb volt.

Honnan tudhatom, hogy ultrafeldogozott ételt eszem? A legtöbb ilyen készítmény szinte nem is élelmiszer, hanem iparilag előállított ehető anyag. Élelmiszeripari jelzéssel ezek az árucikkek nincsenek ellátva. Ha a címkéket vizsgáljuk, azonban sok minden kideríthető. Amennyiben az adott termék tartalmaz legalább egy olyan összetevőt, amelyet nem ismerünk fel, vagy van a csomagoláson egészségre vonatkozó állítás, például „magas rosttartalmú" vagy „fehérjeforrás", tartalmaz pálmaolajat, multinacionális cég gyártja, az szinte biztos, hogy ultrafeldolgozott.

Korábbi tanulmányok már összefüggésbe hozták az ultrafeldolgozott ételeket a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és az elhízással, valamint jelentősen növelik a magas vérnyomás, a szívroham és a szélütés kockázatát. Azt viszont most először mutatták ki, hogy a férfi nemi hormonokra is jelentős negatív hatással vannak. A kutatás rámutat, hogy ezek az ételek bizonyítottan károsak az egészségre, mégis az USA-ban az emberek napi kalóriabevitelének 55 százalékát az ilyen típusú élelmiszerek teszik ki.

Ez is érdekelhet: