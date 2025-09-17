Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Súlyos következményei lehetnek, ha ezt eszed: ezek az ételek teljesen hazavágják a férfi nemi hormonokat

Súlyos következményei lehetnek, ha ezt eszed: ezek az ételek teljesen hazavágják a férfi nemi hormonokat

ultrafeldolgozott élelmiszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 20:45
tesztoszteronegészségnemi hormon
Egy friss kutatás szoros összefüggést mutatott az ultrafeldogozott ételek fogyasztása, valamint a férfi nemi hormonok mennyisége között. A résztvevő férfiaknál ráadásul nem csak a nemi hormonok csökkenését mutatták ki, hanem olyan vegyi anyagokat is, amelyek elsősorban műanyagokban és az élelmiszercsomagolásokban fordulnak elő.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A Cell Metabolism nevű folyóiratban ismertetett tanulmány súlyos következtetéseket fogalmazott meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek reproduktív egészségre gyakorolt káros hatásairól. A kutatók szerint ezek az ételek nemcsak a nemi hormonok csökkenését, hanem jelentős súlygyarapodást is okoztak a férfiak számára. 

Egy férfi chipset eszik, ami árthat a férfi nemi hormonoknak.
Többek között a chips is árthat a férfi nemi hormonoknak. 
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek negatívan hatnak a férfiak nemi hormontermelésére 

A vizsgált férfiaknál átlagosan 1,5 kg testsúlynövekedést és 1 kg testzsírfelhalmozódást tapasztaltak ultra-feldolgozott étrend mellett – számolt be a The Washington Post. Eközben a spermaképződés szempontjából kulcsfontosságú FSH-hormon, valamint a tesztoszteron alacsony szinten maradt, és a spermiumok mozgékonysága is romlott. A kutatók azt is megállapították, hogy a hormonrendszert megzavaró, ftalátok sokkal magasabb számban voltak jelen a szervezetben, mint kellett volna. 

Mi történik, ha elhagyják a férfiak az ultrafeldolgozott ételeket?

A kutatásban használt ultrafeldolgozott ételek főként a következők voltak: péksütemények, burgonyachips, csoki és üdítő. Ezzel szemben az egészségesebb étrend friss zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, halat és hüvelyeseket tartalmazott. Azoknak, akik ezt az étrendet követték, magasabbak voltak a hormontermelési értékei és a hangulatért felelős lítiumszint is optimálisabb volt. 

Honnan tudhatom, hogy ultrafeldogozott ételt eszem?

A legtöbb ilyen készítmény szinte nem is élelmiszer, hanem iparilag előállított ehető anyag. Élelmiszeripari jelzéssel ezek az árucikkek nincsenek ellátva. Ha a címkéket vizsgáljuk, azonban sok minden kideríthető. Amennyiben az adott termék tartalmaz legalább egy olyan összetevőt, amelyet nem ismerünk fel, vagy van a csomagoláson egészségre vonatkozó állítás, például „magas rosttartalmú" vagy „fehérjeforrás", tartalmaz pálmaolajat, multinacionális cég gyártja, az szinte biztos, hogy ultrafeldolgozott.

Korábbi tanulmányok már összefüggésbe hozták az ultrafeldolgozott ételeket a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és az elhízással, valamint jelentősen növelik a magas vérnyomás, a szívroham és a szélütés kockázatát. Azt viszont most először mutatták ki, hogy a férfi nemi hormonokra is jelentős negatív hatással vannak. A kutatás rámutat, hogy ezek az ételek bizonyítottan károsak az egészségre, mégis az USA-ban az emberek napi kalóriabevitelének 55 százalékát az ilyen típusú élelmiszerek teszik ki. 

Ez is érdekelhet: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu