Demencia megelőzése természetesen – 5 agyserkentő étel, amit feltétlen építs be az étrendedbe

Sokan legyintenek, amikor elkezdenek elfelejteni neveket, dátumokat, vagy hogy hova tették a szemüvegüket. „Hát, öregszem” – mondják félig nevetve. Pedig az agy fittségét nem csak keresztrejtvényekkel lehet karban tartani. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy bizonyos ételek kifejezetten jót tesznek az agyműködésnek – főleg 40 felett, amikor már nem megy minden olyan olajozottan, mint húszévesen. Hogy mely ételeket érdemes fogyasztanod a demencia megelőzés érdekében? Mutatjuk!
Most megmutatjuk, milyen ételek segíthetnek abban, hogy a fejünkben továbbra is pörögjenek a fogaskerekek.
Ha van étel, amitől az agy szinte tapsol örömében, az a lazac, a makréla vagy a szardínia. Ezek a halak tele vannak omega-3 zsírsavakkal, amik kulcsszerepet játszanak az idegsejtek működésében. Magyarul: jobban működik tőlük a memória, a gondolkodás, sőt még a hangulat is.
Ha nem vagy nagy halrajongó, próbálj meg hetente legalább egyszer beiktatni valamilyen zsíros halat – egy tonhalkonzerv is jobb, mint a semmi.
Áfonya, málna, szeder – nemcsak finomak, hanem kifejezetten hasznosak is. Ezek a gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal, amik megvédik az agysejteket a károsodástól. Képzeld el őket úgy, mint egy kis takarítóbrigádot, ami kitakarítja az agyadban felgyűlt „szemetet”.
Reggelire egy kis joghurtba keverve, vagy csak úgy magában elmajszolva – mi biztosan nem mondunk nemet!
A dió, mandula, pisztácia és társaik valódi csodafegyverek, ha az agy egészségéről van szó. Egy marék dióban például van E-vitamin, omega-3, magnézium és még sok minden más, amitől az idegsejtek jobban érzik magukat.
Ha eddig csak karácsonykor ettél diót, azt is a bejgli miatt, akkor érdemes elkezdeni a mindennapokba is becsempészni. Egy kis zacskó a táskádban, pár szem az uzsonna mellé – és már tettél is valamit az agyad egészségéért.
A tojás igazi szuperétel. Nemcsak fehérjében gazdag, hanem van benne kolin is, ami fontos az agyi ingerületátvitel szempontjából. Ez magyarul annyit tesz: segít, hogy az agy gyorsabban „kapcsoljon”.
Két-három tojás hetente már elegendő lehet – főleg, ha változatosan fogyasztod: főzve, rántottaként vagy omlettben zöldségekkel.
A spenót, kelkáposzta, brokkoli és zöldség társaik nemcsak a vérnyomásnak és az emésztésnek tesznek jót, hanem demencia ellen is hasznosak. Tele vannak folsavval, K-vitaminnal és antioxidánsokkal – ezek mind segítik, hogy az agyunk ne lassuljon le idő előtt.
Nem kell tonnaszámra enni, de ügyelj rá, hogy hetente több alkalommal is fogyassz a felsorolt zöldségekből, ezzel már sokat tettél magadért.
Nem kell varázsszerekre vagy drága étrend-kiegészítőkre költeni. A mindennapi bevásárlás során is össze lehet válogatni egy olyan étrendet, ami támogatja az agyad egészségét, és a memóriád épségét. Minél színesebb, változatosabb a tányérod, annál jobban érzi majd magát a fejedben lakó szürkeállomány is. Fogyaszd ezeket az agyműködést támogató ételeket!
Persze nem elég csak jól enni – a mozgás, a pihenés és a stresszkezelés is ugyanúgy része a képletnek. De ha az étrendeddel máris teszel egy kis lépést az egészségesebb agyműködés felé, azzal csak nyerhetsz.
